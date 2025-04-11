台中美食推薦，台中超夯的景點一定不能錯過奶泡貓咖啡，以咖波為主題開的咖啡館超級卡哇伊，不管你喜不喜歡咖波或是奶泡貓，來到這裡一定會少女心大噴發啦，奶泡貓咖啡-民權店是他們2021年搬遷的新址，兩層樓的空間結合了咖啡美食+選物，來這裡有得吃又有的逛，周邊商品通通給他買起來啦！！

奶泡貓咖啡-民權店不能訂位，11:00開始營業，外頭早就排了一群客人，排隊的空間還搭了帳篷遮陽、提供茶水，超級貼心的

奶泡貓咖啡-民權店｜怎麼去?

導航設置奶泡貓咖啡-民權店都能輕鬆到達，民權店的外面廣場有畫幾格停車格，我是不曉得能不能停，周邊就有很多付費停車場，廣場上就停著一輛咖波專車，整個配色跟大型公仔的裝飾真的太可愛了，排隊期間就能拍一波，民權店附近就是but.we love butter 奶油飯店，也是最近台中很夯的往美景點，大家可以排一起順遊喔

純白色系的空間到處都是奶泡貓的身影，咖波粉來這裡一定會瘋掉的

奶泡貓咖啡-民權店｜內用環境

內用空間有分戶外跟室內，大面積的落地窗讓室內的採光非常明亮，整體位置不太多，桌距也稍微壅擠一點，我覺得戶外座位真的蠻熱的，可能要下午以後或是微涼的天氣才適合，哈

旁邊還有周邊商品的選物區，價格稍微高一點點

整個空間都是奶泡貓真的太療癒了，點餐後是自助取餐，用餐後是自助回收喔

現做雞蛋糕太Q了吧，怎麼捨得吃啦~

奶泡貓咖啡-民權店｜菜單

低消的話是一人一杯飲品，飲料價格很正常，甜點蛋糕的部分稍微貴一點點，另外也有8吋比薩的選項，來這裡要吃甜的或是鹹的通通有

奶泡貓咖啡-民權店｜美食推薦

隔壁的咖波粉絲還帶了咖波娃娃一起拍，這畫面有夠可愛的

黑咖啡(加購奶泡貓雞蛋糕+39) 90元

所有的飲品都可以加購奶泡貓雞蛋糕放在上面，你說~這可愛的模樣能不加嗎?放上去可愛度破表啊~

好朋友雞蛋糕 100元

雞蛋糕非常好吃，一群咖波好朋友通通在裏頭，每一隻都捨不得吃

咖波懶洋洋

今日吃到最雷的就是這個蛋糕，可能我們是第一批客人，這個剛從冷凍櫃拿出來，切也切不開，裡面還是冰的，慕斯也是一整塊硬的.....哈哈，我們有按照服務人員說5~10分鐘再享用，給他點退冰的時間，但....還是硬的，第一批客人建議別點蛋糕了

奶泡貓咖啡-民權店｜二樓卡特島選品

往二樓走還有卡特島選品店，裡面販售很多文創品牌的商品，也有一些咖波的周邊

喜歡文創風格的朋友一定要來逛逛，他另一個入口在樓下8度Hair Salon旁邊的樓梯，沒用餐的朋友也可以直接來逛逛喔

終於來奶泡貓咖啡朝聖，雖然我不是咖波迷，但這裡的空間跟餐點都好棒，一走就會被奶泡貓的微笑給療癒到，本來以為像這樣的主題咖啡廳到後期都會比較少人，今天來過後發現，咖波迷還真的很多，奶泡貓生意還是很好，來台中旅遊別忘了來這裡喝杯咖啡，好吃又好逛喔

店家/景點資訊

奶泡貓咖啡 (民權店)

評分： / 4.2

地址：403台中市西區民權路229巷11號( 地圖 )

電話：0974 367 537

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 11:00 – 19:00,

星期三: 11:00 – 19:00,

星期四: 11:00 – 19:00,

星期五: 11:00 – 19:00,

星期六: 11:00 – 19:00,

星期日: 11:00 – 19:00

交通資訊