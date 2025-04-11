位在新光三越中山店後門對面的巷弄內，鄰近車站商圈，地點不是很好找，用估咩導航開車繞了兩次才發現這個巷子。不過好處是這條巷子貫穿民族路二段跟衛民街，所以兩邊都可以通，巷子車開不進去，車子在民族二段巷口附近有付費停車場跟路邊停車格。地點位置很好，不過因為在巷弄內，拿行李或找路需要一下下。兩邊巷口走進去大概都1分鐘內就可以到。



這次在晚上6點左右checkin，櫃檯的服務人員很親切，一進門就主動詢問入住資訊，確認完後在到報到機台輸入資訊領房卡。





提醒晚上櫃檯是沒有人的，要辦理入住，就需要打電話請服務人員遠端開門，然後用自助報到領房卡。



#漫旅今回 是 #旅幸福集團 旗下的旅宿之一，在整體整潔、服務流程等具有一定的水準。查了一下集團在台灣共有17家分館，台南就有六家分館，有機會的話我應該會體驗ㄧ輪。



整個大廳環境乾淨明亮，裝潢配色採用現代風。

這次入住的房間在六樓的603房

這層樓共有三間房間

明亮不大的電梯間感覺起來蠻時尚感



房門有做緩關，所以在開關門時會較慢較重，但在安全性與隔音上同時也會比較好。

整體空間乾淨整齊，插座配置的也是很合理，床、枕頭、棉被，都是飯店等級（枕頭很好睡我特別推一下）🤣





室內空間以我一人入住算是非常足夠，行李箱也可以在電視下打開

冰箱提供兩瓶礦泉水

也有提供咖啡包及茶包、熱水瓶、茶杯等



浴廁的部分有提供沐浴乳跟洗髮精，花灑的部分也很乾淨、水壓也很足夠、冷熱溫度也很好控制。

整個浴廁的空間算是較大，配置也合理。😁





睡了一晚後，難得在鬧鐘響鈴前就自然醒，睡得還算不錯，同樣也是規定在11點前退房



退房時櫃檯知道我是商務旅客，所以也很熱情的提供特約廠商的表單讓我帶回去填寫，特約廠商有85折優惠等等，離開時也非常有人情味的道別，櫃檯的服務對整個住宿體驗有加分。🥰



比較意外的是我查了隔週假日的住房價，竟然費用只多幾百塊😍

因為通常平日跟假日的價格，最誇張的我遇過差3倍。😱



#漫旅今回 私人推薦這間旅宿，自駕或背包客我覺得都很合適，不過網路評論還比較少，希望我以後訂房都訂的到🤣