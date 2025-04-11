來到埔里怎麼能錯過品嚐美酒的機會，充滿特色的「埔里酒廠」將你圍繞在酒香之中，埔里酒廠也是全台最早轉型為兼具觀光的酒廠，廠區裡除了有製酒廠外，還規畫了「台灣紹興故事館」、「酒文化館」、「窖藏酒甕隧道」以及「產品展售中心」等特色廠區，擁有純樸在地風味的觀光酒廠，讓埔里成為台灣具有酒鄉特色的小鎮。

埔里因為得天獨厚的環境，孕育了優良的水質，再加上精湛的釀酒手藝，才能釀造出名聞中外的「埔里美酒」。埔里酒廠釀造的紹興酒，標榜使用純淨的埔里水，喝起來特別的甘醇甜美，也使得埔里酒廠的名氣越來越響亮，並且也是最多觀光客造訪的酒廠之一。

埔里酒廠營業資訊

重點整理： Toggle

埔里酒廠

1917年埔里地區造酒產業正式形成，當時因埔里的水質、氣候與環境非常適宜釀酒，在多方的籌備下設立埔里第一家民間造酒廠「埔里製酒株式會社」（埔里酒廠前身）。初期以日本國酒「清酒」為產品主流，並以埔里地區所生產的糯米、蓬萊米與其他農產品，開始生產糯米酒、米酒與太白酒，供應市場需求，讓「酒產業」與「農作物」緊密結合。

直到1949年國共內戰後，國民政府撤退到台灣，帶入浙江當地的釀酒工藝，讓「台灣紹興酒」的釀製工藝與手法因而日趨成熟，也開始了埔里酒廠釀製「紹興酒」的開端。後來因為市場的需求量增加，埔里酒廠所生產的「紹興酒」供不應求，1957年埔里酒廠即不再生產清酒、糯米酒、米酒與太白酒等酒類產品，而成為單一生產紹興酒的專業生產酒廠。

埔里酒廠｜廠內特色

前往位於二樓的酒文化館，紀錄了許多中國歷代的酒器、原住民酒文化、埔里酒廠產業發展史、公賣局的沿革，讓遊客體驗埔里不一樣的酒鄉風情，讓「酒」不只是酒，而是有具有文化性、藝術性與教育性的文化產品。館內擺放著50年的窖封陳紹是這裡的鎮廠之寶。文化館裡還有一個特別的醉酒體驗屋，裡面是傾斜不平的路面，模擬酒醉時搖搖晃晃的狀態。

▼旁邊擺著斗笠和酒竿，讓你體驗當搬運酒罈的工人的樂趣

步入了酒甕展區，成堆的酒甕堆疊在牆上，泛黃昏暗的燈光映照著「酒甕隧道」，從酒甕中透出的光讓隧道有一股神祕感，酒窖內古樸老舊的景象，飄著陣陣酒香，提供了不一樣的氛圍。

▼神秘的酒甕長廊是許多人的打卡景點

其中有以紹興酒瓶、啤酒瓶、愛蘭白酒瓶、清酒款四種空酒瓶排列形成的壯麗牆面，在燈光照射下瓶身透著不同色彩，顯現了台酒公司產品的重要性，呈現了跨時代的存在意義，也象徵了台灣自製酒不可撼動的地位！

▼同一款酒的空瓶配上燈光，變成一種特殊的造景

在埔里酒廠的戶外，有一間神祕的復古小亭子，上頭寫著「酒神杜康」，據傳杜康無意間放置在竹筒中的米飯受到自然界微生物之滋長而產生糖化、發酵成為甜酒，為記載中人類釀造的甜酒之始。其原理與埔里酒廠釀造紹興酒，使用米飯，接種麴菌、酵母菌使之糖化、發酵的釀造方式相似，因此埔里酒廠酒文化館將上述記載中之「杜康」尊奉為造酒祖師-「酒神」，也為他建造了這棟小房子。

▼散發著復古味道的亭子拍起來也別有特色

不可錯過的還有戶外的這一面酒箱牆，滿滿的金黃色酒箱吸引了超多人前來拍照，堆疊的酒箱數量驚人，整齊劃一的背景也是許多人必拍的景點唷！

▼陽光之下擺放著滿滿的酒箱

埔里酒廠｜必吃必買紹興酒周邊名產

在酒文化館的另一側是酒廠商品特賣中心，在這裡可以買到埔里各式各樣有名的酒類，還可以試聞試飲。從酒到周邊的點心、冰品、泡麵皆有。當然來到酒廠，除了酒之外，埔里酒廠以紹興酒延伸出來的各項食品，也是深具特色，有紹興冰棒、紹興香腸、紹興米糕、紹興滷味、酒蛋等人氣產品。

紹興酒冰棒

與一般的冰棒不同，埔里酒廠推出了不同口味的紹興冰棒系列，在冰棒裡面加入了少許的紹興酒，一口咬下能吃到淡淡的酒香，特別的口感也是受遊客歡迎的人氣商品之一。

▼紹興酒冰棒（紅豆、芋頭、米糕、花生、大豆）

紹興香腸

埔里酒廠裡的紹興香腸一直是許多遊客的的「定番」小吃之一，每到酒廠沒來一根就覺得少了一個味，一走進就能聞到濃濃的酒香味，肥瘦比例剛好的香腸加入紹興酒去除腥味，搭配蒜頭吃在口齒中留香。紹興香腸也有推出禮盒，可以自用或著送禮都很適合。

紹興酒蛋

埔里酒廠的酒蛋是真空包裝，衛生又可保鮮。酒蛋一開封可以先聞到濃濃酒香，入口除了酒香、蛋白軟嫩，蛋黃更是半熟的糖心，晶瑩剔透的蛋黃充滿光澤，而除了酒香，似乎還有一點中藥香氣。第一次吃的人可能會覺得有點紹興酒的苦味，但會越吃越好吃。不僅可以單吃，也有許多人拿酒蛋入菜，為料理增添一份酒氣。

下次來到埔里，不妨停留在酒廠休息一下，走走停停之際能一邊了解酒的歷史，也能將酒廠的特色美食帶回去當伴手禮，品嘗一口由埔里好水製成的酒，嚐出埔里不同的滋味。

※最後提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，廠內有提供試喝服務，請依自身狀況考量！

埔里除了有許多觀光工廠、熱門景點值得一訪外，喜愛埔里的你們，更是不能錯過超夯《埔里美食》，如果想知道更多埔里相關旅遊資訊，歡迎隨時關注我們或是與我們分享唷！

埔里夜市｜埔里住宿｜木生昆蟲博物館

南投景點 主題旅遊 竹山景點

埔里景點

集集景點

清境景點

草屯景點

太極美地

日月潭景點 南投觀光工廠

南投親子景點

南投樂園推薦

南投廟宇推薦

南投賞花景點

南投步道推薦

南投夜景推薦

南投美食｜南投伴手禮｜南投甜點｜

南投夜市｜南投咖啡廳｜南投蔬食｜

景觀餐廳｜南投吃到飽｜南投農產｜

埔里美食｜集集線美食｜清境美食｜

南投住宿｜日月潭住宿｜清境住宿｜

南投露營｜日月潭露營｜清境露營｜

南投秘境推薦

武界部落｜忘憂森林