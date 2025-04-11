日月山景休閒農場位於彰化市，緊鄰台74甲線快速道路，
占地很大近5公頃，有寬敞的停車空間，
無論是園區內或是園區外的白線區域，都相當便利。
可免門票入場，但進入可愛動物區或前往要餵食乳牛，
只需每人只需付20元的飼料費，
就可與牛羊近距離互動，
體驗餵食的樂趣，CP值算是滿高。
園區內有可愛的山羊寶寶，
也有體型較大的山羊。
如果害怕直接餵食，
可以使用瓢子讓孩子餵食，更加安全。
夏季時園區內可能會有小黑蚊，
可以噴一下防蚊液，確保孩子能舒適地遊玩。
在可愛動物區互動完畢後，
我們帶孩子前往放牛吃草區，觀看乳牛悠閒吃草。
不過這屬於下坡地形，帶孩子的家長需注意安全，
避免奔跑，以免跌倒受傷。
這裡的乳牛所產的鮮奶可製作成100%純鮮奶相關產品，
例如鮮奶饅頭、奶酪、鮮奶冰淇淋等，都可在園內販賣部購買。
牧草一包30元，份量相當足夠。
這些乳牛非常聰明，聽到塑膠聲音
或看到人群時，便會主動靠近
將牧草放入飼料盆內，
便會開心地享用，讓孩子們樂在其中。
餵食區旁還設有洗手槽，方便孩子餵食後清潔雙手。
除了餵食區，日月山景休閒農場還設有戶外用餐區、
兒童遊戲區、烤肉區及許願區。
但這次因為時間關係行程安排，
我們此次僅體驗了可愛動物區及乳牛放牧區的餵食活動。
餵食完我們就到出口處的販賣部晃晃，這裡有販售100%鮮奶製成的食品，
茶葉蛋、點心等，可以在此稍作歇息，品味一下點心美食，
同時感受大自然的芬多精，拍攝一下美麗的風景照。
整體而言，日月山景休閒農場佔地遼闊且免門票，
僅需少許費用就可帶給孩子滿滿的快樂，
很適合親子同樂的景點。距離台中市區與彰化都不遠，
旅途中安排此一站，無論是親子旅遊或是短暫放鬆，
都是相當值得推薦的選擇。
這次的日月山景休閒農場之行，體會到親子互動的樂趣。
孩子們在餵食動物的過程中，不僅能親近自然，
也學習到與動物相處的技巧與耐心。
乳牛餵食區更是孩子們的最愛，看著乳牛因為牧草而開心地靠近，
讓整個體驗充滿歡樂與成就感。
若未來有機會再訪，Ruby會安排更多時間探索園內的其他設施，
例如烤肉區與兒童遊戲區，讓整趟旅程更加完整豐富。
對於喜愛親近動物與享受大自然的家庭來說，這裡確實是個不錯的選擇！
【店家資訊】
👉日月山景休閒農場
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🏠彰化縣彰化市水月台路218號
☎️04 737 0949
⏰AM09:00~PM17:00 / 六日 AM07:00~PM20:00
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
圖片皆為Ruby拍攝與完成，
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價格 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
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