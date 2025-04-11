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桃園青埔 揮桿高爾夫、品味東方料理，青埔這間餐廳超有趣！川泰錦異國餐廳– 室內高爾夫餐廳

桃園美食 中壢美食 異國料理 泰式料理 more
2025-04-11 13:16:00 文字：You and me 我們一家
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揮桿高爾夫、品味東方料理，青埔這間餐廳超有趣！川泰錦異國餐廳– 室內高爾夫餐廳

桃園青埔 揮桿高爾夫、品味東方料理，青埔這間餐廳超有趣！川泰

🛋 空間初印象

走近餐廳，第一眼就被大面落地窗與寬敞的環境吸引，藍色絲絨座椅搭配金色桌腳，營造出一種高雅又不失活潑的氛圍。靠窗邊的座位區更是特別，陽光透過玻璃灑落，為整個空間增添了溫暖與愜意感，搭配窗外的景色，讓人忍不住想多待一會兒，靜靜享受這份悠閒。坐在這裡，不僅能欣賞窗外的街景，還能感受微風輕拂，特別適合悠閒的下午時光或浪漫的晚餐約會。

桃園青埔 揮桿高爾夫、品味東方料理，青埔這間餐廳超有趣！川泰

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桃園青埔 揮桿高爾夫、品味東方料理，青埔這間餐廳超有趣！川泰

走廊有種洞穴的感覺，穿過洞穴走廊就是高爾夫球包廂，提供包廂空間，可容納8~12人。不僅可用餐，還有高爾夫球遊戲設施、大螢幕體感Switch互動式運動遊戲可以體驗，可說是好吃又好玩！

但因今天我們人少，就無緣體驗啦~~ 不過我們有看到一行裝備齊全的人在包廂打球喔~~

桃園青埔 揮桿高爾夫、品味東方料理，青埔這間餐廳超有趣！川泰

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📌 包廂消費方式

  • 採預約制（若現場有空位可直接詢問）
  • 方案一：用餐低消6,000元，可使用四小時（10%服務費另計）
  • 方案二：每小時1,000元（不計算人頭）可使用包廂內設施，免費提供熱茶、免收服務費

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🍽 今日點餐清單

🍖 吮指回味椒鹽排骨（$320
酥炸排骨外皮金黃酥脆，肉質軟嫩多汁，鹹香中帶點蒜香，讓人一口接一口，真的是會吮指回味！

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🥩 蔥爆京醬牛柳（$320
牛柳細嫩滑口，京醬的甜鹹風味與蔥段的辛香相互交織，配飯吃簡直無敵！

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🌶 泰脆咔滋椒麻雞（$320
泰脆咔滋椒麻雞就跟菜名一樣，非常香脆，咬起來還會咔滋咔滋的酥脆口感。酥脆的麵衣包裹著鮮嫩多汁的雞腿肉，酸辣帶甜的醬汁更是畫龍點睛，每一口都是酥脆與鮮嫩的完美結合，讓人忍不住一塊接一塊！

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🍲 鐵板叻沙滑豆腐（$320
叻沙醬汁與嫩滑的豆腐結合得天衣無縫，微辣中帶點東南亞風情的溫潤。與台式鐵板豆腐有異曲同工之妙，加入叻沙及XO醬讓鐵板豆腐有更豐富的口感。就連裡面的彩椒、甜豆、杏鮑菇都很有味道，豆腐非常嫩口，搭配醬汁更是讓人一口接一口。

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🦐 櫻花蝦蒜炒高麗（$260
櫻花蝦的香氣完美融入脆口的高麗菜中，每一口都帶著蒜香與海味，清爽又不失層次。

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🥗 醋溜雲耳娃娃菜（$280
超酸的醋溜風味讓娃娃菜吃起來格外開胃，搭配滑嫩的雲耳，口感Q脆，讓人忍不住一口接一口。怕酸的人不要點喔~~ 這道反而很對媽媽的胃!!

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🍜 泰經典炒河粉（$160
這道炒河粉帶著濃濃的泰式風味，河粉滑順Q彈，配料均勻吸附醬汁，微甜微辣，味道非常平衡。

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🍖 肉骨茶湯（小份 $320
溫潤的藥材湯頭滲透到每塊豬肋排中，燉得軟爛的肉質輕輕一咬就骨肉分離，搭配白飯吃超級滿足。

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🍨 香草冰淇淋（$140
香草冰淇淋散發著淡雅奶香，口感細膩滑順，甜度恰到好處，不會過於膩口。外層裹上酥脆餅皮，輕輕一咬，冰涼與酥香在口中交織，帶來冰火交融的絕妙口感。底層搭配水蜜桃果肉，果香微甜多汁，為這道甜點增添層次感，每一口都是舌尖上的驚喜！

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🏌邊吃邊玩，獨特體驗

最特別的還是餐廳的娛樂空間，這裡不僅有模擬高爾夫球場可以讓客人試揮幾桿，還能一邊享受美食，一邊看著高手過招。除此之外，還有大螢幕體感Switch互動式運動遊戲，適合三五好友或家庭聚餐，既能滿足味蕾，也能增加互動樂趣！不過總體來說價位是比較高一點喔~ 且份量不多!!

桃園青埔 揮桿高爾夫、品味東方料理，青埔這間餐廳超有趣！川泰

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📍 店家資訊
🏠 店名：川泰錦
📍 地址：桃園市中壢區青松街205
📞 電話03-287 7877
營業時間11:00~14:0017:00~22:00
🔗 粉絲專頁Facebook

 

這裡不只是餐廳，更是一個能讓人放鬆、享受美食與娛樂的空間。下次想來點不一樣的用餐體驗嗎？不妨約上朋友來這裡，一起品味異國料理的美好吧！

 

文章標籤
桃園美食 中壢聚餐 川泰錦高爾夫 川泰錦異國餐廳 高爾夫互動遊戲 青埔美食 異國餐廳
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川泰錦

phone03-2877877
place桃園市中壢區青松街205號
4.45 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.25
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