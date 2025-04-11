高大長青的松柏是日本庭園最喜愛種的植物，還有象牙樹、蘇鐵林、無憂樹等，池塘水流動，綠中點綴紅，修剪成圓長形狀的植栽，配上白色圓木柱，圓中有方，產生極簡的美感意象，時而可見優美盆栽，六角涼亭、石雕石椅分佈其中。

紫檀閣仿唐朝建築風格建立，由大量油杉原木打造而成，柱角飾以金色圖騰，閣內展示許多珍貴的收藏品，主要有古代仿清宮廷紫檀製龍椅、大量木石製神像，珍奇的佛塔舍利子和琥珀原木桌，還有雞血石、壽山石等古玩，藏品非常難得一見。

銘園創辦人自小就愛樹，成長後，自學將樹雕成有型態的盆栽，園內植物主要以羅漢松、真柏、紫薇為主，園內從入口就可見大量的羅漢松，修剪成一坨坨圓樸樸的造型，形態優美。

白色磚石造的茶館，佇立在水池內，池邊遍佈美麗的紫薇花樹，紫薇花色豔麗，花期又長（從6月開至9月，因此有「百日紅」之稱，也是庭園造景最常種的植物之一，粉紅花開時節，站在這裡眺望滿園景色，也像處在小日本般的優美。

彰化日式景點｜成美文化園

聘請世界一流建築師事務所打造出充滿日式庭園之美的「和園」，宛如台版兼六園，碧綠清澈的池水，外圍又繞上一圈翠綠的䓍坪與綠樹，大量的綠樹與池水，象徵著靜態之美，池中的游魚悠游，靜中有動，小橋拱立其上，安放著錯落有緻的石頭，柔中有剛。

園內還有二棵百歲的紫檀樹與黑松樹，讓你感受「森」的優美，這兩棵樹木是成美文化園的鎮殿之寶之一，與綠形成對比的紅，秋冬落羽松葉轉紅，更成為網拍美點。

彰化日式景點｜郡守官舍

南郭郡守官舍 地址：彰化市公園路一段174巷 北斗郡守官舍（二二八暨人權紀念館） 地址：彰化縣北斗鎮地政二巷18號 開放時間：09:00-12:00、13:30-16:30（週一二公休）

具有歷史價值意義的日式舊宿舍，因閒置損壞，引起地方人士的關懷，由南郭國小師生在2017年時，發起活化運動，原有16戶的日式宿舍群，僅7號屋與8號屋得到運用，此處也成為當地學童的遊樂區，並經常舉辦藝文活動。

走進公園路174巷的南郭郡守宿舍，貓在紅磚圍牆上走動，一排日式舊宿舍立於靜謐的巷道中，來到這裡，彷彿走進時光隧道般，部份舊宿舍牆角生出的雜草，斑駁毀壞的屋舍，也是老屋不經意展現的面貌，是不是有種頹廢風呢？

北斗郡守宿舍在2018年時，改成為彰化縣二二八暨人權紀念館。由於1961年當地曾發生「清鄉」事件，導致許多地方菁英罹難，特以此館紀念。

官舍採日本傳統木造建築，地基架高以防潮溼的設計，裡面有和室榻榻米房，拉門分隔不同的空間，四面玻璃採光，庭院外草坪舖著石子步道，整體呈樸素的和風式老屋風格。

彰化日式景點｜合掌喫茶食事處

地址：彰化縣員林市員水路一段102巷74弄208號 營業時間：11:30–20:30（週一公休）

位於百果山半山腰處的合掌喫茶，大門外觀就十分雅緻，入門後，小巧美觀的日式庭園造景，三角形尖屋頂，搭配二層木造玻璃門建築，大樹垂蔭，順著青草石步道入內，空間明亮寬敞，大片透景玻璃，搭配木桌和木製皮椅，更顯質感。

餐點主打無菜單料理和日式抹茶甜點。無菜單料理可以吃到主廚因季節不同，而推出不同食材的時令料理。餐點包含前菜，主餐有烤魚、鮭魚卵十穀蒸飯、南瓜濃湯，配上飯後甜點和水果，最後加上一杯助消化的醋飲，一套吃下來，約有十道風味小品。

甜點主要以抹茶口味為主的冰淇淋和鬆餅，最受到歡迎，像和風抹茶冰淇淋，搭配茶凍和湯圓，灑上堅果，綠綠的顏色，看起來就十分清爽養生。抹茶都是與日本京都合作供應，吃起來跟日本的味道很像哦！