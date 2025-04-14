跟大家分享一家我最近發現的寶藏麵食館喔，這間店叫做錦蒸園，就隱身在熱鬧的精明商圈附近！身為一個愛吃鬼，尤其是在台中西區尋覓台中西區美食的時候，發現這家錦蒸園真的是讓我眼睛一亮！他們家不只裝潢超有氣質，連賣的小籠湯包都好好吃，趕快來看看我的食記吧。

錦蒸園位於精明路上，這邊人潮跟車潮都蠻多的，雖然店面外觀看起來沒有特別大，旁邊也有其他店家，但是錦蒸園一眼看過去就覺得很明亮，老闆的工作區在騎樓，用餐的座位區則是在店裡面。

一走進店內真的會嚇一跳，這真的是麵食館嗎？也太漂亮了吧！ 牆壁是灰色的，還搭配金邊的鏡子，整個看起來就超高級，桌子還是大理石的桌面，我只能說這樣的裝潢真的非常美，在這裡吃飯感覺就像在高級餐廳一樣，瞬間都變得有氣質了起來。

錦蒸園 菜單

錦蒸園賣的東西還蠻多樣的，有小籠湯包、各種麵食、肉燥飯，還有一些湯品跟飲品，我跟老公這次點了小籠湯包和麻醬乾麵，另外還點了兩碗湯，沒等多久餐點就送上來啦！

錦蒸園小籠湯包 100元

他們家的小籠湯包一份有七顆，每一顆看起來都是手工包的，皮吃起來很薄，裡面的湯汁很多。大家在夾的時候要小心一點，因為一個不小心湯汁就會爆出來！

裡面的肉餡吃起來味道很不錯，我個人還蠻喜歡的。而且店家還有附上醬油跟一些薑絲可以搭配。

麻醬乾麵 60元

麻醬乾麵的部分，裡面有加青江菜，還撒上了一些青蔥，醬汁聞起來很香。他們的麻醬麵麵體比較有粗度，不是一般陽春麵的那種細麵，我覺得吃起來還不錯。

酸辣湯/餛飩湯 55元

酸辣湯我覺得裡面的料非常多，喝起來帶有一點胡椒的辣度，酸味倒是還好。

餛飩湯的表現我覺得就中規中矩，但是裡面的餛飩蠻大顆的。整體來說，我覺得這家錦蒸園的小籠湯包還蠻好吃的，這間藏匿在精明商圈裡面的小店，裝潢很有氣質，東西又美味，推薦大家可以來吃吃看唷。

店名：錦蒸園

地址：台中市西區精誠路41-4號

電話：0979-170569

營業時間：11:00-14:30、16:30-22:00

公休日：禮拜三

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