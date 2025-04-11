

下班後來拜會，《蘋果雞鹽酥雞》；才開業2週，下班後的時間已經陸續有熟客回訪；果然，炸物、炸雞排很受到下班後大家的歡迎!!

機車，都可以臨停店門口前的停車格；汽車可以就近找明志書院停車場、這邊也很靠近新竹大遠百商圈；



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《蘋果雞鹽酥雞》屬於小型的炸物攤、但是配有脫油機、抽油煙機等；店家都可以保持整潔與乾淨、經過也不顯機台吵鬧!!

《蘋果雞鹽酥雞》菜單，拍攝於2025/04/10；價格很親民!! 真的可以前往一試!!

我點了亂炸NT200、裡面有炸雞皮、鹽酥雞、蘿蔔糕、百頁豆腐、蛋餅皮、甜不辣；顯得很澎湃!!

亂炸200都會給九層塔、洋蔥；對於喜歡重口味道的炸物朋友、會很喜歡喔!!

炸雞排是屬於傳統口味、出鍋撒上胡椒鹽、辣粉!! 但是，很值得懷念的口味!!

炸蛋餅皮，冷掉也很酥脆好吃；最主要是亂炸、零散的食材，店家都會近脫油機一遍；拿回家之後，還是相當酥脆好吃!

我喜歡酥炸蘿蔔糕、酥炸鹽酥雞、酥炸甜不辣，這幾款!! 外酥、裡嫩，我喜歡這幾種口感!! 米血也酥炸得很好吃!

炸蛋餅皮，咬起來很脆；是我頭一次看到這樣炸!

我平常嘴饞的時候，也會買一包炸甜不辣；很有咀嚼感!! 尤其是外頭很凍、騎車回家很需要熱量!

雞排生肉的時候，看起來相當粉嫩；酥炸完成後，外脆裡嫩! 炸雞排屬於傳統口味，相當好吃!



蘋果雞 城隍廟店

⏰營業時間：下午16:00～售完（週一公休）

地址：新竹市東區武昌街104號

IG:@about.chicken_

線上訂餐👉 https://lin.ee/LQ5jWwT

官方line🔎@331aozei

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