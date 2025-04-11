兒子上學以後，跟先生除了好好的享受了一下自己的時光，當然也開始想要回歸運動的日常生活，所以在外食的選擇上我們也開始注重。

這天到了台中中科附近工作，找了一下附近的美食，發現了這間評價很好的——米秘餐廚 台中中科店，主打著使用新鮮食材與國產秈米，一起來看看吧 :)



檢視較大的地圖

米秘餐廚 台中中科店

台中市西屯區福雅路128巷69號(春水堂巷子、玉山銀行對面)

11:00-14:00，16:00-19:30 (週六、日公休)

0921-578-856，04-24611125

LINE訂餐：https://lin.ee/1YtZRP7

粉絲團： https://www.facebook.com/profile.php?id=61567334234765

米秘餐廚的地點較為隱密，位於巷弄內，建議先在附近找到停車位後再步行前往。

店內環境十分舒適，裝潢不過於繁複，簡約而整潔 ，我們抵達時正巧遇上送貨，親眼見到新鮮且完好的食材，不僅感受到店家對品質的要求，更能體會他們對食材的用心與堅持。

他們對於食材的用心可見一斑，尤其是在肉品的選擇上更是讓人安心。在櫃檯便能清楚看到每款肉品的來源，透明且值得信賴。

當天造訪時，正巧遇上店內處理一批大單，能感受到團隊之間的流暢分工與默契十足的協作。

或許這正是餐點美味又精緻的秘訣吧！（笑）擁有良好的工作氛圍，料理似乎也變得更加美味了呢！

煙燻櫻桃鴨

原本和先生想說先點一份試試，結果吃了一口後，立刻被驚艷到，毫不猶豫地再加點兩盒外帶（笑）

這裡的食材雖然簡單，但每一樣都各具特色，風味層次豐富，美味程度超乎預期！

尤其是煙燻過的櫻桃鴨，實在讓人驚艷，外皮酥脆的同時咬下去，能感受到豐富的油脂香氣在口中擴散，而鴨肉的比例掌握得恰到好處，肉質鮮嫩不柴，油潤卻不膩，讓人忍不住一口接一口，完全停不下來！

地瓜先經過蒸煮，再稍微烘烤，口感細緻綿密，散發出自然的甜味，簡單卻讓人一吃就愛上。

高麗菜則帶有濃郁的蔬菜鮮甜，每一口都充滿自然的甘美滋味，完全不會單調無趣。

而花椰菜更是我特別喜愛的一道，軟硬適中，口感剛剛好，不僅沒有青菜常見的生味，還吸收了一絲高湯的鮮甜，讓人忍不住一口接一口。

原本以為這顆水煮蛋看起來有點乾柴，結果一入口才發現自己大錯特錯！

蛋黃的口感軟糯綿密，剛剛好的熟度讓它既濕潤又細緻 ，而蛋白則帶著恰到好處的鹹度，整體風味層次豐富，完全顛覆了我的想像。真的是好吃到讓人瞬間語塞，只想默默地再吃一顆！

最讓人驚艷的，絕對是這碗米飯！美味程度簡直讓人歎為觀止！

吃了幾口後， 發現口感與預期中的米飯完全不同，忍不住詢問店家，才知道他們特別挑選了恰到好處的國產秈米，一直對秈米充滿好奇的我，這次真的是被狠狠驚艷了一番！

但店家的用心不僅止於此，他們還巧妙地加入了黑秈糙米，使米飯的口感更加Q彈有層次，細細咀嚼時還能感受到淡淡的穀物香氣，每一口都讓人回味無窮。

因為真的太好吃，決定晚上也要吃，直接買兩盒回家，晚上省了一件事情不說，相信我兒子也會很喜歡！

鹽烤松阪豬

一直不喜歡脆脆、偏硬口感的兒子，竟然對這道松阪豬愛不釋手！每吃一口都充滿期待，迫不及待迎接下一口（笑）。

這道鹽烤松阪豬的調味恰到好處，厚薄度的掌握更是完美，充分展現了松阪豬的獨特魅力。

豬油的香氣在咀嚼時緩緩釋放，肉質脆彈有嚼勁，簡單撒上一點鹽，就能將豬肉本身的甜味襯托得更加鮮明，每一口都令人回味無窮！

紐奧良無骨雞腿

紐奧良風味的無骨雞腿，可以說是今天品嚐的三道菜中口味最濃郁的一道，特別適合口慾較強、正在減脂的人！

這款雞腿的調味恰到好處，既能滿足味蕾，又不會讓人感覺負擔過重。 因為風味濃郁，反而能更好地抑制食慾，讓人更容易控制飲食。

至於肉質更是無可挑剔，即使放到晚上再吃，完全不需要微波加熱，依然能保持雞肉的軟嫩多汁，帶有一點點微辣的層次感，既增添風味，又不會刺激味蕾，讓人吃得滿足又無壓力！

這次來到米秘餐廚，真的讓我們對健康外食有了全新的體驗。

從入口即化的煙燻櫻桃鴨、口感Q彈的國產秈米飯，到讓兒子愛不釋手的鹽烤松阪豬，每一道料理都展現了店家對食材與細節的用心。

特別是米飯的搭配與肉品的選擇，不僅滿足口腹之慾，更能兼顧營養均衡，讓正在調整飲食習慣的我們感到格外安心。

這頓飯吃得既滿足又驚喜，甚至忍不住外帶兩盒回家，如果你也在尋找美味又健康的選擇，米秘餐廚絕對值得一試！



檢視較大的地圖

米秘餐廚 台中中科店

台中市西屯區福雅路128巷69號(春水堂巷子、玉山銀行對面)

11:00-14:00，16:00-19:30 (週六、日公休)

0921-578-856，04-24611125

LINE訂餐：https://lin.ee/1YtZRP7

粉絲團： https://www.facebook.com/profile.php?id=61567334234765

文章標籤