從竹南車站西出口，出來向右一直走就會

看到台鐵老倉庫改建的中山168(之後有空

來好好撰文介紹🥰)

從火車站步行只要1分鐘‼️這裡是中山168的前門(如果是無障

礙入口在後門，從老店肉羮麵旁的道路進去~ 也有附設臨時停

車格🫶🏻🫶🏻🫶🏻

主視覺海報的困，搭配境、獸呈現此次雙聯展的意象✨

​

準備進去看展囉🥰🥰🥰

4

大大的困字，彷彿石虎面臨的壓迫感之沉重

還能使用line@進行線上導覽‼️‼️‼️

LINE@實境導覽，類似一問一答的互動方式✨ 兩個展間總計

20題，實際體驗下來，只要有認真看展覽內容都能回答，也有

提示所以不用擔心會卡關✅

7

[ 困獸——石虎保育展 ]

漠視與不理解，令臺灣僅存的原生貓科動物落入「困獸」窘境

活動範圍相當大的淺山之王——石虎

因棲地破碎化而受困

面臨各式各樣的威脅（毒餌、獸鋏、套索、犬殺、路殺）

整體族群岌岌可危……

石虎小簡介(我個人很喜歡辨別石虎與虎斑貓差別的說明

圖!!! 簡單易懂)

此展間主要介紹石虎們的故事...看完後對這些曾經鮮活的生命

卻因為各種路殺、犬殺等因素離去的他們感到不捨😥

展間旁的帷幕上有寫上一些字句

互動區-以行動幫助石虎脫困！

展場內拿起彩帶，綁上願意付行動的承諾，讓這座迷你版「石

虎森林」虎虎森豐！

[ 困境——適得其所展 ]

愛與不忍，竟讓動保陷入了「困境」之爭

因為對零安樂的烏托邦追求

臺灣陷入了讓大量犬貓遊蕩在外

非品種的米克斯犬貓，牠們的動物福祉完全被遺忘

流浪受苦成了宿命還殃及了野生動物們……

這塊美麗的土地上...有太多野生動物面臨流浪狗、貓的威脅

貓狗都應該回到有人類照顧的家，還野生動物一個安心的家。

很喜歡這系列的原生動物插圖!!!

敲碗出明信片等文創商品啦😍😍😍

各類文宣品、學習單、DM

四大互動任務 適合親子、大小朋友、全員出動解謎！

① 小朋友專屬〔困獸展區〕石虎秘密學習單

② 大朋友專屬〔困境展區〕看展經驗單

③LINE@實境導覽

④ 展場回饋問卷

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原生動物貼紙、石虎貼紙還有原生動物尺(非常精美的禮物)

感想：雙聯展相當清晰的介紹了石虎的故事與台灣原生種動

物面對流浪貓狗的現況，除了清晰的圖文展版，還有語音導覽

及可翻閱的資料、電視牆宣導影片...搭配四大互動任務，個人

很喜歡這樣寓教於樂的展覽🫶🏻🫶🏻🫶🏻

📌石虎保育 × 適得其所 雙聯展 展覽資訊



📍 地點︰中山168（苗栗縣竹南鎮中山路168-1號，竹南

火車站旁）



📅日期︰2025年4月11日 - 5月11日



🕐時間︰週一至五 11:00 - 17:00；週末 09:30 - 17:00

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ （週二公休）



💫團體導覽︰平假日皆可預約，請私訊粉專➡️Here

🌟四月份配合世界地球日，還有市集活動➡️ 啟酵小教室

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