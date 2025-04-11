來礁溪絕不能錯過的美食，若不是在地人介紹， 真的很難發現這間隱身在宜蘭鄉野裡有間熱炒店，地點真的很隱密，位於礁溪偏僻的鄉間小路裡，招牌必點粒粒分明充滿香氣蛋炒飯、手工三星蔥湯包、芋頭米粉湯等，挑戰你的三寸舌尖，食尚玩家推薦，好吃新鮮便宜CP值高，吃飽可以到附近白鵝村走走，這裡有體健園地、柴圍福德廟、河堤步道等，讓人心曠神怡，為礁溪隱藏版放空景點。

三寸舌尖隱身在田野間，從外觀看起來毫不起眼的鐵皮屋，沒想到用餐時段人聲鼎沸，為宜蘭礁溪隱藏版熱炒店。

旁邊就是柴圍福德廟，廣場前附近都可以免費停車。

最新DM，實際DM以店家為主，還有季節隱藏版菜單在白板上，很多銅板價就能享用平價熱炒。

招牌必點：清蒸北極貝一粒40元，跟湯包一樣大的大蛤蠣，肉質鮮嫩、低熱量、營養成分高，還用貝殼盛裝附高湯，銅板價就能享用。

招牌必點：三星蔥湯包100元，皮薄餡多，咬下去還會爆漿，超好吃的。

招牌必點：蛤蠣湯60元，蛤蠣新鮮，湯頭鮮甜味美，用鐵鍋盛裝還可以保溫。

招牌必點：肉絲蛋炒飯70元，充滿香氣蛋炒飯還有高麗菜和肉絲，讓人一口接一口停不下來，超好吃的。

北極貝和一般蛤蠣大小之差。

每人平均約150元就可以吃到美味的平價熱炒，為宜蘭礁溪CP值高的熱炒天堂。

周邊景點：柴圍福德廟

周邊景點：白鵝河堤步道。

周邊景點：白鵝體健園地

白鵝村地理位置優越，位在雪山山脈和蘭陽平原的交界處，可以欣賞山河之美～

這個秘境好像沒什麼人知道，走在其中，怡然自得。

三寸舌尖：宜蘭縣礁溪鄉柴圍路10號；營業時間：平日：11:00-13:45；17:00-19:45；假日：11:00-13:45；17:00-19:30（周一公休）

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