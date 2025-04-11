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桃園平鎮 穿越乾燥花海，漫步浪漫韓系咖啡館 — 禾曼咖啡 Human Human Cafe

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2025-04-11 13:25:00 文字：You and me 我們一家
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You and me 我們一家

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穿越乾燥花海，漫步浪漫韓系咖啡館 — 禾曼咖啡 Human Human Cafe

桃園平鎮 穿越乾燥花海，漫步浪漫韓系咖啡館 — 禾曼咖啡 H

在平鎮的街角，有一間外表低調卻充滿驚喜的咖啡館 —— 禾曼咖啡 Human Human Cafe。從門外看來，它或許只是間普通的咖啡館，但當你推開大門，眼前的景象瞬間轉換，彷彿走進了一座歐洲花藝店，乾燥花海與溫暖的燈光交織成夢幻場景，讓人忍不住想駐足拍照。

 

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🌿 置身乾燥花藝空間，感受歐式咖啡館氛圍

禾曼咖啡的裝潢很藝術，天花板垂墜的乾燥花藝搭配溫暖的黃銅吊燈，營造出柔和且充滿層次感的光影變化。店內以溫潤的木質色調為主，大片玻璃窗透進自然光，彷彿置身韓系文青咖啡館。

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🍞 隱藏版小麵包坊，手作溫度讓人一試成主顧

你知道嗎？禾曼咖啡不只是咖啡館，它還藏著一個迷你麵包坊！

店內的所有麵包與甜點都是店家手工製作，每日新鮮出爐，帶著濃郁奶香的可頌，甚至是搭配咖啡最對味的巴斯克與戚風蛋糕，皆出自店主的用心烘焙，讓每一口都充滿溫度與驚喜。

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🍽 必點美食推薦

🌟 香煎雞腿大拼盤 外皮酥脆的雞腿經過慢煎慢烤，鎖住滿滿肉汁，搭配手作麵包、沙拉、優格與炒蛋，一份就能滿足一整天的營養需求，特別適合喜歡豐盛早午餐的你！

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🌟 招牌松露雞排燉飯 森大利黑松露醬搭配外酥內嫩的炸雞排，每一口都散發迷人的松露香氣，最後撒上帕瑪森乾酪，層次感十足，一試成主顧。

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🌟 玫瑰蜜桃熱茶 融合玫瑰花與成熟蜜桃香氣，一壺可回沖，入口溫潤順口，特別適合午後慢慢品味。

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🌟 拿鐵碰糖 濃醇拿鐵結合焦糖脆片，每一口都帶有淡淡焦糖香與酥脆口感，讓人忍不住一口接一口。

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💡 為什麼一定要來禾曼咖啡？

絕美乾燥花海設計，隨手一拍都是網美照
隱藏版麵包坊，手工甜點與麵包香氣滿分
提供插座，適合辦公與閱讀
獨立包廂，聚會與會議都適合
早午餐、義大利麵、燉飯、甜點，一天三餐都能來享受！

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無論是想找個地方放鬆獨處、辦公工作，還是與朋友聚餐聊天，禾曼咖啡都能帶給你最療癒的體驗。快找個時間，來這片乾燥花與美食交織的浪漫空間，享受一場視覺與味覺的雙重饗宴吧！

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📌 小提醒：假日座位容易客滿，建議提前預約或避開尖峰時段哦！

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📍 禾曼咖啡 Human Human Cafe
電話0910-189-568
營業時間：每日10:00 - 20:00
📍 地址：桃園市平鎮區金陵路二段220

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文章標籤
平鎮美食 禾曼咖啡 手作麵包 乾燥花咖啡廳 咖啡廳推薦 早午餐
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創作者 Debby 的頭像
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禾曼咖啡

phone0910-189568
place桃園市平鎮區金陵路二段220號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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