喜歡吃小火鍋的朋友有福了，嘉義市新開的平價鍋物✨【逸小鍋鍋の物】嘉義仁愛店✨

每天的營業時間是早上10點開到晚上10點(中午不休息)，比一般的店家早一點~

火鍋湯頭多達20幾種，還有4款素食湯底呢，並且提供免費自助吧無限暢飲，

太划算了，非常適合家庭用餐、朋友聚會、公司及團體聚餐...

還有很多的優惠，CP值很高，推薦大家來嘉義千萬不要錯過哦！

我們每個月都得幫公公拿處方虔，有時候是早上，有時候則是下午，

經常會錯過正餐的用餐時間，都只好隨便買個小點心來果腹~

得知【逸小鍋鍋の物】嘉義仁愛店開幕後，心想妥當了，10點就營業且中間沒休息，

想吃火鍋就非常方便，於是兩夫妻就決來場逸小鍋之約！

一進門就聞到很香的湯頭味道，店員很親切，仔細的介紹餐點、自助吧及用餐方式~

在店内可以一直聽到外送訂單的聽響及外帶的訂購電話，

原來【逸小鍋鍋の物】嘉義仁愛店有提供外送熟食小火鍋服務，

而來店自取則比内用便宜10元，還加送一瓶飲料哦~

【逸小鍋鍋の物】嘉義仁愛店平價又親民，提供很多的優惠方案，

像是平日10:00~16:00內用開鍋(點火鍋)，現場加碼免費招待30元小菜乙份

也可補差額更換其它小菜，真的很佛心！

((PS：共鍋或使用其它優惠者，無法同時做兌換！))

可共鍋，110cm以上共鍋費80元，140cm以上則收100元，每鍋可共鍋一位，

共鍋費可折抵單點費用，一樣可以享用自助吧的各項飲料冰品及餐點~

『買一送一』超優惠：豬肉片共12片，只要70元，而生干貝有12顆，也只要80元，

實在有夠划算！

在自助吧的牆面上可看到「Google星評送雞蛋一顆」，店家不會主動提醒或要求給評論，

如果吃著覺得喜歡，合口味再給予真心評論就好~

【逸小鍋鍋の物】嘉義仁愛店的麻辣滷味也很不錯，滷雙拚50元，滷大腸70元，

份量蠻多的耶，而且夠香夠麻也夠辣，非常開胃~

優惠：麻辣鍋系列(任點2鍋)送麻辣滷鴨血一份！

170元起就能享用美味鍋物及自助吧吃到飽，並且不收服務費，用餐時間為90分鐘，

每個鍋物附的是豬肉片，可以加價改成牛肉、羊肉、魚片或雞腿！

馬哥點的是南瓜牛奶鍋+魚片(200元+20元)

辣媽最愛吃菇類，所以我點的是三菇鍋+牛羊(200元+10元)

滿滿一鍋好料，價格真是親民！

【逸小鍋鍋の物】嘉義仁愛店位於嘉義市西區仁愛路近民族路口，

騎車前往，門口可停車，如果是開車，附近也有不少收費停車場，

我和馬哥是停在垂陽路的收費停車格，走路也只要一小段，非常方便~

門口設置座椅等候區，來外帶可以輕鬆坐著等~

牆上的標語很可愛，幸福就是每天和你逸小鍋~

附近公司行號店家多，上班族也多，和同事們來這裡享用午餐或下班後聚餐都不錯~

內用是採用手機掃碼的方式點餐，每張餐桌上都有詳述點餐方式：

QR Code點餐➡️店內付款➡️送出訂單➡️至櫃台結帳➡️入座等候出餐

點完餐後，不要隨意更換座位哦，才不會送錯餐哦~

自助吧提供各式冷飲、咖啡、霜淇淋、冰淇淋以及多種麵食，

都可以盡情享用，歡樂吃到飽，但是以不浪費為原則，也不提供打包哦！

有寛王子麵、王子麵、雞絲麵、意麵，選項真多~

冰箱裡還有黃麵、烏龍麵、寛冬粉及細冬粉(隨機出)~

也有魚板跟豆芽菜，全都是自取吃到飽哦！

醬料區的食材也很豐富，青蔥、辣椒、洋蔥等...

他們家的辣椒及辣醬很辣哦~

辣媽最喜歡青蔥、辣椒加醬油，簡單且不影響火鍋的風味~

吃火鍋，很多人少不了白飯，而除了白飯之外，更是提供了3種淋醬搭配食用：

椰香咖哩、壽喜燒、麻辣醬，聞著超香的~

想吃什麼醬，就淋什麼醬~

也有肉鬆和古早味餅乾哦~

【逸小鍋鍋の物】嘉義仁愛店提供了冰淇淋及霜淇淋2種冰品~

4種口味的冰淇淋，濃郁紮實~

香草霜淇淋，綿密可口~

平價小火鍋還提供了咖啡機，口味非常多，辣媽超開心的~

【逸小鍋鍋の物】使用的是IH爐，比起傳統瓦斯爐安全許多~

但也是要注意隨行小朋友，不要亂碰亂摸，即使是關火了，還是會有熱度在哦~

平日用餐時間，人潮就蠻多的，外送及外帶的訂單也是一張接一張，

價格親民食材鮮美，不必擔心傷荷包，大家都喜歡~

馬哥的南瓜牛奶魚片鍋真的很吸引人耶，超大的魚片跟鍋子的直徑一樣長，

有寬度也有厚度，並非薄薄的片狀，加價20元，超划算~

沸騰後，濃郁牛奶湯頭，香氣一直飄散出來，聞著真香~

喝起來也是香濃順口~

辣媽的三菇牛肉鍋也不惶多讓，三種菇類，多吃多健康，牛肉的份量也不少，

的確是比一般的小火鍋還划算哦~

湯湯清澈不油不膩，入口甘甜~

菇類有著獨特的香氣，加上大量的蔬菜，非常清甜清爽，

誰說吃火鍋會有負擔，選對湯底與食材，一樣可以很輕鬆~

牛肉蠻鮮嫩的，吸附了清甜的湯汁，入口鮮美~

南瓜煮得剛好軟爛入口即化~

魚片很新鮮，完全無刺，細緻中帶點Q彈，非常適合長輩享用~

細膩的魚肉也可說是入口即化，吸附了牛奶的香醇，整個甜味在口裡散開~

挑選自己喜歡的湯底，隨喜好拿取自助吧的食材，盡情吃到飽~

買一送一的豬肉片，12片只要70元，可以豪邁的一次放入鍋中煮食~

豬肉片的份量也很實在，並不會因為是買一送一就馬馬虎虎，

這麼好的優惠，真的不能錯過啊~

＊滷雙拚-鴨血+臭豆腐＊

鴨血很Q嫩耶，沒有腥味，咬下去QQ的，吸飽了香辣的滷汁~

而臭豆腐很紮實，裡頭佈滿的洞孔也吸附了滷汁，咬下還會噴汁呢~

＊麻辣滷大腸＊大腸非常Q彈且帶有嚼勁，越嚼越香，麻辣超過癮的~

鍋物中也有不少的日式火鍋料，食材都很新鮮~

豬肉片鮮嫩不柴，沒有豬隻的腥味，吃得好滿足~

吃完火鍋，來點甜蜜清涼的冰品，滿足又幸福~

【逸小鍋鍋の物】嘉義仁愛店除了一樓寬敞的用餐區之外，

在二樓也有設置用餐區，洗手間也在二樓~

用餐區設置了3張餐桌，可容納12人，平常一樓客滿之後會立即開放二樓，

也可以接受預定，非常適合家族聚餐及團體用餐，但詳細的使用方式，

詢問服務人員更清楚哦~

辣媽與馬哥兩夫妻在【逸小鍋鍋の物】嘉義仁愛店，度過愉快的用餐時光，

兩人都超飽足的，推薦給大家，趕快來嚐嚐看哦！

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【逸小鍋鍋の物】嘉義仁愛店

電話：05-225-9797

營業時間：10:00~22:00

地址：嘉義市西區仁愛路452號（近民族路口)

粉絲頁： 逸小鍋 鍋の物-嘉義仁愛店

加盟專線:0927-527-933

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【逸小鍋鍋の物】中壢健行總店

電話：03-428-5757

營業時間：10:00~23:00(不午休)

地址：桃園市中壢區健行路245-1號

粉絲頁：逸小鍋鍋の物-中壢健行總店

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