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今天跟家人來到鶯歌老街逛逛，中午過後想找間餐廳吃飯，就搜到了這家「喝茶天」，是說整條鶯歌老街上，中間沒有休息時間，又可以讓人好好坐著吹冷氣聊天吃飯的店好像很少有的話歡迎分享給我，因為喝茶天這一棟的人超多!過了用餐尖峰期都還是等了半小時才有位置。
喝茶天地址:新北市鶯歌區重慶街62-1號B1
喝茶天是在地下室，他們的一二樓也是餐廳，有興趣的人也可參考，不過一樓比較像是純喝茶吃甜點的店而已
店內有些座位設計的滿不錯的，但可惜我們沒被安排坐到
還有一區像半戶外的座位，我們坐在這區的旁邊...還剛好是廁所對面，不過我們等入座以後才發現呵呵，提醒大家介意的話記得避開這位置(如果可以的話啦
來看看菜單，很可惜當天冰醉雞沒有了，滿想吃這道的說
家人點了主廚私房牛肉麵，單點320$
炭焙烏龍金桂排，套餐520$，附飯、配菜跟茶，可以換其他飲料折60元
這是我的凍頂烏龍冬菜扣肉，也是套餐420$
主餐裡面的豆腐比肉好吃XD
因為他的茶點好像很有名，所以我們就點了一個綜合傳統糕點拼盤，內容物有綠豆糕、蜜梅糕跟黑糖糕，店員說要趁熱吃，味道還不錯，是樸實的傳統口味XD(?)
我換的飲料，特調檸檬紅茶
整體來說我覺得這家店好像茶點部分比較有特色，正餐鹹食的部分比較一般，而且價格偏貴，不過反正在觀光區也沒辦法，如果座位能坐到好一點的位置的話，來這喝喝茶吹冷氣也算是還不錯啦!就如它的店名一樣，是喝茶天XD
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