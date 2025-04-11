從洞爺湖搭JR約2小時到達札幌
有一種瞬間從鄉鎮回到大都市的感覺
我們今天入住的是VESSEL INN SAPPORO NAKAJIMA PARK
地鐵坐到中島公園站，走路只要2分鐘就可以抵達飯店
飯店的大廳很簡單，就是一般日式的商務飯店
我們貪圖的就是它便利的交通
1樓從下午14:00開始一直到晚上23:00
皆有提供免費的茶飲、咖啡
有提供外帶杯，可以帶出門、可以帶回房間享用都不是問題
環保意識抬頭的當下
飯店大廳還是提供了許多一次性的用品
還有很多女孩們的保養品乳液、精華液
美容小物棉花棒、缷妝棉、髮飾等等
飯店的房間有浴缸，還提供了兩款不同的泡澡粉喔!
奢華雙床房
28平方公尺
以日本的商務飯店來說，空間上相對是大的
兩張加大的單人床
連續睡了4晚，還挺好睡的喔!
辦公桌、電視、冰箱、迷你櫃都在同一排位置
已經把空間發揮到極盡
有提供一個快速壺
但我們都沒有用到
旁邊有一個單人小沙發
哈~因為靠近大姐的床邊所以已經是她個人的小桌啦!
奢華雙床房最大特色不是在床，而是在衛浴
洗手檯是在浴室外面
浴室雖然沒有乾溼分離
但空間算大
淋浴的水壓足夠
浴沐三寶備齊，都不錯用
浴缸乾淨
每天在日本步行一定超過12000步
能夠泡泡澡是舒服的
廁所是獨立一間
設有小小洗手檯
我們這間房型雖然最多可以睡到4個人，但是都不會再加床
這樣對另一個人而言是非常辛苦的，而且我們要在札幌住4天
所以我們就多開了一間單人房
單人房 16平方公尺
在日本商務飯店來說只能說比基本款再大一些
但一個人的活動空間肯定是足夠的
因為整間房間就是她一個人的使用
因為房間的坪數不大
所以浴室、洗手檯、廁所都是在一起
沒有像奢華雙人房可以分開
就算是單人房
一樣有提供浴缸喔!
但一個人入住這樣也是OK的啦!
這間飯店的房間真的就是普普通通
如果要打掃房間請於10點告知櫃檯
不然就只會送上新的毛巾喔!不會進行打掃喔!
地址：札幌市中央區南九條西4-1-2
電話：+81 011-513-0700
用臉書追蹤我吃美食：纖辜一定瑩(快來、快來)
2024東京北海道|乃之風度假酒店(乃の風リゾート)自助早餐篇。海鮮茶泡飯、海鮮御飯糰、現做鬆餅、現榨蘋果汁~幸福就從早晨開始!
2024東京北海道|乃之風度假酒店(乃の風リゾート)自助晚餐~視覺、味覺併進的一場饗宴!
2024東京北海道|JR特急北斗號函館到洞爺。乃之風度假酒店(乃の風リゾート)、スパリゾート館的特別和洋室，20坪超寬敞!
2024東京北海道|羊羊亭成吉思汗烤羊肉(ジンギスカン 羊羊亭)。提供單點、吃到飽兩種模式~來這裡專攻羊肉就對了!
2024東京北海道|gram ベイエリア函館店。每日三時段、一次僅提供20份!可惜~函館店已歇業囉!
2024東京北海道|函館市電、五稜郭塔登高望遠~來五稜郭必吃MILKISSIMO義式冰淇淋!
2024東京北海道|ラビスタ函館ベイLa Vista Hakodate Bay 日本排行前3名的早餐，炙燒海鮮、DIY海鮮丼飯、日洋式料理、甜點、霜淇淋一大早通通滿足你!
2024東京北海道|ラビスタ函館ベイLa Vista Hakodate Bay 泡湯免費吃冰棒、晚上免費吃拉麵!
2024東京北海道|函館Liner從新函館到函館、ラビスタ函館ベイ(La Vista Hakodate Bay) 和洋室Japanese western room
2024東京北海道|星野青森屋自助早餐 のれそれ食堂(Noresore食堂)~帆立貝花枝漬物茶泡飯!
2024東京北海道|星野青森屋館內活動，從入住開始就不無聊!
2024東京北海道|星野青森屋自助晚餐のれそれ食堂(Noresore食堂)~山珍海味一次到位!
2024東京北海道|日本星野青森屋，一生必須入住一次的飯店!【和室】-Ogurami おぐらみ三人一室房型。
2024東京北海道|青い森鉄道(青森鐵道線)，搭乘方式太特別!
2024東京北海道|はやぶさはやぶさ-新幹線E5系列，從東京到函館只要4小時!八食センター(八食中心)覓食去~
2024東京北海道|串の味「東八」東京車站裡的日式串烤居酒屋!
2024東京北海道|六厘舍-上野店。超人氣沾麵吃完超飽足~推薦加生七味粉沾麵層次更豐富!
2024東京北海道|炭火焼干物定食しんぱち食堂-神楽坂店。ほっけ一尾定食，一整尾魚超有份量!吃完讓你看到魚都怕!一份定食不用台幣300元喔!
2024東京北海道|Henn na Hotel東京淺草田原町海茵娜飯店~熊貓家庭套房。無人飯店入住、退房通通自己來!
2024東京北海道|長榮航空波音787-10商務艙~BR184台北飛東京成田