「墨洋拉麵」是一間位於台北公館商圈的超人氣拉麵，主打兩種湯頭分別是貝系醬油海鮮味清爽湯頭和濃郁雞白湯泡系湯頭，搭配拉麵和獨門炙燒叉燒，每一口都是滿滿層次感，其中最大特色就是內用免費加麵，連小菜也是吃到飽，對於食量大或是大胃王來說CP值超級高，因此深受學生和在地人喜愛，雖然內用的座位數量有限不過翻桌率還滿快的，現場抽號碼牌等候時間也不會太久，是一間想吃飽又是拉麵控的人不能錯過的拉麵店。

餐廳資訊

墨洋拉麵



名稱 : 墨洋拉麵

電話 : 無訂位，只收現金

地址 : 台北市中正區羅斯福路四段136巷10號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週四 11:00-21:00

營業時間 : 週五~週六 11:00-22:00

營業時間 : 週日 11:00-21:00

粉絲專頁 : 墨洋拉麵

Instagram : 墨洋拉麵(@darkocean2020)

從捷運 公館站 1號出口步行約4分鐘左右就可抵達，餐廳的外觀是用日式木頭設計

餐廳環境

因為整棟大樓都是比較狹窄的，所以一樓的廚房也顯得格外的小，不過站在門口拉麵的香氣不斷撲鼻而來

從外面看滿滿都是熱騰騰冒白煙的拉麵剛煮好，光看到就忍不住想要來上一碗

後面是配料區，拉麵完成後會將叉燒等其他配料依序擺上整齊，完成後就會用菜梯運送到樓上去

一樓是廚房二樓開始才是內用座位區，我們這次是坐在三樓

空間算滿擁擠的出入時要小心不要撞到隔壁的桌子影響別人用餐

靠近窗戶的是吧台區，整個設計的氛圍充滿濃濃的古早味感

靠近樓梯的地方有冰水和熱水可以加湯，如果泡系拉麵覺得太濃就可以加點水稍微稀釋

菜單

拉麵主要以「貝系」和「泡系」兩種口味的湯頭為主，另外還有飯類可以選擇

來用餐時記得先到櫃台旁邊的機器領取號碼牌，我們收到時前面還有十組客人，不過等候時間大20分鐘左右比想像中的快

餐點介紹

這次是兩種湯頭的拉麵各點一碗，分別是「柚香貝出汁拉麵」和「泡系黑松露雞豚拉麵」，其中黑松露是新上市的口味

第一碗是「柚香貝出汁拉麵」，除了招牌的干貝外還帶有柚子汁的香氣，如果想要干貝多一點就可以點「極上系列」

干貝的表面有炙燒過吃起來會更香，咬開後口感絲絲入口滿滿鮮味

叉燒肉跟一般拉麵店的不太一樣，顏色帶點粉嫩粉嫩的狀態十分誘人，吃起來滿軟嫩的吸湯汁的效果比預想中的還要好非常多汁

拉麵是硬度是選擇「硬」，吃起來的咬勁非常好，咀嚼後麵香味會不斷散發出來

湯頭喝起來滿清爽的帶有濃濃的海鮮味，即便整碗喝完也不會感覺太油膩

第二碗是「泡系黑松露雞豚拉麵」，最大的亮點就是上面滿滿一大匙的黑松露

這是我看過黑松露最有誠意的份量，靠近聞黑松露的香氣瞬間衝上來

除了叉燒肉之外還會有一塊雞腿肉，表面也是有炙燒過，吃起來外皮微酥雞肉紮實帶點焦香味

叉燒肉在柚香貝系湯頭和泡系雞白湯頭的香味完全不同，一個是清爽可以一直吃，另一個是濃郁一吃就上癮

因為黑松露的份量很多攪拌均勻後，拉麵夾起來都沾有不少黑松露，吃起來的香氣跟一般拉麵完全不同

湯頭呈現乳白色的狀態，喝起來濃郁感十足，對於拉麵湯頭喜歡重口味的一定不能錯過

吃一碗麵不過癮後來又加了一球麵，硬度一樣是選硬的

可能因為湯頭浸泡的時間比較短更能感受到麵體的硬度，完全就是我喜歡的拉麵帶勁感

結語

「墨洋拉麵」之前就好幾位朋友都有跟我介紹，拖了好久終於來品嚐看看，當拉麵端上來時先喝一口湯，味道就如同店家的標語「以墨為底挑動味蕾」，不管是海鮮還是雞白湯的濃郁感讓人一喝就欲罷不能，拉麵吸起來伴隨湯汁一起進入嘴中，那股味道真的會讓人停不下來，整體的拉麵口味其實不算多，但每一種都能感受到店家對於餐點的用心和堅持，即便有滿滿的排隊人潮，大家依舊願意等待這碗香濃的每味。