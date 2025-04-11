自哈利波特掀起全世界的熱潮之後，竟在彰化誕生了一座以魔法學院聞名的觀光工廠，創辦人喜愛餅乾，認為餅乾在某種程度上，改寫了人類的飲食習慣，而這間觀光工廠叫做「台灣優格餅乾學院 」 ，自2014年開幕之後，彰化縣線西鄉就不再是沒沒無聞的小鄉村了！這間餅乾學院成了超人氣的彰化親子景點，非常適合跟親朋好友一起來玩，不但免費參觀還可免費喝咖啡加試吃各種口味的餅乾，它的價格也非常平價實惠。

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台灣優格餅乾學院｜營業資訊

地址：彰化縣線西鄉草豐路501巷5號

營業時間：09:00-18:00 （免費參觀）

官方臉書｜官方網站

台灣優格餅乾學院｜交通方式

自行開車

（一）高速公路

國道三號｜在「和美交流道」往伸港方向下交流道，再沿美港公路，遇到台17線左轉，直走後左轉至草豐路，即可抵達。(路程約10分鐘！) 國道一號｜在「彰化交流道」往秀水鹿港方向下交流道接線東路，並左轉至彰美路並持續前進至道周路，左轉和線路，過4個紅綠燈左轉草豐路，即可抵達。

（二）由市區來訪

鹿港方向地區，從台17線上，一直到27公里處，右轉草豐路，即是台灣優格餅乾學院！(鹿港市區到餅乾學院只要10分鐘！） 和美、彰化地區來訪，從和線路，到草豐路左轉，只要在草豐路上看到一棟城堡，就是台灣優格餅乾學院了！

（三）從快速道路來訪

西濱快速道路北上，從170出口處右轉，接中華路之後再左轉台17線，持續前進後，遇到27公里處請左轉接草豐路，即可看到台灣優格餅乾學院。 西濱快速道路南下，從169出口左轉，接中華路之後再左轉台17線，持續前進後，遇到27公里處請左轉接草豐路，即可看到台灣優格餅乾學院。

搭乘大眾運輸交通

如果搭乘大眾運輸工具的遊客，須搭車(不論是火車或國道客運)至彰化火車站，再到火車站對面的彰化客運總站搭乘6904路線，搭到「溝內路」站牌下車，之後接草豐路，步行8分鐘可到台灣優格餅乾學院。或至車站附近租用機車，也是很方便的交通方式！

台灣優格餅乾學院｜魔法城堡入口

這間壯麗優美的城堡散發著濃厚的哈利波特的魔法色彩，裝置著精裝厚本巨型書冊的大型入口處，勾引起無數的回憶，是小朋友都會喜愛的兒童景點喔 來到這裡宛如走進一場華麗的城堡派對冒險，傳承學院派的百年手藝講究精神，一窺對於餅乾的深度認知，準備好了嗎？隨哈利波特的魔法，進入一場與餅乾的趣味激盪旅程！

台灣優格餅乾學院｜美拍景點

台灣優格餅乾學院可自由參觀不需收取門票，高達2層樓的大型精裝厚本書的入口處，是個拍照的好場景，穿越這個魔法書的巨門，進入一場與現實脫序的異次元世界，像魔法教室、大型厚裝書牆面、鐵甲站兵、貓頭鷹裝置藝術、天使翅膀、蒙娜麗莎畫像、西方彩繪玻璃⋯⋯等絕美藝術品，吸引大家在這拍照打卡。

台灣優格餅乾學院｜餅乾製造

餅乾改變了人們的飲食喜好，成了下午茶或解饞時的好點心，也是大家日常都愛買的小食品，台灣優格餅乾學院認為餅乾豐富了你我的生活。眾所皆知，餅乾的主要成份為麵粉、糖、油組成，再加入好吃的餡料，如水果、堅果、巧克力、果醬⋯⋯等。餅乾的英文「cookie」，在外國被解釋成「細小而扁平的蛋糕式麵餅」，最早期製造餅乾是由數片細小的蛋糕組合而成。

而來到觀光工廠，肯定不能錯過這些美味餅乾生產出來的過程! 透明的製作化流程，也間接展示了台灣優格餅乾學院對自己30年餅乾代工技術的信心!

台灣優格餅乾學院｜手作餅乾DIY

餅乾魔法教室DIY體驗，深受大小朋友的歡迎，可以體驗手做餅乾的樂趣。製作餅乾前，一開始先做好手部清潔，用透明塑膠紙在麵糰上延壓，選自己喜歡的模型壓製麵糰，再來做出造型，也可自由發揮創意圖案，做一份不規則手工餅乾，最後由老師協助烘焙，現場可將做好的餅乾放在小火車上冷卻，小火車繞一圈回來剛好15分鐘，也是餅乾所需冷卻的時間，做好的餅乾，提供夾鏈袋和禮盒，可以包裝妥當，再帶回家品嚐或送給想送的人。

台灣優格餅乾學院｜美味餅乾試吃、伴手禮帶著走

走走停停，再加上吃吃喝喝，好不過癮。一向人潮最為熱絡的魔法福利社，最親切的一點就是提供免費的咖啡，還有現場免費餅乾試吃！很多人看見色澤明亮，散發誘人香氣的甜美餅乾，紛紛忍不住食指大動，各個不同口味和造型的餅乾，統統來上一口。

根據統計資料顯示，最熱賣的前三名餅乾，分別是：黃金楓糖派、黃金ya派，以及愛心蝴蝴派，一包單價均不到百元，堪稱秒殺價。

台灣優格餅乾學院｜附近景點

參觀完了很有特色的台灣優格餅乾學院 之後，線西鄉附近仍然有許多美麗的景點可供遊覽，像肉粽角沙灘，絢爛多彩的夕照海景，很多人還會順道到鹿港老街踩踏一番，車程約十五分鐘左右。

肉粽角沙灘

肉粽角海灘擁有動人的海岸線。是個適合看海、看夕陽、賞鳥、以及找找招潮蟹的景點。

鹿港老街

5個來鹿港必訪景點 ，全台唯一的玻璃媽祖廟；日治時期日本富豪住的鶴棲別墅；超古早味的台灣鹿港囝仔；最經典的鹿港老街以及日式老宅鹿港桂花巷藝術村，讓你從早玩到晚暢遊整個鹿港小鎮。