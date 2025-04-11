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台東縣台東市鐵花新聚落 | 台東夜晚好去處．融合音樂、藝術與文創市集的園地

2025-04-11 09:35:11 文字：寶小銘
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寶小銘

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台東縣台東市鐵花新聚落 | 台東夜晚好去處．融合音樂、藝術與文創市集的園地

「鐵花新聚落」是一個融合音樂、藝術與文創市集的園地，是許多遊客在台東之旅必安排的行程，我們此次的台東之旅，也安排了一個晚上，來感受「鐵花新聚落」獨特的魅力。

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走進「鐵花新聚落」，映入眼簾的是溫暖的燈光與隨處可見的文創小攤，悠閒的氛圍令人印象深刻。

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我們遊訪的當天，在園區的文創燈區裡正好有鐵花燈之祭的活動，各個充滿童趣的燈飾，在夜空下顯得十分耀眼。

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南極企鵝和北極熊的造型燈飾，拍起來好療癒。

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繽紛色彩的燈飾讓鐵花新聚落顯得更加璀璨耀眼。

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佐佑兩兄弟也很喜歡燈飾的造型，搶著要拍照。

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「鐵花新聚落」的星光市集，聚集了許多台東當地的手作藝術家，販售獨特的手工創作品。

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在每一個市集小攤會讓人忍不住想細細挑選，帶回幾件獨特的紀念品。

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像這個以釋迦果皮創作吊飾，真的很特別，也好佩服創作者的巧思。

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彩繪熱氣球的燈飾，也是鐵花新聚落的特色之一。

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來到另一側的「微光集」，呈現的是不同風格的市集感受。

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「微光集」除了多元型式的手作創作商品之外，也有許多小吃或點心的攤位，像這個彩繪棒棒糖就吸引我們的目光。

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鐵花新聚落的音樂表演也是不可錯過的活動，微光集的小舞台上有音樂人或在地歌手的歌唱演出，吸引了不少遊客靜靜聆聽。

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鐵花新聚落裡也有許多特色餐飲店，像是燒烤或是咖啡館等。

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鐵花新聚落裡還有一個造型奇特的TTstyle原創館，充滿設計感的波浪造型，裡頭有許多手作商品店、特色餐飲店入駐，也為園區增添更多迷人的風采。

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漫步在鐵花新聚落裡，人潮稍多，但不會有大都會的擁擠，呈現的是慢活悠閒氛圍，在這裡可以體驗市集的魅力，享受音樂的洗禮，是台東之旅一個值得拜訪的地方。

 

《景點資訊》

「鐵花新聚落

地址：台東縣台東市新生路135巷952號 台東縣台東市新生路135巷952號

電話：0910-355381

開放時間：園區24小時開放( 《鐵道藝術村》 營業時間：星期一至星期日 00:00–23:59 《TTSTYLE原創館-台東波浪屋》 營業時間：星期一至星期日 10:00–22:00 《微光集》 營業時間：星期四至星期日 17:00–22:00 《鐵花星光市集》 營業時間：星期四至星期日 17:00–22:00 )

官網：https://tour.taitung.gov.tw/zh-tw/attraction/details/1285

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