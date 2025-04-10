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今天跟家人來到鶯歌老街逛逛，中午過後想找間餐廳吃飯，就搜到了這家「喝茶天」，是說整條鶯歌老街上，中間沒有休息時間，又可以讓人好好坐著吹冷氣聊天吃飯的店好像很少 有的話歡迎分享給我，因為喝茶天這一棟的人超多!過了用餐尖峰期都還是等了半小時才有位置。

喝茶天地址:新北市鶯歌區重慶街62-1號B1

喝茶天是在地下室，他們的一二樓也是餐廳，有興趣的人也可參考，不過一樓比較像是純喝茶吃甜點的店而已

店內有些座位設計的滿不錯的，但可惜我們沒被安排坐到

還有一區像半戶外的座位，我們坐在這區的旁邊...還剛好是廁所對面，不過我們等入座以後才發現呵呵，提醒大家介意的話記得避開這位置(如果可以的話啦

來看看菜單，很可惜當天冰醉雞沒有了，滿想吃這道的說

家人點了主廚私房牛肉麵，單點320$

炭焙烏龍金桂排，套餐520$，附飯、配菜跟茶，可以換其他飲料折60元

這是我的凍頂烏龍冬菜扣肉，也是套餐420$

主餐裡面的豆腐比肉好吃XD

因為他的茶點好像很有名，所以我們就點了一個綜合傳統糕點拼盤，內容物有綠豆糕、蜜梅糕跟黑糖糕，店員說要趁熱吃，味道還不錯，是樸實的傳統口味XD(?)

我換的飲料，特調檸檬紅茶

整體來說我覺得這家店好像茶點部分比較有特色，正餐鹹食的部分比較一般，而且價格偏貴，不過反正在觀光區也沒辦法，如果座位能坐到好一點的位置的話，來這喝喝茶吹冷氣也算是還不錯啦!就如它的店名一樣，是喝茶天XD

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