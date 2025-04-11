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【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧草一大包30元，就可餵食牛羊親近動物，只需銅板價讓孩子親近動物開心玩樂-位台74甲線旁｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

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2025-04-11 17:12:00 文字：Ruby說美食享受旅行
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Ruby說美食享受旅行

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日月山景休閒農場位於彰化市，緊鄰台74甲線快速道路，

占地很大近5公頃，有寬敞的停車空間，

無論是園區內或是園區外的白線區域，都相當便利。

【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧

可免門票入場，但進入可愛動物區或前往要餵食乳牛，

只需每人只需付20元的飼料費，

【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧

就可與牛羊近距離互動，

體驗餵食的樂趣，CP值算是滿高。

【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧

園區內有可愛的山羊寶寶，

【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧

也有體型較大的山羊。

【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧

如果害怕直接餵食，

可以使用瓢子讓孩子餵食，更加安全。

【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧

夏季時園區內可能會有小黑蚊，

可以噴一下防蚊液，確保孩子能舒適地遊玩。

【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧

【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧

在可愛動物區互動完畢後，

我們帶孩子前往放牛吃草區，觀看乳牛悠閒吃草。

不過這屬於下坡地形，帶孩子的家長需注意安全，

避免奔跑，以免跌倒受傷。

【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧

這裡的乳牛所產的鮮奶可製作成100%純鮮奶相關產品，

例如鮮奶饅頭、奶酪、鮮奶冰淇淋等，都可在園內販賣部購買。

【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧

牧草一包30元，份量相當足夠。

這些乳牛非常聰明，聽到塑膠聲音

或看到人群時，便會主動靠近

【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧

【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧

將牧草放入飼料盆內，

便會開心地享用，讓孩子們樂在其中。

【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧

【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧

餵食區旁還設有洗手槽，方便孩子餵食後清潔雙手。

【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧

【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧

除了餵食區，日月山景休閒農場還設有戶外用餐區、

兒童遊戲區、烤肉區及許願區。

但這次因為時間關係行程安排，

我們此次僅體驗了可愛動物區及乳牛放牧區的餵食活動。

【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧

餵食完我們就到出口處的販賣部晃晃，這裡有販售100%鮮奶製成的食品，

茶葉蛋、點心等，可以在此稍作歇息，品味一下點心美食，

同時感受大自然的芬多精，拍攝一下美麗的風景照。

【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧

【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧

整體而言，日月山景休閒農場佔地遼闊且免門票，

僅需少許費用就可帶給孩子滿滿的快樂，

很適合親子同樂的景點。距離台中市區與彰化都不遠，

旅途中安排此一站，無論是親子旅遊或是短暫放鬆，

都是相當值得推薦的選擇。

【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧

這次的日月山景休閒農場之行，體會到親子互動的樂趣。

孩子們在餵食動物的過程中，不僅能親近自然，

也學習到與動物相處的技巧與耐心。

乳牛餵食區更是孩子們的最愛，看著乳牛因為牧草而開心地靠近，

讓整個體驗充滿歡樂與成就感。

【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧

若未來有機會再訪，Ruby會安排更多時間探索園內的其他設施，

例如烤肉區與兒童遊戲區，讓整趟旅程更加完整豐富。

對於喜愛親近動物與享受大自然的家庭來說，這裡確實是個不錯的選擇！

 

 

【店家資訊】
👉日月山景休閒農場
🐄 FB官方粉絲團請點此  
🏠彰化縣彰化市水月台路218號
☎️04 737 0949
⏰AM09:00~PM17:00 / 六日 AM07:00~PM20:00

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

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服務 ⭐⭐⭐
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交通 ⭐⭐⭐⭐


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想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

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