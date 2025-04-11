為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮的蔬菜與精選的肉品，米秘廚房為你呈現全新健康美味｜台中便當外送、中科美食、西屯美…

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮的蔬菜與精選的肉品，米秘廚房為你呈現全新健康美味｜台中便當外送、中科美食、西屯美食y3au3

米秘餐盒 米秘 台中健康餐盒 台中西屯美食 more
2025-04-11 12:21:00 文字：賽的日札
share
賽的日札

賽的日札

米秘餐廚｜台中健康餐盒

兒子上學以後，跟先生除了好好的享受了一下自己的時光，當然也開始想要回歸運動的日常生活，所以在外食的選擇上我們也開始注重。

這天到了台中中科附近工作，找了一下附近的美食，發現了這間評價很好的——米秘餐廚 台中中科店，主打著使用新鮮食材與國產秈米，一起來看看吧 :)

 

 


檢視較大的地圖

米秘餐廚 台中中科店

台中市西屯區福雅路128巷69號(春水堂巷子、玉山銀行對面)

11:00-14:00，16:00-19:30 (週六、日公休)

0921-578-856，04-24611125

LINE訂餐：https://lin.ee/1YtZRP7

粉絲團： https://www.facebook.com/profile.php?id=61567334234765

 

 

 

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

米秘餐廚的地點較為隱密，位於巷弄內，建議先在附近找到停車位後再步行前往。  

店內環境十分舒適，裝潢不過於繁複，簡約而整潔，我們抵達時正巧遇上送貨，親眼見到新鮮且完好的食材，不僅感受到店家對品質的要求，更能體會他們對食材的用心與堅持。

 

 

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

他們對於食材的用心可見一斑，尤其是在肉品的選擇上更是讓人安心。在櫃檯便能清楚看到每款肉品的來源，透明且值得信賴。  

當天造訪時，正巧遇上店內處理一批大單，能感受到團隊之間的流暢分工與默契十足的協作。

或許這正是餐點美味又精緻的秘訣吧！（笑）擁有良好的工作氛圍，料理似乎也變得更加美味了呢！

 

 

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

煙燻櫻桃鴨

原本和先生想說先點一份試試，結果吃了一口後，立刻被驚艷到，毫不猶豫地再加點兩盒外帶（笑）

這裡的食材雖然簡單，但每一樣都各具特色，風味層次豐富，美味程度超乎預期！  

尤其是煙燻過的櫻桃鴨，實在讓人驚艷，外皮酥脆的同時咬下去，能感受到豐富的油脂香氣在口中擴散，而鴨肉的比例掌握得恰到好處，肉質鮮嫩不柴，油潤卻不膩，讓人忍不住一口接一口，完全停不下來！

 

 

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

地瓜先經過蒸煮，再稍微烘烤，口感細緻綿密，散發出自然的甜味，簡單卻讓人一吃就愛上。  

高麗菜則帶有濃郁的蔬菜鮮甜，每一口都充滿自然的甘美滋味，完全不會單調無趣。  

而花椰菜更是我特別喜愛的一道，軟硬適中，口感剛剛好，不僅沒有青菜常見的生味，還吸收了一絲高湯的鮮甜，讓人忍不住一口接一口。

 

 

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

原本以為這顆水煮蛋看起來有點乾柴，結果一入口才發現自己大錯特錯！  

蛋黃的口感軟糯綿密，剛剛好的熟度讓它既濕潤又細緻，而蛋白則帶著恰到好處的鹹度，整體風味層次豐富，完全顛覆了我的想像。真的是好吃到讓人瞬間語塞，只想默默地再吃一顆！

 

 

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

最讓人驚艷的，絕對是這碗米飯！美味程度簡直讓人歎為觀止！  

吃了幾口後，發現口感與預期中的米飯完全不同，忍不住詢問店家，才知道他們特別挑選了恰到好處的國產秈米，一直對秈米充滿好奇的我，這次真的是被狠狠驚艷了一番！  

但店家的用心不僅止於此，他們還巧妙地加入了黑秈糙米，使米飯的口感更加Q彈有層次，細細咀嚼時還能感受到淡淡的穀物香氣，每一口都讓人回味無窮。

 

 

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

因為真的太好吃，決定晚上也要吃，直接買兩盒回家，晚上省了一件事情不說，相信我兒子也會很喜歡！

 

 

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

鹽烤松阪豬

一直不喜歡脆脆、偏硬口感的兒子，竟然對這道松阪豬愛不釋手！每吃一口都充滿期待，迫不及待迎接下一口（笑）。  

這道鹽烤松阪豬的調味恰到好處，厚薄度的掌握更是完美，充分展現了松阪豬的獨特魅力。

豬油的香氣在咀嚼時緩緩釋放，肉質脆彈有嚼勁，簡單撒上一點鹽，就能將豬肉本身的甜味襯托得更加鮮明，每一口都令人回味無窮！

 

 

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

米秘餐盒 台中中科店｜台中西屯美食｜國產秈米與秘方烹調，新鮮

紐奧良無骨雞腿

紐奧良風味的無骨雞腿，可以說是今天品嚐的三道菜中口味最濃郁的一道，特別適合口慾較強、正在減脂的人！  

這款雞腿的調味恰到好處，既能滿足味蕾，又不會讓人感覺負擔過重。因為風味濃郁，反而能更好地抑制食慾，讓人更容易控制飲食。

至於肉質更是無可挑剔，即使放到晚上再吃，完全不需要微波加熱，依然能保持雞肉的軟嫩多汁，帶有一點點微辣的層次感，既增添風味，又不會刺激味蕾，讓人吃得滿足又無壓力！

 

這次來到米秘餐廚，真的讓我們對健康外食有了全新的體驗。

從入口即化的煙燻櫻桃鴨、口感Q彈的國產秈米飯，到讓兒子愛不釋手的鹽烤松阪豬，每一道料理都展現了店家對食材與細節的用心。

特別是米飯的搭配與肉品的選擇，不僅滿足口腹之慾，更能兼顧營養均衡，讓正在調整飲食習慣的我們感到格外安心。  

這頓飯吃得既滿足又驚喜，甚至忍不住外帶兩盒回家，如果你也在尋找美味又健康的選擇，米秘餐廚絕對值得一試！

 

 

 


檢視較大的地圖

米秘餐廚 台中中科店

台中市西屯區福雅路128巷69號(春水堂巷子、玉山銀行對面)

11:00-14:00，16:00-19:30 (週六、日公休)

0921-578-856，04-24611125

LINE訂餐：https://lin.ee/1YtZRP7

粉絲團： https://www.facebook.com/profile.php?id=61567334234765

 

 

 

 

 

 

文章標籤
米秘餐盒 米秘餐盒 健康 健康餐盒 健康餐盒推薦 台中西屯美食 台中中科美食 台中中科 西屯美食推薦
創作者介紹
創作者 Saisai 的頭像
Saisai

賽的日札

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台中美食推薦
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

米秘餐盒 台中中科店

phone0921-578856
place台中市西屯區福雅路128巷69號
4.70 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up