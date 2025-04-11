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台中西區｜在地老饕推薦 特色牛骨白湯牛肉麵！手打讚岐烏龍麵、肉大塊又嫩｜若柳一筋

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2025-04-11 17:09:00 文字：貪食瑞秋a口袋名單
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貪食瑞秋a口袋名單

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台中西區｜在地老饕推薦 特色牛骨白湯牛肉麵！手打讚岐烏龍麵、

 

有沒有喜愛濃郁白湯又愛肉嫩的牛肉麵的朋友，推薦這家「若柳一筋」，一次滿足！少見的白湯牛肉麵！牛骨白湯加上手打烏龍麵，以及大塊又嫩的牛肉！小菜選擇多樣~正餐時間人潮絡繹不絕！晚來就賣完了！

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店家介紹

若柳一筋位於西區大忠南街，從人潮與店面就能感受到是一家老饕都推薦的在地老店！有兩層樓，雖然座位不少，但正餐時間很容易客滿！裝潢風格很家常~就很像在家吃麵的感覺~

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若柳一筋菜單

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麵類選擇不多，但小菜很多樣！有40元或60元兩種價位，份量也不同~沒有明確品項~依現場為主，賣完就沒了！

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餐點介紹

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牛肉麵$180

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先來說湯頭真的濃郁！牛骨熬出來的湯，溫潤且不會太鹹~喝完不會口乾舌燥！

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牛肉部分很嫩，而且選用帶點筋的部位很不錯！有五大塊！蠻不錯的~

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麵是手打烏龍麵，很彈牙不軟爛~

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泡菜牛肚麵$160

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老實說我不太推這碗~原本以為是泡菜湯頭，但沒想到是白湯+一碟自己加的泡菜，而且建議泡菜慢慢加，全加有點太濃厚了

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再來說說牛肚，是比較有牛味的牛肚，甚至能理解為什麼牛肚麵只有加泡菜的組合沒有單純白湯的可選，因為要用味道較重的泡菜修飾牛肚本身的味道，不過牛肚份量蠻多的、而且蠻彈牙的，口味方面就見仁見智了！

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小菜$60

選了香菇蒟蒻花椰菜的組合，調味很不錯~

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小菜$40

海帶加上小魚豆干，有這種雙拼得很讚！一個人吃也可以吃到很多樣！

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結語

整體來說，以白湯為湯底的牛肉麵很特別，比起紅燒牛肉麵可能比較像日式拉麵~另外小菜部分選擇多樣！而且調味都很不錯！從裝潢到食物都給人一種溫暖家長感，不愧是在地老饕都推薦的老店！

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店家資訊

【 若柳一筋 】
地址｜台中市西區大忠南街49
電話｜04-23715517
營業時間｜11:00-14:0017:00-20:00。周日公休


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若柳一筋

phone04-2371-5517
place台中市西區大忠南街49號
3.54 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.67
服務品質
3.17
裝潢氣氛
3.58
CP值
3.33
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