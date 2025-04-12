高雄旅遊我很喜歡柴山， 柴山小漁港 是看海賞夕陽絕佳地點，但柴山其實還有更讓人驚豔的【秘境海岸柴山阿朗壹】（柴山秘境），人煙稀少的秘境海灘位置隱密，必須穿過樹林並拉著繩索往下走才能抵達，來到秘境海灘宛如與世隔絕，絕美海岸景觀讓人讚嘆不用出國就能擁有此番美景。

如果你喜歡探險的話還可以沿著海岸步道行走，沿途還有壯觀的珊瑚礁地形、海蝕洞及廢棄碉堡等一路可以抵達 柴山小漁港 ，不過此步道暗藏著危險性，建議要有熟悉的人帶領，行走時務必小心注意。

絕美柴山秘境海灘「柴山阿朗壹」，柴山隱藏版看海秘境，柴山秘境怎麼去!?

【秘境海岸柴山阿朗壹】（柴山秘境）位於中山大學附近，原本我們是要來柴山海蝕洞的，結果抵達海角咖啡附近的海蝕洞入口後發現現在已經圍起來了，於是我們轉戰陣地來柴山秘境海灘。

柴山秘境海灘入口很隱密也沒有指標，若不是熟人帶路真的不會發現，入口處鄰近中山大學文學院停車場，見到一塊小空地上有停放機車就是入口處了，順著小路穿過樹林後還要攀繩往下降才會到沙灘上。

在此也要提醒大家，柴山這裡有很多的獼猴，千萬不要手拿食物，然後見到獼猴記得保持距離以策安全。

上半段的繩索路段算是比較好走，到一半時有空間可以休憩看海。

下半段通往海灘的繩索路段就比較陡峭些，也不是那麼好走，想要沿著繩索下降到海灘的務必注意。

這片海真的很美，來的時候也沒有什麼遊客，只見到兩個迎面而來的外國人，應該是沿著步道走過來的。

來到這片海灘什麼都不做，靜靜的看著海就是享受，沙灘上沒有什麼遮蔽物，務必做好防曬措施。

這片秘境海灘佈滿珊瑚礁石，行走時要注意腳步，來之前最好先查好潮汐。

清澈海水+美麗貝殼，也沒有喧囂的人潮，一切都是那麼樣的美好。

小朋友在這裡找到了幾隻可愛的小螃蟹，在離開前我們也讓小螃蟹都回海裡了。

來柴山秘境海灘建議看看海、聽聽海浪聲或踩踩浪就好，不要下水玩，我們來的時間浪稍微大些，其他時間就不知道是不是都這麼大了。

很美的柴山看海秘境，我們是只有在這片海灘上停留沒有走步道，如果真的要走柴山阿朗壹步道要先查好路線，也最好有人帶領。

回途折返就需要拉著繩索往上爬，看起來有點難度但其實也還好，總之就是要注意安全。

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