因電影"鬼才之道"爆紅的"旺來大飯店"，原來就在宜蘭礁溪香檳溫泉飯店，地理位置優越，位於礁溪湯圍溝旁，是礁溪老飯店，不僅提供免費停車，還有超大溫泉SPA水療池，假日約一千初就可以入住，附近超多美食有陳旺記鴨片飯、無理炸雞、第一站蔥油餅、和平豆花等，缺點就是沒有早餐，房間設施老舊，24小時溫泉供應，隨時想泡就泡，可以在此度過悠閒的慵懶時光，享受礁溪溫泉輕旅行。

鬼才之道拍攝場景：電影"鬼才之道"中的"旺來大飯店"，其實是位在宜蘭礁溪的"香檳溫泉大飯店"。

外觀香檳顏色有歷史的礁溪老飯店。

前所未見陰間喜劇，歡迎來體驗。影片分享

它其實除了是鬼片外也是喜劇，由陳柏霖和王淨主演。

鬼才之道拍攝場景：大廳水晶吊燈與沙發必拍場景。

鬼才之道拍攝場景：一樓餐廳，也是電影設計的場景之一。

經濟雙人房，居然還有小客廳，房間24小時有溫泉供應。

熱水打開即是溫泉，屬碳酸氫鈉溫泉，無色無味，洗後皮膚會沽溜沽溜。

飯店地下一樓有SPA水療按摩池，開放時間：17:00-22:00，有好幾個溫泉池。以上照片來自官網。

飯店高樓看出去的風景。

飯店旁有小溪流、林蔭步道可以行走。

周邊美食：陳旺記鴨片飯，礁溪人氣排隊美食。

最新DM，實際DM以店家為主，幾乎都是銅板價就能享用。影片分享

招牌必點：鴨肉切盤中份100元，大份200元，小份60元。此照片為中份份量。

當歸清湯一碗才20元，鴨片飯50元，米血40元，燙青菜40元，好吃又便宜銅板美食。

周邊美食：無理炸雞。

招牌必點：脆皮雞排80元

周邊美食：和平豆花

招牌必點：芋圓仙草奶凍65元，芋圓Q軟好吃，仙草入口即化，冰很綿密，還有滿滿的料，很有飽足感。

營業時間從下午13:00-晚上21：50，全年無休。

周邊美食：第一站蔥油餅，不加蛋30元加蛋45元。

這裡的特色就是蔥超級多，喜歡蔥的千萬不要錯過。

周邊免費景點：湯圍溝悠遊小徑

周邊免費景點：礁溪溫泉公園

香檳溫泉大飯店：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路8號

和平豆花：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段151號；營業時間：13:00-21:50

第一站蔥油餅：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段公園北路交叉口紅綠燈旁邊；營業時間：07：00-16:00（周四、日公休）

陳旺記鴨片飯：宜蘭縣礁溪鄉德陽路30號；營業時間：11:00-14:00；16:00-19:30（周四公休）

無理炸雞：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段130-3號；營業時間：16:00-23:00

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