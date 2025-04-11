法雅文心店位在台中捷運文心中清站附近，步行約7分鐘，在法雅與糖村中間有提供免費停車場，不管是搭乘捷運或是自己開車都方便。法雅主打義式冰淇淋與義式冰淇淋蛋糕，但是在法雅文心店有舒適的內用座位區、旋轉木馬，供應有早午餐、甜點、咖啡、下午茶、飲品、伴手禮盒，而且離峰時段還不限時用餐，不論是朋友聚餐或買蛋糕、伴手禮都很方便。

法雅文心店

法雅文心店 位置與停車

法雅文心店位在台中捷運文心中清站、文華高中站的中間位置，從中清站出站須到對面，步行約7分鐘；與文華高中站出站同側，從文華高中站步行約9分鐘。而在法雅與糖村中間有提供免費停車場，文心路上有收費停車格，開車也算便利～

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價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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法雅的入口處有兩個，一個在文心路旁，一個在停車場旁

法雅文心店 用餐環境

法雅文心店只有一層樓的用餐空間，佔地卻相當寬廣，適合團體辦活動，而且佈置上雖然沒有明顯隔間包廂，但利用風格、空間也可以分成不同團體同時使用。

角落沙發區，太適合閨蜜們來聊天說悄悄話

小圓桌區

旋轉木馬旁的用餐區中間有個小舞台感，很適合有需要主持的活動

很特別的是在法雅餐廳內居然有旋轉木馬，而且真的可以動喲! 只要收集在店內消費金額累積有500元的發票就可以兌換代幣搭乘，但是限小朋友搭乘，大人體重太重了，就不要跟小朋友搶玩啦!

一旁還有可愛兔子拍照區

提供有熱水、檸檬水

法雅文心店沒有收服務費，所以用餐後記得自己把餐具放到回收區喔

法雅文心店 義式冰淇淋

法雅主打義式冰淇淋與義式冰淇淋蛋糕，多以台灣本地食材、新鮮水果為基底，不使用人工香料與色素，打造獨特低脂低卡無負擔的義式sorbet，口味相當多元，但季節性水果口味則一定要把握季節來才吃得到呦～

購買指定杯數的冰淇淋附送可愛小鏟子冰杓，還有向日葵種子，有幸福在發芽(法雅)的意象

吃完冰淇淋杯可以用來種向日葵

伯爵口味有著濃郁茶香，香氣相當舒服，冰淇淋質地相當細緻柔順，非常好吃~難怪是長年熱銷口味

OREO口味的巧克力碎片大小處理得很均勻，不會突然一大塊巧克力，但又能在細滑的冰淇淋口感中添加不同層次

義式冰淇淋蛋糕也是法雅的人氣招牌商品，每天至少會有8~10款的口味可選擇，突然要買生日蛋糕的時候，可以來看看，但熱門節日或有指定口味的話，最好要事先預訂。

妮妮以前都很羨慕夏天生日的人，因為可以吃冰淇淋蛋糕，但沒關係，現在趁著母親節的季節也可以買起來~

法雅文心店 母親節蛋糕與優惠

活動期間：2025年3/24(一)~5/11(日)

凡購買任一模母親節主題蛋糕，即贈送6入杯裝義式冰淇淋禮盒乙盒$380元加購卷，使用期限至6/30(一)止。買幾模，就送幾張。(口味隨機)

1.早鳥優惠第一階段：3/24(一)~4/20(日)

①凡購買任一模母親節主題義式冰淇淋蛋糕，享9折優惠。

②凡購買任兩模母親節主題義式冰淇淋蛋糕，享85折優惠，再加贈 7入裝厚切陽光堅果餅乾乙盒以及法雅專用保冷袋乙組。(附精美鋼刀!!!) 送完為止~

【未來持保冷袋回購義式冰淇淋蛋糕，享7.5吋200元，6吋100元之折扣優惠。】

2.早鳥優惠第二階段： 4/21(一)~4/30(三)

凡購買任兩模母親節主題義式冰淇淋蛋糕，享9折優惠，再加贈 4入裝厚切陽光堅果乙包

詳細內容請參見官網、DM，母親節主題蛋糕專區：https://fayalife.com.tw/happymothersday/

凡購買任一模母親節主題蛋糕，即贈送6入杯裝義式冰淇淋禮盒的$380元加購卷

堅果餅乾用料非常實在，滿滿杏仁片，不甜不膩脆口好吃

未來持保冷袋回購義式冰淇淋蛋糕，享7.5吋200元，6吋100元的折扣優惠

6吋戀戀玫瑰優格義式冰淇淋蛋糕

母親節限定的康乃馨版戀戀玫瑰優格義式冰淇淋蛋糕，上頭特別用粉紅白巧克力做成康乃馨花，母親節送給媽媽特別有意義

圓形保麗龍盒綁上低調奢華金緞帶，會附盤子刀叉與精美提袋，妮妮個人建議還是用不鏽鋼刀泡過熱水後，再來切會切得更美喔～

相當典雅漂亮的冰淇淋蛋糕，雪白表面用了珍珠糖點綴，綠色葉片的設計也很有巧思，尤其是上面那朵康乃馨讓人欣賞許久，相當美麗，下刀時也很捨不得整個切下。

康乃馨底下是用一球蔓越莓冰淇淋來固定花瓣，整個都可以吃喔~

所謂的玫瑰優格是因為在白色優格義式冰淇淋添加了慢火細熬的玫瑰花瓣花露，清爽的奶香中帶著舒服的花香感

粉紅色的則是覆盆莓果義式冰淇淋，用覆盆莓與紅醋栗酸甜滋味，與玫瑰優格的香氣揉和在一起，冰淇淋入口後滑順輕盈又有層次感，底部的奶香塔皮則是增添了酥脆口感，法雅不愧是義式冰淇淋專家，這冰淇淋蛋糕也好好吃~

另外，法雅也有多款禮盒組合，除了年節送禮、伴手禮，也可以作為彌月禮盒

法雅文心店 菜單MENU

法雅文心店不只有義式冰淇淋、甜點、塔類、咖啡飲料，還有鹹食的套餐、薄餅，不管是吃正餐或喝下午茶都可以。

套餐升級優惠(下午茶套餐除外)

★甜點加價購：89 元 (150 元內的花式奶酪或塔類)

★飲品可折抵：60 元

★升級甜點+飲品任選$169 元

法雅文心店 餐點介紹

味旅套餐：法式鄉村燉雞

有一鍋燉雞，搭配軟法麵包、主廚濃湯、鮮蔬沙拉、飲品 (冷熱美式咖啡or大吉嶺紅茶)

妮妮布魯都滿喜歡這鍋燉雞，裡面的配料很豐富，有紅黃甜椒、豌豆、鷹嘴豆、花椰菜、馬鈴薯，雞肉也相當的嫩滑又入味

肉香與蔬菜甜味都融合在燉湯中，非常推薦你用軟法麵包沾著吃

燉雞的口味濃厚但不會過鹹，喜歡清爽感的可以搭配一旁的沙拉，沙拉碗底部有胡麻醬，記得要拌一下才有滋味

看那濃湯緩慢流動感，真的是相當濃郁，甜甜的很好喝~是小朋友都會喜歡的那種

活力套餐：洋芋鮮蛋沙拉三明治

這盤份量頗大，大份量薯條爽脆好吃，當小朋友點心也很可以。一樣有附飲品 (冷熱美式咖啡or大吉嶺紅茶)，亦可升級換成其他飲品，

三明治中有芥末洋芋泥、荷包蛋，再用番茄、美生菜添加水分，整體吃起來滿有飽足感

蔬菜沙拉使用多種葉菜組合，搭配小番茄、葡萄乾、清爽風味的沙拉醬

法雅文心店 飲品

有咖啡、熱茶、果汁、特調飲品等多種選擇

遇見莓好

季節限定的遇見莓好，裡面加了草莓果泥、草莓冰淇淋、牛奶、抹茶，不只視覺上相當繽紛，口味也很多層次，妮妮個人覺得不一定要全部攪拌過，先吃掉草莓冰淇淋、接著分層喝，變成抹茶拿鐵、草莓牛奶，也很不錯內~

熱拿鐵

咖啡與奶味平衡

步步高陞

店家自己做的布丁，搭配香草冰淇淋

微微的焦糖香點出整體甜味，軟嫩布丁與絲滑冰淇淋，一整個就是超柔感

雖然布丁本身就很嫩滑，但是多了冰淇淋加持，更好吃了~而且清晰可見香草籽，用料很實在

檸檬塔

塔類的甜點可以內用也有外帶，妮妮推薦你來內用，因為同樣價格多了一碟新鮮水果更讚啊！

白色蛋白霜表面炙烤出美麗紋路，再用檸檬皮絲襯托香氣

蛋白霜柔柔軟軟的像雲朵、像棉花糖，但不會甜，搭配酸甜的檸檬塔剛剛好

法雅文心店 評價與感想

法雅台中文心店不只是義式冰淇淋店、蛋糕店、伴手禮店，同時也是餐廳，而且地理位置很好，不管是搭乘捷運或是自己開車都方便，再加上寬廣的用餐環境、離峰時段不限時用餐、免服務，真的相當適合團體聚餐~

這次母親節蛋糕-戀戀玫瑰優格義式冰淇淋蛋糕，不只顏值相當，絲滑細膩的口感也讓人很滿足，喜歡吃冰淇淋蛋糕的人絕對不能錯過！趁著早鳥優惠趕快訂起來～

FAYA法雅文心店 店家資訊

IG：@fayahappiness

訂位電話：04 2291 5669

門市&餐廳地址：台中市西屯區文心路三段 357 號

營業時間： 10:00～20:30 (內用座位提供至 20：00)

官網：https://fayalife.com.tw/

免服務費、離峰時段不限時用餐、有停車場

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