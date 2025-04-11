從洞爺湖搭JR約2小時到達札幌

有一種瞬間從鄉鎮回到大都市的感覺

我們今天入住的是VESSEL INN SAPPORO NAKAJIMA PARK

地鐵坐到中島公園站，走路只要2分鐘就可以抵達飯店

飯店的大廳很簡單，就是一般日式的商務飯店

我們貪圖的就是它便利的交通

1樓從下午14:00開始一直到晚上23:00

皆有提供免費的茶飲、咖啡

有提供外帶杯，可以帶出門、可以帶回房間享用都不是問題

環保意識抬頭的當下

飯店大廳還是提供了許多一次性的用品

還有很多女孩們的保養品乳液、精華液

美容小物棉花棒、缷妝棉、髮飾等等

飯店的房間有浴缸，還提供了兩款不同的泡澡粉喔!

奢華雙床房

28平方公尺

以日本的商務飯店來說，空間上相對是大的

兩張加大的單人床

連續睡了4晚，還挺好睡的喔!

辦公桌、電視、冰箱、迷你櫃都在同一排位置

已經把空間發揮到極盡

有提供一個快速壺

但我們都沒有用到

旁邊有一個單人小沙發

哈~因為靠近大姐的床邊所以已經是她個人的小桌啦!

奢華雙床房最大特色不是在床，而是在衛浴

洗手檯是在浴室外面

浴室雖然沒有乾溼分離

但空間算大

淋浴的水壓足夠

浴沐三寶備齊，都不錯用

浴缸乾淨

每天在日本步行一定超過12000步

能夠泡泡澡是舒服的

廁所是獨立一間

設有小小洗手檯

我們這間房型雖然最多可以睡到4個人，但是都不會再加床

這樣對另一個人而言是非常辛苦的，而且我們要在札幌住4天

所以我們就多開了一間單人房

單人房 16平方公尺

在日本商務飯店來說只能說比基本款再大一些

但一個人的活動空間肯定是足夠的

因為整間房間就是她一個人的使用

因為房間的坪數不大

所以浴室、洗手檯、廁所都是在一起

沒有像奢華雙人房可以分開

就算是單人房

一樣有提供浴缸喔!

但一個人入住這樣也是OK的啦!

這間飯店的房間真的就是普普通通

如果要打掃房間請於10點告知櫃檯

不然就只會送上新的毛巾喔!不會進行打掃喔!

地址：札幌市中央區南九條西4-1-2

電話：+81 011-513-0700

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