這一次是要來開箱福隆海水浴場旁的福容大飯店,後面的星巴克福隆觀海門市.

至於福容大飯店,就看看有沒有乾爹乾媽或是長腿叔叔,還是飯店公關要贊助一下,讓我有機會來開箱.

想要來星巴克福隆觀海門市的人客,請先將汽機車停放在東北角及宜蘭海岸國家風景區福隆遊客中心前的停車場.

然後沿著旁邊的這條總統路走進來,沒錯,就是總統路.

如果各位人客有一絲絲質疑,可以打開Google map查看,就是總統路.

(我自己也嚇一跳.....)

總統路走到底,就會看到星巴克的指示牌,向右轉再走150公尺就到了.

星巴克福隆觀海門市目前沒有列在官網中的特色門市,我覺得有點可惜.

福隆觀海門市,應該是目前台灣星巴克門市中,最靠近海邊和最靠近沙灘的門市.

也許門市造型不是很特別,但是地理位置就很特別.

以下是當時的官方新聞稿

星巴克首間緊臨沙灘的最美星巴克「福隆觀海門市」全新開幕，地點正座落於台灣東北角海岸福隆雙溪河及黃金沙灘，為台灣東北角海岸增添美好的咖啡時光。室內面海一側的落地窗可以欣賞河畔上的波光粼粼，讓你一邊品咖啡、一邊望河觀海，也能走到門市外的黃金沙灘，感受海邊的寧靜氛圍，無論是白天或夜晚到訪星巴克福隆觀海門市，都能伴隨著海岸的光影變化與落日夕陽餘暉的美麗海景，享受最靠海的浪漫咖啡時光。

星巴克福隆觀海門市為獨立一層樓建物，以碧藍色斜屋頂，搭配四面落地的穿透玻璃窗，面海區正可悠然欣賞海邊風情，搭配門市內靠窗區座位，相當富有閒情逸致。

窗外左右二側的垂降天花板，猶如坐臥在遊艇甲板，能眺望無邊無際的海洋。室內同時裝飾以明亮漸層色系，呼應當地金色沙灘的美譽。

星巴克福隆觀海門市內的主吧檯區，則以中間特別挑高的設計，搭配層層的簡約弧形線條，設計運用有如海洋波瀾的圓弧形靠背沙發，營造閒適而愜意的獨特體驗。

以上資料摘錄自Harpers BAZAAR官網

2022年6月18開幕,目前熱潮已經過了,所以現場並沒有爆滿的人潮,這樣才能好好的享受咖啡和美景.

不然以當時開幕時的人潮,我真的沒有意願想走進來.

點餐區

這裡的點餐櫃檯很長,而且位置就在整個門市的中央.

血拚區

幸好我對這些美麗的咖啡杯,已經免疫了.

門市左邊的擺設

門市右邊的擺設

室內屋頂以藍白色為基調,很呼應海洋風格.

左右邊的擺設,其實蠻對稱的.

所有的座椅配置,以原木為主,再搭配沙發椅.

走道空間很寬,不會有很侷促的感覺.

四面都有落地窗,除了採光非常好之外,視覺上的通透感也很不錯.

接下來,就是人氣超紅的靠窗座位區.

或許是因為面海,怕海風過強,所以並沒有使用大面的落地窗.

所以在整個畫面上,就會多狠了多的柱子.

因為要拍照,所以也擠在窗景第一排.

但是如果單純來喝咖啡,我反而喜歡窗景第二排的座位.

雖然福隆夏天很熱,冬天很冷,但是春秋兩季很適合坐在戶外.

即便沒有水上活動,但是坐在海邊吹吹海風,喝杯咖啡,其實是蠻Chill的.

而且很多單車客會進來喝咖啡,也可以規劃一下單車停放的位置.

來到福隆,除了好吃的福隆便當外,也可以來星巴客喝杯咖啡喔.

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