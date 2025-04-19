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台北車站美食_小樽手作珈琲

小樽手作珈琲京站店 小樽手作珈琲 台北京站美食 台北車站美食 more
2025-04-19 10:00:00 文字：pfse64289
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[ 台北車站美食_小樽手作珈琲(京站店) ]

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小樽手作珈琲，引用北海道美麗的漁港「小樽」之名，融入了日本原木建築及風景所呈現的職人手做咖啡店。

在咖啡做法上，以手作虹吸式珈琲為主，採用進口各國頂級珈琲生豆及各地莊園級珈琲烹煮而成，並以日式捧著缽碗喝法盛裝拿鐵，藉此品嚐珈琲的濃醇原味口感。

本篇為安妮王記錄小樽手作珈琲(京站店)的食記，包含交通方式、用餐環境以及安妮王推薦的餐點 台北車站美食_小樽手作珈琲

[ 初訪_小樽手作珈琲(京站店) ]

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小樽手作珈琲(京站店)的空間很舒服，雖然在吵雜的京站百貨的B3角落，但也算是鬧中取靜，有茶香、咖啡香、甜點香以及燈光所構築的悠閒氣氛，是一處不錯的歇腳好地方。

 

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小樽手作珈琲(京站店)的餐點非常多樣化，根據季節的變化，推出獨特的口味，加上現點現做的輕食，讓人可以靜靜地度過短暫的90分鐘。

在空間優勢上，有充電座就是還不錯的特點，環境清幽的簡潔裝潢，讓人不禁坐下來，點一杯咖啡+鬆餅，享受片刻的寧靜時光 台北車站美食_小樽手作珈琲

[ 安妮王推薦餐點 - 小樽手作珈琲(京站店) ]

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品名 : 北海道鮮奶油鬆餅 台北車站美食_小樽手作珈琲

價格 : 180台幣

安妮王推薦 : 如果第一次到訪小樽手作珈琲(京站店)的甜食控，安妮王建議可以先從北海道鮮奶油鬆餅開始，新鮮七彩的水果讓人看得食慾大開，外酥內軟的鬆餅，可以搭配蜂蜜、北海道鮮奶油醬料，創造多種不同風味的體驗，可以說是小試身手、不採雷的一組套餐 台北車站美食_小樽手作珈琲

 

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小樽手作珈琲(京站店)的北海道鮮奶油鬆餅，綿密香醇的奶油，可以說是讓安妮王一夥人念念不忘 台北車站美食_小樽手作珈琲

 

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品名 : 草莓蜜糖Q感鬆餅 台北車站美食_小樽手作珈琲

價格 : 180台幣

安妮王推薦 : 如果第一次到訪小樽手作珈琲(京站店)的甜食控+喜愛QQ口感的話，安妮王建議可以先從Q感鬆餅開始，鮮嫩欲滴的斗大草莓，裝飾著熱騰騰的Q感鬆餅以及冰涼涼的香草冰淇淋，可以說是冰與火的絕佳感受，有別於外酥內軟的口感，還帶有一點Q彈的嚼勁，讓人愛不釋手。

 

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小樽手作珈琲(京站店)的草莓蜜糖Q感鬆餅，冰淇淋半融化的時刻，配上鬆餅，可以說是絕佳的醬料 台北車站美食_小樽手作珈琲

 

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品名 : 小樽特選綜合珈琲 台北車站美食_小樽手作珈琲

價格 : 130台幣(熱)

安妮王推薦 : 集結珈琲所有的優點，香酸醇厚，有著入口微微的果酸，隨後則是曼特寧的香醇口感，隨時時間的變化，香味越來越濃厚，並且採用虹吸式煮法，隱約透露著一股微微的炭香味。

 

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品名 : 小樽鮮桔茶 台北車站美食_小樽手作珈琲

價格 : 140台幣(熱)

安妮王推薦 : 歐洲進口的檸檬茶包，加上金黃的鮮桔與小巧可愛的檸檬組成的熱騰騰茶飲，可以說是放慢生活步調、清爽自然的必備聖品。

[ 總結 - 小樽手作珈琲(京站店) ]

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景點 : 小樽手作珈琲(京站店)

地址 : 103台北市大同區承德路一段1號B3

網站 : https://www.otarucoffee.com/

營業時間 : 11:00-21:30、禮拜五+禮拜六_11:00-22:00

交通方式 : 台北捷運台北車站_走路5-10分鐘、台北捷運中山站_走路5-10分鐘

安妮王推薦 : 以上是安妮王一夥人在小樽手作珈琲(京站店)的食記，就環境氣氛而言，以簡潔低調的文物做擺飾，更引進外來的技術與材料製作甜點，加上挑高的天花板與燈光，給人高極的用餐品質。在餐點選擇與味道上，種類以及品項眾多，其中，安妮王獨愛鬆餅這類選項，多樣化的餐點以及真材實料的好味道，讓人一訪在訪。非常適合聚餐以及獨行客，點一盤具有特色的鬆餅+一杯咖啡或水果茶，悠閒自在的度過90分鐘 台北車站美食_小樽手作珈琲

 

 
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小樽手作珈琲(京站店)

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place台北市大同區承德路一段1號B3F(Qsquare京站時尚廣場)
4.30 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.25
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.25
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