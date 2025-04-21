[ 台北善導寺站美食_台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳 ]

「台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳」自2021年9月16日起重新開放供應午餐與晚餐，舉凡招牌龍蝦、加拿大雪蟹、爐烤安格斯牛 海陸大餐、蛋糕甜點等一次擁有，讓不少喜愛吃到飽的吃貨、饕客為之瘋狂。

十二廚自助餐廳 : EZTABLE線上訂位

比薩屋 : EZTABLE線上訂位

安東廳 : EZTABLE線上訂位

SUKHOTHAI : EZTABLE線上訂位

桃山 : EZTABLE線上訂位

請客樓 : EZTABLE線上訂位

因此，本篇為安妮王在尾牙過年時節，分享台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳的美食記

[ 初訪_十二廚自助餐廳 ]

「台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳」在1樓，從大門進去後左轉倒底的中庭區。挑高的空間以及閃閃發光的裝飾物，營造高級優雅的用餐氣氛，除此之外，餐點皆以「單人份料理」呈現，以達同桌不共食的防疫準則，如此高規格防疫，讓安妮王一夥人可以安心用餐，享受這些豪華的菜色。

[ 安妮王體驗_十二廚自助餐廳 ]

「台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳」的菜色種類大致分成五大區：中島冷菜區、和食海鮮區、熱食區、甜點區及飲料水果區。視餐點熱門程度，旅人可以自行到餐檯拿取個人份餐點，可謂非常便民。「台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳」的菜色根據季節與檔期不定期更替，建議用餐前再次向餐廳確認。

最吸引安妮王的就是甜點區，彷彿珠寶般琳瑯滿目的甜點，讓人不禁走過去怡探究竟~

有色彩繽紛的馬卡龍、東南亞甜品、菠蘿泡芙、各式各樣的多拿滋、巧克力甜點等，根本就是甜點控的天堂。

在芒果乳酪蛋糕上，精緻的蛋糕，多吃幾個就能回本了。

在蛋糕上，有彩虹乳酪蛋糕，那繽紛討喜的色彩，讓人吃了會開心~

「台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳」的招牌龍蝦，憑著一張龍蝦牌可以兌換半尾龍蝦，龍蝦雖然較小，但十分精實且略帶嚼勁，配上薑片、獨特醬汁等，風味更上層樓，算是一道討喜的料理。

在龍蝦區旁邊是小而美的土瓶蒸，以土瓶為容器煮出的湯，有鮑魚、蔬菜等時令食材，溫暖的一口，富含鮮美的味道，暖和了味蕾。

在這區中，最受安妮王一夥人推薦的就是這和牛可樂餅，金黃香酥、爆汁的滋味，超好吃~

「台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳」的爐烤安格斯黑牛也是熱門選項之一，新鮮的安格斯黑牛以蘋果木爐烤，鮮紅欲滴的牛肉以及Q彈的口感，比較適合喜愛3~5分熟的牛肉饕客。

生魚片區走日式風格，一盤盤精美的生魚片，隨意自取。

[ 總結_台北喜來登大飯店_十二廚自助餐廳 ]

景點 : 台北喜來登大飯店

地址 : 100台北市中正區忠孝東路一段12號

官網 : https://www.sheratongrandtaipei.com/websev?lang=zh-tw

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現場販售線定便當菜單 : https://drive.google.com/file/d/1eZVYlfA-dwLobJrZYu17FC1Fjudl189Q/view

交通方式 : 台北捷運善導寺站_走路1-3分鐘

價格 :

※ 平日午、晚餐： 1,490元

※ 假日午、晚餐：1,690元

※ 下午茶：1290元

安妮王推薦 : 台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳，餐點眾多比較適合大食客，整體的用餐氛圍與食材算是不錯，熱度與名氣滿分!!! 如果是講求少量精緻的旅人，安妮王較推「請客樓」（川揚菜）、「辰園」（廣東菜）、「蘇可泰」（泰國菜）、「桃山」（日本料理）、「比薩屋」（義大利菜）等，在疫情期間的外帶便當，豪華的料理讓人不禁覺得只是當個「便當」太可惜。

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