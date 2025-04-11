從竹南車站西出口，出來向右一直走就會
看到台鐵老倉庫改建的中山168(之後有空
來好好撰文介紹🥰)
從火車站步行只要1分鐘‼️這裡是中山168的前門(如果是無障
礙入口在後門，從老店肉羮麵旁的道路進去~ 也有附設臨時停
車格🫶🏻🫶🏻🫶🏻
主視覺海報的困，搭配境、獸呈現此次雙聯展的意象✨
準備進去看展囉🥰🥰🥰
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大大的困字，彷彿石虎面臨的壓迫感之沉重
還能使用line@進行線上導覽‼️‼️‼️
LINE@實境導覽，類似一問一答的互動方式✨ 兩個展間總計
20題，實際體驗下來，只要有認真看展覽內容都能回答，也有
提示所以不用擔心會卡關✅
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[ 困獸——石虎保育展 ]
漠視與不理解，令臺灣僅存的原生貓科動物落入「困獸」窘境
活動範圍相當大的淺山之王——石虎
因棲地破碎化而受困
面臨各式各樣的威脅（毒餌、獸鋏、套索、犬殺、路殺）
整體族群岌岌可危……
石虎小簡介(我個人很喜歡辨別石虎與虎斑貓差別的說明
圖!!! 簡單易懂)
此展間主要介紹石虎們的故事...看完後對這些曾經鮮活的生命
卻因為各種路殺、犬殺等因素離去的他們感到不捨😥
展間旁的帷幕上有寫上一些字句
互動區-以行動幫助石虎脫困！
展場內拿起彩帶，綁上願意付行動的承諾，讓這座迷你版「石
虎森林」虎虎森豐！
[ 困境——適得其所展 ]
愛與不忍，竟讓動保陷入了「困境」之爭
因為對零安樂的烏托邦追求
臺灣陷入了讓大量犬貓遊蕩在外
非品種的米克斯犬貓，牠們的動物福祉完全被遺忘
流浪受苦成了宿命還殃及了野生動物們……
這塊美麗的土地上...有太多野生動物面臨流浪狗、貓的威脅
貓狗都應該回到有人類照顧的家，還野生動物一個安心的家。
很喜歡這系列的原生動物插圖!!!
敲碗出明信片等文創商品啦😍😍😍
各類文宣品、學習單、DM
四大互動任務 適合親子、大小朋友、全員出動解謎！
① 小朋友專屬〔困獸展區〕石虎秘密學習單
② 大朋友專屬〔困境展區〕看展經驗單
③LINE@實境導覽
④ 展場回饋問卷
原生動物貼紙、石虎貼紙還有原生動物尺(非常精美的禮物)
感想：雙聯展相當清晰的介紹了石虎的故事與台灣原生種動
物面對流浪貓狗的現況，除了清晰的圖文展版，還有語音導覽
及可翻閱的資料、電視牆宣導影片...搭配四大互動任務，個人
很喜歡這樣寓教於樂的展覽🫶🏻🫶🏻🫶🏻
📌石虎保育 × 適得其所 雙聯展 展覽資訊
📍 地點︰中山168（苗栗縣竹南鎮中山路168-1號，竹南
火車站旁）
📅日期︰2025年4月11日 - 5月11日
🕐時間︰週一至五 11:00 - 17:00；週末 09:30 - 17:00
（週二公休）
💫團體導覽︰平假日皆可預約，請私訊粉專➡️Here
🌟四月份配合世界地球日，還有市集活動➡️ 啟酵小教室