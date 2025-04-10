喜歡吃小火鍋的朋友有福了，嘉義市新開的平價鍋物✨【逸小鍋鍋の物】嘉義仁愛店✨
每天的營業時間是早上10點開到晚上10點(中午不休息)，比一般的店家早一點~
火鍋湯頭多達20幾種，還有4款素食湯底呢，並且提供免費自助吧無限暢飲，
太划算了，非常適合家庭用餐、朋友聚會、公司及團體聚餐...
還有很多的優惠，CP值很高，推薦大家來嘉義千萬不要錯過哦！
我們每個月都得幫公公拿處方虔，有時候是早上，有時候則是下午，
經常會錯過正餐的用餐時間，都只好隨便買個小點心來果腹~
得知【逸小鍋鍋の物】嘉義仁愛店開幕後，心想妥當了，10點就營業且中間沒休息，
想吃火鍋就非常方便，於是兩夫妻就決來場逸小鍋之約！
一進門就聞到很香的湯頭味道，店員很親切，仔細的介紹餐點、自助吧及用餐方式~
在店内可以一直聽到外送訂單的聽響及外帶的訂購電話，
原來【逸小鍋鍋の物】嘉義仁愛店有提供外送熟食小火鍋服務，
而來店自取則比内用便宜10元，還加送一瓶飲料哦~
【逸小鍋鍋の物】嘉義仁愛店平價又親民，提供很多的優惠方案，
像是平日10:00~16:00內用開鍋(點火鍋)，現場加碼免費招待30元小菜乙份
也可補差額更換其它小菜，真的很佛心！
((PS：共鍋或使用其它優惠者，無法同時做兌換！))
可共鍋，110cm以上共鍋費80元，140cm以上則收100元，每鍋可共鍋一位，
共鍋費可折抵單點費用，一樣可以享用自助吧的各項飲料冰品及餐點~
『買一送一』超優惠：豬肉片共12片，只要70元，而生干貝有12顆，也只要80元，
實在有夠划算！
在自助吧的牆面上可看到「Google星評送雞蛋一顆」，店家不會主動提醒或要求給評論，
如果吃著覺得喜歡，合口味再給予真心評論就好~
【逸小鍋鍋の物】嘉義仁愛店的麻辣滷味也很不錯，滷雙拚50元，滷大腸70元，
份量蠻多的耶，而且夠香夠麻也夠辣，非常開胃~
優惠：麻辣鍋系列(任點2鍋)送麻辣滷鴨血一份！
170元起就能享用美味鍋物及自助吧吃到飽，並且不收服務費，用餐時間為90分鐘，
每個鍋物附的是豬肉片，可以加價改成牛肉、羊肉、魚片或雞腿！
馬哥點的是南瓜牛奶鍋+魚片(200元+20元)
辣媽最愛吃菇類，所以我點的是三菇鍋+牛羊(200元+10元)
滿滿一鍋好料，價格真是親民！
【逸小鍋鍋の物】嘉義仁愛店位於嘉義市西區仁愛路近民族路口，
騎車前往，門口可停車，如果是開車，附近也有不少收費停車場，
我和馬哥是停在垂陽路的收費停車格，走路也只要一小段，非常方便~
門口設置座椅等候區，來外帶可以輕鬆坐著等~
牆上的標語很可愛，幸福就是每天和你逸小鍋~
附近公司行號店家多，上班族也多，和同事們來這裡享用午餐或下班後聚餐都不錯~
內用是採用手機掃碼的方式點餐，每張餐桌上都有詳述點餐方式：
QR Code點餐➡️店內付款➡️送出訂單➡️至櫃台結帳➡️入座等候出餐
點完餐後，不要隨意更換座位哦，才不會送錯餐哦~
自助吧提供各式冷飲、咖啡、霜淇淋、冰淇淋以及多種麵食，
都可以盡情享用，歡樂吃到飽，但是以不浪費為原則，也不提供打包哦！
有寛王子麵、王子麵、雞絲麵、意麵，選項真多~
冰箱裡還有黃麵、烏龍麵、寛冬粉及細冬粉(隨機出)~
也有魚板跟豆芽菜，全都是自取吃到飽哦！
醬料區的食材也很豐富，青蔥、辣椒、洋蔥等...
他們家的辣椒及辣醬很辣哦~
辣媽最喜歡青蔥、辣椒加醬油，簡單且不影響火鍋的風味~
吃火鍋，很多人少不了白飯，而除了白飯之外，更是提供了3種淋醬搭配食用：
椰香咖哩、壽喜燒、麻辣醬，聞著超香的~
想吃什麼醬，就淋什麼醬~
也有肉鬆和古早味餅乾哦~
【逸小鍋鍋の物】嘉義仁愛店提供了冰淇淋及霜淇淋2種冰品~
4種口味的冰淇淋，濃郁紮實~
香草霜淇淋，綿密可口~
平價小火鍋還提供了咖啡機，口味非常多，辣媽超開心的~
【逸小鍋鍋の物】使用的是IH爐，比起傳統瓦斯爐安全許多~
但也是要注意隨行小朋友，不要亂碰亂摸，即使是關火了，還是會有熱度在哦~
平日用餐時間，人潮就蠻多的，外送及外帶的訂單也是一張接一張，
價格親民食材鮮美，不必擔心傷荷包，大家都喜歡~
馬哥的南瓜牛奶魚片鍋真的很吸引人耶，超大的魚片跟鍋子的直徑一樣長，
有寬度也有厚度，並非薄薄的片狀，加價20元，超划算~
沸騰後，濃郁牛奶湯頭，香氣一直飄散出來，聞著真香~
喝起來也是香濃順口~
辣媽的三菇牛肉鍋也不惶多讓，三種菇類，多吃多健康，牛肉的份量也不少，
的確是比一般的小火鍋還划算哦~
湯湯清澈不油不膩，入口甘甜~
菇類有著獨特的香氣，加上大量的蔬菜，非常清甜清爽，
誰說吃火鍋會有負擔，選對湯底與食材，一樣可以很輕鬆~
牛肉蠻鮮嫩的，吸附了清甜的湯汁，入口鮮美~
南瓜煮得剛好軟爛入口即化~
魚片很新鮮，完全無刺，細緻中帶點Q彈，非常適合長輩享用~
細膩的魚肉也可說是入口即化，吸附了牛奶的香醇，整個甜味在口裡散開~
挑選自己喜歡的湯底，隨喜好拿取自助吧的食材，盡情吃到飽~
買一送一的豬肉片，12片只要70元，可以豪邁的一次放入鍋中煮食~
豬肉片的份量也很實在，並不會因為是買一送一就馬馬虎虎，
這麼好的優惠，真的不能錯過啊~
＊滷雙拚-鴨血+臭豆腐＊
鴨血很Q嫩耶，沒有腥味，咬下去QQ的，吸飽了香辣的滷汁~
而臭豆腐很紮實，裡頭佈滿的洞孔也吸附了滷汁，咬下還會噴汁呢~
＊麻辣滷大腸＊大腸非常Q彈且帶有嚼勁，越嚼越香，麻辣超過癮的~
鍋物中也有不少的日式火鍋料，食材都很新鮮~
豬肉片鮮嫩不柴，沒有豬隻的腥味，吃得好滿足~
吃完火鍋，來點甜蜜清涼的冰品，滿足又幸福~
【逸小鍋鍋の物】嘉義仁愛店除了一樓寬敞的用餐區之外，
在二樓也有設置用餐區，洗手間也在二樓~
用餐區設置了3張餐桌，可容納12人，平常一樓客滿之後會立即開放二樓，
也可以接受預定，非常適合家族聚餐及團體用餐，但詳細的使用方式，
詢問服務人員更清楚哦~
辣媽與馬哥兩夫妻在【逸小鍋鍋の物】嘉義仁愛店，度過愉快的用餐時光，
兩人都超飽足的，推薦給大家，趕快來嚐嚐看哦！
【逸小鍋鍋の物】嘉義仁愛店
電話：05-225-9797
營業時間：10:00~22:00
地址：嘉義市西區仁愛路452號（近民族路口)
粉絲頁：逸小鍋 鍋の物-嘉義仁愛店
加盟專線:0927-527-933
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【逸小鍋鍋の物】中壢健行總店
電話：03-428-5757
營業時間：10:00~23:00(不午休)
地址：桃園市中壢區健行路245-1號
粉絲頁：逸小鍋鍋の物-中壢健行總店