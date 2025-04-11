日本精品咖啡品牌

ONIBUS COFFEE 進駐台中

起源於日本東京

「ONIBUS」來自葡萄牙語 ,原意為提供大眾服務的公共巴士

核心理念 以咖啡連結人們,豐富城市與生活

コーヒーで、人と人をつなぐ。(帳單明細上有特別標註)

2023年台北店為海外首店,目前台北有2家

2024年11月插旗台中

位於台中草悟道旁，老佛爺廣場1樓

室內設計由日本知名建築設計事務所 TORAFU ARCHITECTS 主導

以 土壤 為靈感,紅泥土丘作為延伸

紅泥土正是象徵台中特色之一

與春雨玻璃首度合作,回收玻璃咖啡杯,為永續理念延伸

店內的經典LOGO、點心櫃及標語,皆由日本插畫家Chalkboy操刀設計

下圖中融入台中草悟道市景與地標性的兩旁行道路

TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店2024/11/22試營運,

2025年1月正式開幕

ONIBUS COFFEE位於大門進去左側

現場候位,排隊動線分為內用、外帶

MENU~咖啡品項不多

單品咖啡豆

甜點以當日販售品項為主,價位大搭約140~200元

除了甜點外,也有提供鹹食類酸麵包

外帶杯大小

周邊商品有咖啡杯、保溫杯、咖啡豆、咖啡濾掛包...等

紅泥土丘的造型相當吸睛,咖啡從土壤孕育而生,咖啡再與人溫暖交流

正是這家咖啡店所要傳達之意

用餐空間高挑,但是桌位大小有點偏小

採用義大利燈具品牌 DANESE 的經典作品「FALKLAND」吊燈

讓空間的設計感大大提升,這視野真棒~

自助茶水區

這是我們的座位,小昭跟姐姐的用餐桌子很迷你吧!

拿 鐵 ~140元

小小一杯,咖啡香氣足夠,整體算好喝

STEP Blend (H) ~200元

單品咖啡的份量本來就不多,需細細品嘗它的迷人之處

風味口感為~莓果 柑橘 巧克力 滑順 尾韻綿長

胡蘿蔔蛋糕 ~200元

外層覆蓋著一層酸甜滑順的cream cheese,加上核果加以點綴

這角度看的出來用料實在,渾厚紮實

果然~吃下去後,這風味我們都很喜歡💕

口感紮實,每口都能吃到胡蘿絲及核果的迷人馥郁香氣

對了!還有一點點香蕉的風味

放心~不用怕紅蘿蔔的味道搶戲,整體是好吃

紅酒漬蘋果肉桂酸種麵包 ~200元

原本想點提拉米蘇,但售完,最後蘋果派與酸種麵包做選擇

被7片鮮紅蘋果片吸引,決定點它

肉桂酸種麵包塗上瑞可塔起司,與酸酸甜甜的紅酒漬蘋果片,風味上搭的不錯

因為酸種麵包本身較為有嚼勁,可以先切開再一起食用

小昭非常喜愛酸種麵包, (隔日小昭去台北也買了幾條酸種回家)

這麵包外皮酥脆,裡面柔軟有彈性,微酸也是它迷人的地方

外帶杯

老佛爺廣場 2樓 TSUTAYA BOOKSTORE(蔦屋書店),總面積有168坪

大家可以順便去逛逛~

「SHARE LOUNGE」共享空間,提供多功能私人派對包場

乾淨明亮的書廊,光駐足在這一會兒,文學氣質就能提升

台中又多一家日本咖啡店進駐

ONIBUS COFFEE整體都有超高水準

服務上很貼心細膩,親切感十足

咖啡迷們一定要去體驗咖啡與人交流後,

帶來另一種溫暖情感,融入我們的日常生活~

🫧口味因人而異,以上僅供參考🫧

▶ 喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記 (2021年7月新成立)~

《 ONIBUS COFFEE~台中老佛爺店 》

• 官網 • IG

• (04) 2310 6208

• 09:00~ 18:00 （Last orders at 17:00）

• 台中市北區館前路37號1樓



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