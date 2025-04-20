[ 台北吃到飽推薦_寒舍艾美探索廚房 ]

說到台北吃到飽餐廳，位在信義區的「台北寒舍艾美酒店 探索廚房」，靈活揮灑世界食材，完美呈現各國風味料理，舉凡威靈頓牛排、香煎安格斯黑牛、蕃茄黃金蟹海鮮燉鍋、焗烤龍蝦、嫩煎羊排、窯烤披薩、加拿大雪蟹腳、日本料理等，無限自取吃到飽，提供給旅人繽紛愉悅的佳餚無限暢食的用餐時光！

在平日晚上，安妮王一夥人下班後，搭到台北捷運市政府站後，稍微步行一下，來到這座美輪美奐的「台北寒舍艾美酒店 探索廚房」，開啟高級的晚餐饗宴。

[ 初訪_寒舍艾美探索廚房 ]

「台北寒舍艾美酒店 探索廚房」位於台北信義區台北寒舍艾美酒店一樓，探索廚房有早餐、午餐、下午餐、晚餐四種用餐時段，價位和時間如下：

早餐時段：06:30~10:00 每人$890+10%

平日午餐：11:30~14:00 每人$1690+10%

平日晚餐：18:00~21:00 每人$1690+10%

平假日下午餐：15:00~17:00 每人$1290+10%

假日午餐：11:30~14:00 每人$1890+10%

假日晚餐：18:00~21:00 每人$1890+10%

「台北寒舍艾美酒店 探索廚房」的餐點主要分為炭烤區、中西熱食區、日式料理區、炸物及現煎區、沙拉及冷菜區、蒸煮區、窯烤披薩區、甜點區及飲品區九大區塊，每日餐點以當日新鮮、季節食材製作成美味的佳餚，在取餐動線上，除了飲品區外，其他都還蠻集中的，正好吃飽後走遠一點拿個飲料，緩緩消食去XD

以下為安妮王覺得還不錯的餐點，推薦給大家~

[ 安妮王體驗_寒舍艾美探索廚房 ]

「沙拉及冷菜區」有生菜沙拉、煙燻鮭魚、烤牛肉、涼拌魚皮、泰式涼拌螃蟹、五味小章魚海瓜子、西式冷肉及乳酪等，多樣化的食材讓旅人自由搭配，不失為清爽的開胃菜。

「日式料理區」是安妮王到訪最多次的區域，每日嚴選的新鮮漁獲，經由師傅精湛的刀工製成的鮭魚、鮪魚、旗魚、花枝等生魚片，以及現場限量一次只能能3貫的「炙燒握壽司」，有油脂肥嫩的炙燒鮭魚、炙燒和牛、炙燒白嫩嫩的北海道干貝等，精緻的裝飾與擺盤，一盤盤堆疊，迅速秒殺！

讓人感到罪惡又紓壓的「炸物及現煎區」，有主廚現煎的「安格斯黑牛排」，牛肉的香嫩與甜甜的肉汁，沾上一點海鹽，可謂絕配。

下班後來點「炸蝦天婦羅」、「唐揚炸雞佐美乃滋」、「炸魚片」等金黃色澤的炸物，黃澄澄酥脆外皮包裹海鮮、肉類的鮮美，卡滋卡滋的聲響，讓人一口接著一口，非常過癮！

安妮王最有印象的是「中西熱食區」，集結亞洲、歐洲、美洲、拉丁美洲等異國料理，「泰式咖哩雞」配飯超好吃、「爐烤肋眼牛排」配海鹽、蘑菇醬等，還有「番茄黃金蟹燉鍋」，濃郁的海鮮精華熬煮的鮮美湯頭，溫暖冷冷的胃。多樣化的特色料理，來個創意迸發的中西合併之旅。

看似平凡無奇的「窯烤披薩區」，現桿現做的各式薄皮披薩，軟Q帶酥脆，撒上來自世界各地的食材，創作獨一無二的經典窯烤披薩。

安妮王那次到訪，很幸運拿到無花果起司披薩，酸甜的水果點綴在充滿奶香鹹鹹的起司瀑布，是個驚奇的味覺享受。

「台北寒舍艾美酒店 探索廚房」的「炭烤區」，透過美國進口的Robata爐烤設備、新鮮的食材以及師傅的手藝，締造軟嫩適中的炭烤紐西蘭羊排、炭烤翼板牛等香味十足的料理。

晚餐來碗熱湯墊墊胃吧！

「蒸煮區」有擔仔麵、鮮魚米粉湯、新加坡肉骨茶麵線、清蒸螃蟹、旭蟹，還有人參鮑魚雞湯、鮑魚佛跳牆等，精緻的食材熬成的鮮美湯頭，讓人感到一陣暖暖的氛圍。

目前安妮王在餐廳Buffet中，最推薦的就是「台北寒舍艾美酒店 探索廚房」的「甜點區」，猶如珠寶櫃般精緻陳列的甜點，在透明的冷藏櫃放著每日不盡相同的季節性蛋糕，像是伯爵茶乳酪蛋糕、巧克力金莎泡芙、太妃糖香蕉麵包布丁、芒果布丁、紅豆水洋羹等，還有現點現做的熱騰騰吉拿棒、法式煎薄餅等。



另外，飲料有寒舍僅有的罐裝貴妃荔枝烏龍茶、蘆薈汁，冰淇淋則有莫凡彼和哈根達斯兩種品牌各4種口味，水果也算多樣化；一整排繽紛的甜美色彩打造的甜點王國，讓人十分療癒與驚喜！

最後的晚餐，安妮王緩緩地來到「飲品區」，最大的亮點就是「自動生啤機」，可以無限暢飲清爽順口的生啤酒，還有各種新鮮果汁、咖啡、茶、氣泡水、罐裝飲料等，來杯熱茶，結束這回合~

[ 總結_寒舍艾美探索廚房 ]

景點 : 台北寒舍艾美酒店 探索廚房

地址 : 台北市信義區松仁路38號1樓

官網 : http://www.lemeridien-taipei.com/#/cuisine/2

交通方式 : 搭乘捷運至市政府站，自3號出口步行7分鐘即可抵達

安妮王推薦 : 整體而言，「台北寒舍艾美酒店 探索廚房」主要能夠在高級輝煌的大廳享受各種異國料理，安妮王覺得還不錯的菜色有生魚片、炙燒握壽司、炸物、窯烤披薩、牛排、鍋物等，其中，最滿意的是「甜點區」，賣相極佳、味道也不錯的精緻糕點，真的是令人感到無比的滿足與驚喜。

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