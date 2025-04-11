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網購家電|義大利Giaretti珈樂堤-304不銹鋼700ml迷你不鏽鋼長嘴壺高提把細口壺.多重保護裝置快煮壺.煮水泡茶

2025-04-11 09:50:09 文字：鄭小柔Charlene
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鄭小柔Charlene

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網購家電|義大利Giaretti珈樂堤-304不銹鋼700ml迷你不鏽鋼長嘴壺高提把細口壺.多重保護裝置快煮壺.煮水泡茶

最近剛入住新家，入手了好多家電，每天都是在拆包裹中渡過，

其中創立於西元1901年義大利米蘭東部城市ROVATO的豪華廚房品牌

義大利Giaretti 珈樂堤」的迷你不鏽鋼長嘴壺我使用一段時間了，

是我愛不釋手的快煮壺好幫手！700ml的設計，容量適中，很適合我這個每天需要喝茶咖啡的人使用啊！

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收到義大利Giaretti 珈樂堤迷你不鏽鋼長嘴壺，有紙箱裹住，

打開後又有一層商品本身配置的紙盒，裡面還有紙板和泡棉保護，

開箱取出商品後，有茶壺本體和加熱底座，以及一本說明書。

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▼說明書有產品介紹、注意事項、操作說明和商品保證書一年

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義大利Giaretti 珈樂堤迷你不鏽鋼長嘴壺型號GT-KTL08，

容量是700ml，使用的電壓是台灣通用的110V/60Hz，功率為1000W，

插頭為常規的三頭插頭，多了接地插，可防止漏電，使用上會更加安心。

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分離式電源底座，扮演著重要的加熱角色，木紋設計，看起來質感加倍，

底部有防滑和人性化的收納設計，360度不同角度皆可自由拿取水壺，使用更加得心應手。

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義大利Giaretti 珈樂堤迷你不鏽鋼長嘴壺尺寸為高214*寬168*長258mm，

淨重僅有1kg哦！輕巧實用，主體壺身外觀是優雅的淡米黃色，採用噴砂工藝

搭配小細節：Giaretti品牌名稱，褐色高堤把更顯迷人，壺蓋還有小心蒸氣的貼心提醒，

底部有密封膠條，拿取更得心應手，壺身側邊排氣孔設計，沸騰時可排出蒸氣。

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壺身底部後面有設計煮水鍵，簡單一鍵操作，按壓即可快速煮水，加熱時會有紫藍色LED指示燈，

水滾後會自動跳起來並自動斷電，很適合我這個電器白癡使用，完全沒有難度唷！！

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也不怕煮水時忘了顧水而溢出來哦！在還沒有Giaretti前，我都用IH爐或電磁爐煮水，

但是常常會煮到忘記，而滿出來啊！若是遇到乾燒，更加危險，會有火災的隱患喔！

使用Giaretti後，完全沒有這個困擾，乾燒保護，煮好水後自動跳起，好貼心安全的設計，我超愛！！

▼之前使用電磁爐煮水，很常煮到水溢出。

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壺身的內膽是安全實用的304不銹鋼，沒有生鏽和食安問題，

內部有MAX最大水位標示，讓你煮水時不會因為裝太滿而溢出來。

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細口流線型壺嘴，讓你注水時後更加精準穩定流暢，

可以更加隨心所欲的控制水流，我拿來泡咖啡也好順手喔！！

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使用Giaretti 珈樂堤迷你不鏽鋼長嘴壺沖泡濾掛式咖啡，

或是即溶咖啡，直系壺口設計，非常地好控制倒水，

不管是自己享受咖啡或是客人來沖泡咖啡，都超級方便！

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我也喜歡拿來泡茶，三五好友來家裡坐坐，使用Giaretti迷你不鏽鋼長嘴壺煮水，

方便又實用，沸騰的水拿來泡麵，或是沖泡茶葉最好喝啦！可以讓茶葉完全舒展開來，

將本身的甘甜滋味逼出，讓我喝的每口茶，都充滿甘醇，真是我的超級好幫手啊！！（大拇指）

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Giaretti珈樂堤迷你不鏽鋼長嘴壺絕美配色，本身就是藝術品，隨便擺在家都好美。網購家電|義大利Giaretti珈樂堤-304不銹鋼700ml迷你不鏽鋼長嘴壺高提把細口壺.多重保護裝置快煮壺.煮水泡茶

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