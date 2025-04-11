穿越乾燥花海，漫步浪漫韓系咖啡館 — 禾曼咖啡 Human Human Cafe

在平鎮的街角，有一間外表低調卻充滿驚喜的咖啡館 —— 禾曼咖啡 Human Human Cafe。從門外看來，它或許只是間普通的咖啡館，但當你推開大門，眼前的景象瞬間轉換，彷彿走進了一座歐洲花藝店，乾燥花海與溫暖的燈光交織成夢幻場景，讓人忍不住想駐足拍照。

🌿 置身乾燥花藝空間，感受歐式咖啡館氛圍

禾曼咖啡的裝潢很藝術，天花板垂墜的乾燥花藝搭配溫暖的黃銅吊燈，營造出柔和且充滿層次感的光影變化。店內以溫潤的木質色調為主，大片玻璃窗透進自然光，彷彿置身韓系文青咖啡館。

🍞 隱藏版小麵包坊，手作溫度讓人一試成主顧

你知道嗎？禾曼咖啡不只是咖啡館，它還藏著一個迷你麵包坊！

店內的所有麵包與甜點都是店家手工製作，每日新鮮出爐，帶著濃郁奶香的可頌，甚至是搭配咖啡最對味的巴斯克與戚風蛋糕，皆出自店主的用心烘焙，讓每一口都充滿溫度與驚喜。

🍽 必點美食推薦

🌟 香煎雞腿大拼盤 外皮酥脆的雞腿經過慢煎慢烤，鎖住滿滿肉汁，搭配手作麵包、沙拉、優格與炒蛋，一份就能滿足一整天的營養需求，特別適合喜歡豐盛早午餐的你！

🌟 招牌松露雞排燉飯 森大利黑松露醬搭配外酥內嫩的炸雞排，每一口都散發迷人的松露香氣，最後撒上帕瑪森乾酪，層次感十足，一試成主顧。

🌟 玫瑰蜜桃熱茶 融合玫瑰花與成熟蜜桃香氣，一壺可回沖，入口溫潤順口，特別適合午後慢慢品味。

🌟 拿鐵碰糖 濃醇拿鐵結合焦糖脆片，每一口都帶有淡淡焦糖香與酥脆口感，讓人忍不住一口接一口。

💡 為什麼一定要來禾曼咖啡？

✅ 絕美乾燥花海設計，隨手一拍都是網美照

✅ 隱藏版麵包坊，手工甜點與麵包香氣滿分

✅ 提供插座，適合辦公與閱讀

✅ 獨立包廂，聚會與會議都適合

✅ 早午餐、義大利麵、燉飯、甜點，一天三餐都能來享受！

無論是想找個地方放鬆獨處、辦公工作，還是與朋友聚餐聊天，禾曼咖啡都能帶給你最療癒的體驗。快找個時間，來這片乾燥花與美食交織的浪漫空間，享受一場視覺與味覺的雙重饗宴吧！

📌 小提醒：假日座位容易客滿，建議提前預約或避開尖峰時段哦！

📍 禾曼咖啡 Human Human Cafe

☎️ 電話：0910-189-568

⏰ 營業時間：每日10:00 - 20:00

📍 地址：桃園市平鎮區金陵路二段220號

文章標籤