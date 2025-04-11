為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務…

04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務可以兌換精美禮物(ノω<。)ノ))☆.

石虎特展 竹南展覽 中山168 石虎保育 more
2025-04-11 20:55:00 文字：豆豆公爵食樂去
share
豆豆公爵食樂去

豆豆公爵食樂去

04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務可以兌換精美禮物(ノω<。)ノ))☆.

從竹南車站西出口，出來向右一直走就會

看到台鐵老倉庫改建的中山168(之後有空

來好好撰文介紹🥰)

04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務可以兌換精美禮物(ノω<。)ノ))☆.

從火車站步行只要1分鐘‼️這裡是中山168的前門(如果是無障

礙入口在後門，從老店肉羮麵旁的道路進去~ 也有附設臨時停

車格🫶🏻🫶🏻🫶🏻

04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務可以兌換精美禮物(ノω<。)ノ))☆.

主視覺海報的困，搭配境、獸呈現此次雙聯展的意象✨

04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務可以兌換精美禮物(ノω<。)ノ))☆.

準備進去看展囉🥰🥰🥰

04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務可以兌換精美禮物(ノω<。)ノ))☆.

4

04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務可以兌換精美禮物(ノω<。)ノ))☆.

大大的困字，彷彿石虎面臨的壓迫感之沉重

04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務可以兌換精美禮物(ノω<。)ノ))☆.

還能使用line@進行線上導覽‼️‼️‼️

04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務可以兌換精美禮物(ノω<。)ノ))☆.

LINE@實境導覽，類似一問一答的互動方式✨ 兩個展間總計

20題，實際體驗下來，只要有認真看展覽內容都能回答，也有

提示所以不用擔心會卡關✅

04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務可以兌換精美禮物(ノω<。)ノ))☆.

7

04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務可以兌換精美禮物(ノω<。)ノ))☆.

[ 困獸——石虎保育展

漠視與不理解，令臺灣僅存的原生貓科動物落入「困獸」窘境

活動範圍相當大的淺山之王——石虎

因棲地破碎化而受困

面臨各式各樣的威脅（毒餌、獸鋏、套索、犬殺、路殺）

整體族群岌岌可危……

04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務可以兌換精美禮物(ノω<。)ノ))☆.

石虎小簡介(我個人很喜歡辨別石虎與虎斑貓差別的說明

圖!!! 簡單易懂)

04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務可以兌換精美禮物(ノω<。)ノ))☆.

此展間主要介紹石虎們的故事...看完後對這些曾經鮮活的生命

卻因為各種路殺、犬殺等因素離去的他們感到不捨😥

04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務可以兌換精美禮物(ノω<。)ノ))☆.

展間旁的帷幕上有寫上一些字句

04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務可以兌換精美禮物(ノω<。)ノ))☆.

互動區-以行動幫助石虎脫困

展場內拿起彩帶，綁上願意付行動的承諾，讓這座迷你版「石

虎森林」虎虎森豐！

04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務可以兌換精美禮物(ノω<。)ノ))☆.

[ 困境——適得其所展 ]

愛與不忍，竟讓動保陷入了「困境」之爭

因為對零安樂的烏托邦追求

臺灣陷入了讓大量犬貓遊蕩在外

非品種的米克斯犬貓，牠們的動物福祉完全被遺忘

流浪受苦成了宿命還殃及了野生動物們……

04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務可以兌換精美禮物(ノω<。)ノ))☆.

這塊美麗的土地上...有太多野生動物面臨流浪狗、貓的威脅

貓狗都應該回到有人類照顧的家，還野生動物一個安心的家。

04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務可以兌換精美禮物(ノω<。)ノ))☆.

很喜歡這系列的原生動物插圖!!!

敲碗出明信片等文創商品啦😍😍😍

04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務可以兌換精美禮物(ノω<。)ノ))☆.

各類文宣品、學習單、DM

04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務可以兌換精美禮物(ノω<。)ノ))☆.

四大互動任務 適合親子、大小朋友、全員出動解謎！

 

① 小朋友專屬〔困獸展區〕石虎秘密學習單

② 大朋友專屬〔困境展區〕看展經驗單

③LINE@實境導覽 

④ 展場回饋問卷 

04/11-05/11【困獸 ◾ 困境】石虎保育 × 適得其所 雙聯展，鄰近竹南火車站西出口的青創基地中山168，免費參觀還搭配四大互動任務可以兌換精美禮物(ノω<。)ノ))☆.

原生動物貼紙、石虎貼紙還有原生動物尺(非常精美的禮物)

 

感想雙聯展相當清晰的介紹了石虎的故事與台灣原生種動

物面對流浪貓狗的現況，除了清晰的圖文展版，還有語音導覽

及可翻閱的資料、電視牆宣導影片...搭配四大互動任務，個人

很喜歡這樣寓教於樂的展覽🫶🏻🫶🏻🫶🏻

 

📌石虎保育 × 適得其所 雙聯展 展覽資訊


📍 地點︰中山168（苗栗縣竹南鎮中山路168-1號，竹南

火車站旁）
 

📅日期︰2025年4月11日 - 5月11日


🕐時間︰週一至五 11:00 - 17:00；週末 09:30 - 17:00
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ （週二公休）


💫團體導覽︰平假日皆可預約，請私訊粉專➡️Here

 

🌟四月份配合世界地球日，還有市集活動➡️ 啟酵小教室

 

 

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
【彰化市景點】日月山景休閒農場，免門票入園，紅蘿蔔20元、牧草一大包30元，就可餵食牛羊親近動物，只需銅板價讓孩子親近動物開心玩樂-位台74甲線旁｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
 Ruby說美食享受旅行
{台中美食}咱們小時候/全台唯一親子派對餐廳，全新200坪超大環遊世界主題!兒童節限定馬賽克燈DIY、卡通人物見面會，現在點指定套餐再 抽$15000 旅遊金
 別讓一姐不開心
南投縣鹿谷鄉門票全額折抵玩樂免費送！《鹿芝谷生態景觀園區》5大親子亮點，全台少見的多種類萌寵天堂，還有多種DIY多肉遊戲區。水豚、黑鼻羊、梅花鹿、陸龜等。
 引線木偶
新竹市東區新竹今日魚市。丼賞和食竹科關新店 這家是關新區最有日本氛圍的丼飯專門店 400元浮誇刺身船竟然有25片以上生魚片！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣
 踢小米
【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐富，店員專業介紹用餐環境舒適絕對值得一再回訪-近捷運信義安和站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
 Ruby說美食享受旅行
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up