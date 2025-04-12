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茶曉伊插旗-捷運台北科技大樓站！7星原味好茶喝起來，全品項買五送一喝越多越划算

2025-04-12 10:25:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

饅頭弟

在手搖飲界掀起一陣旋風的「茶曉伊」，終於來到台北科技大樓插旗開店啦

對於每天上下班都要來一杯的茶飲控來說，這可是重大消息

不只新開幕超有誠意推出「全品項飲品買五送一」的限時優惠

這間連續三年榮獲國際七星獎的茶飲品牌，更讓你每一口都喝得到品質與實力

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茶曉伊並不是一般的手搖飲店，而是連續榮獲202120222023國際品質評鑑大賞七星獎的茶飲品牌

要知道，這可是全球公認的食品界米其林等級，連得三年簡直是茶界奇蹟

茶曉伊堅持選用台灣原葉茶，每一款飲品都經過嚴格控管

從茶葉品質、水溫、時間到甜度比例，都講究到極致，難怪一開幕就人潮不斷

 茶曉伊插旗-捷運台北科技大樓站！7星原味好茶喝起來，全品項買五送一喝越多越划算台北科技大樓店

 電話：02-23778885

 地址：台北市大安區復興南路二段329號（台北教育大學旁，約步行5分鐘路程 ）

 粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100084371089331

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在眾多手搖飲料店中，茶曉伊以「職人手沖現泡」的方式脫穎而出

堅持不用茶粉、不使用濃縮液，讓每杯茶都保有最純粹的風味

不僅如此，連製茶的溫度、水質都講究，搭配低糖、無糖選擇，喝起來清爽無負擔

這樣的品質與堅持，也正是他們屢屢獲得國際獎項肯定的關鍵茶曉伊插旗-捷運台北科技大樓站！7星原味好茶喝起來，全品項買五送一喝越多越划算

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榮獲20216月三星獎的「里山青茶」，嚴選自南投高山茶園的在地好茶，入口那股自然茶香立刻撲鼻而來

喝起來清爽滑順，完全沒有澀味，尾韻回甘持久，喉韻還會淡淡散發出山林般的清新感

每一口都能感受到台灣高山茶的細緻層次與甘甜，是喜歡原味茶控的必喝首選

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茶曉伊插旗-捷運台北科技大樓站！7星原味好茶喝起來，全品項買五送一喝越多越划算雲露烏龍茶()可是茶控的夢中情茶！這款榮獲2022 年一月國際品質評鑑「二星獎」的烏龍茶

選用台灣優質茶葉精製，入口那一刻就能感受到醇厚香氣在口中化開，茶湯溫潤帶甘甜

不僅初入口順口飽滿，泡久了也不苦澀、不刮喉，連冷掉後依然保有層次感

茶曉伊插旗-捷運台北科技大樓站！7星原味好茶喝起來，全品項買五送一喝越多越划算如果你是紅茶愛好者，那你絕不能錯過這款愛莉紅茶()

它可是2022年一月國際評鑑榮獲「一星獎」的代表作

茶湯泡出來呈現迷人的蜜棗琥珀色，光是顏色就讓人忍不住多看幾眼

喝起來完全不苦不澀，反而有一股天然甘甜從舌尖延伸到喉間

尾韻還帶點果香清新感，是那種喝一口就會愛上的溫柔系紅茶

特別適合下午時光搭配甜點一起享用，喝起來不只順口，還超級解膩茶曉伊插旗-捷運台北科技大樓站！7星原味好茶喝起來，全品項買五送一喝越多越划算

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有在找一款既有層次又耐喝的紅茶嗎？

那你絕對要試試這瓶榮獲20231月國際品質評鑑一星獎伊頂紅茶

光是喝的那一瞬間，就能聞到那股濃郁茶香撲鼻而來，帶有自然的熟果甜味

喝入口，前段滑順微澀，中段開始轉為柔和甘甜，尾韻還有一絲微妙花果調，喝起來溫潤而不膩，適合各種時段飲用

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除了經典原味茶，茶曉伊的水果茶系列也是人氣爆棚

不只顏值高、香氣足，還喝得到真材實料的果香與茶韻交融感

讓人一口接一口完全停不下來，這五款真的每一杯都值得納入口袋名單

現在現場購買全品項飲廖還有「買五送一」活動，等於揪朋友一起喝，每人還能省一杯錢～不只超划算

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私心大推｜伊頂紅茶拿鐵：茶香濃、奶香順，完全無法拒絕

如果你也是紅茶控，絕對不能錯過這杯伊頂紅茶拿鐵

榮獲2023年國際品質大賞一星獎的伊頂紅茶，茶底渾厚不澀，泡出來帶有淡淡的麥芽甜香

搭配香醇濃郁的鮮奶，每一口都滑順到不行，尾韻還有微微回甘，真的超級順口

我個人真的是大推這杯，完全是我每次去茶曉伊都會點的私藏口味，喝一次就會愛

不論你是早上需要醒腦，還是午後想來點療癒，這杯伊頂紅茶拿鐵保證讓你一口接一口停不下來

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人氣必點｜紅鑽芭樂青：酸甜清爽超解渴，夏天就靠它

茶曉伊的紅鑽芭樂青真的超驚艷！選用台灣紅鑽芭樂，現打果汁搭配清香順口的青茶基底

入口就是那種天然果香爆擊味蕾的感覺，酸酸甜甜、清爽又爽口，喝起來完全不會膩

尤其冰冰喝更是療癒感爆棚，芭樂的果粒感讓整杯層次更豐富，青茶尾韻還帶點回甘，喝完直接降火又開胃

不管你平常喜歡茶類還是水果飲，這杯絕對是清爽系首選

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清爽柑橘控必喝｜紅柚柳橙青茶：果香爆棚，一喝就戀愛

如果你是果香系愛好者，茶曉伊的紅柚柳橙青茶絕對不能錯過

這杯用的是天然紅柚汁加上香甜柳橙，搭配清新回甘的青茶茶底，一入口就是滿滿的柑橘清香和微微果酸感

喝起來不只清爽，還有那種會讓人「啊～這杯好療癒！」的幸福感茶曉伊插旗-捷運台北科技大樓站！7星原味好茶喝起來，全品項買五送一喝越多越划算

柚子微苦尾韻混著柳橙的甜味，加上茶香的點綴，層次感超豐富，完全不像一般手搖果茶那麼單調

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水果系必喝No.1｜伊頂水果茶：酸甜爆汁、層層果香喝起來超有感

茶曉伊的人氣招牌「伊頂水果茶」根本是水果界的冠軍聯盟，裡面集結了百香果、柳橙、等多款當季鮮果

每一口都像在嘴裡辦水果派對～喝起來酸甜多汁，還能喝到微微茶香平衡味蕾，不甜不膩超順口

特別推薦冰鎮後喝，果香炸裂、沁涼又爽快，完全就是夏日清新解膩神飲茶曉伊插旗-捷運台北科技大樓站！7星原味好茶喝起來，全品項買五送一喝越多越划算

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少女系人氣飲品｜蘋果凍花茶：甜美果香＋晶凍滑口，清爽又療癒

想喝點不一樣又不想太甜？那你一定要試試這杯蘋果凍花茶

淡淡花香搭配微酸甜的蘋果果香，清新又優雅，一入口就像在喝春天的味道🌸

再加上裡面加入的晶瑩蘋果果凍，滑溜Q彈，超有層次感，喝起來超好喝

不只茶底選用台灣原葉現泡的香片茶，整杯喝起來完全不膩口，清香不甜膩、凍感超滑順，少女心大爆發

不管是下午茶、逛街邊走邊喝，或是心情需要一點放鬆，這杯都超適合

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全品項飲品買五送一活動熱烈優惠中！甜度、冰塊都能自由調整」，不怕太甜或太冰，每一口都喝出專屬你的黃金比例🍹✨

無論你是熱愛原味茶的茶控，還是偏愛酸甜果香的水果茶控，這波活動真的不能錯過～

揪上三五好友或閨蜜來個下午茶大集合，一次嚐遍茶曉伊人氣TOP級的水果花茶系列超級划算

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還沒加入茶曉伊的官方LINE嗎？快加起來啦～不只最新優惠、限定活動不漏接

還能第一時間收到新品上市、買一送一、隱藏版飲品情報✨

茶控們絕對要手刀加入，讓LINE訊息幫你Hold住每一杯的精彩

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茶曉伊這次的紙杯換新色啦！ 不誇張，真的是超級美，簡直讓我每次拿起來都愛不釋手😍

這個新色調看起來超有質感，既清新又時尚，完全提升了喝茶的儀式感

每次手捧著這杯，不只喝得開心，連心情都變得更好

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茶曉伊的店面裝潢，真的太有品味了！

現代木質元素與古典韻味完美結合，營造出一種優雅高貴的氛圍

來買飲料，你會感覺到一種獨特的高端氣質，每個細節都透露著精緻與格調

搭配上莫蘭迪色系的藍綠品牌主色調，整個空間散發出一股典雅、沉穩的氛圍，讓人一來就愛上這份獨特的寧靜與高貴感

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