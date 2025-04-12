韓家雞｜老闆娘是韓國人~台北正宗道地韓式料理，超浮誇辣炒雞牽絲拉到天花板!

在台北吃過最道地的韓式料理就是這家，由韓國老闆娘開的【韓家雞】，主打最道地的韓式料理，包含招牌東大門一隻雞、春川炒辣雞、起司煎餅等，從有趣的吃法到餐點口味，都是原汁原味的正宗韓國路線，真的有種置身在韓國的感覺，看到整間店都坐滿韓國人就知道多道地!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

韓家雞 環境分享

▼【韓家雞】位於台北市中山區長安東路，是東大門韓國特色料理開的分店，三角形的店門外觀充滿韓國老屋感，從松江南京捷運2號出口或中山捷運站步行12分鐘即可抵達。

▼【韓家雞】用餐環境共有兩層樓，以紅磚設計搭配現代風擺設，充滿年輕新潮的活潑風格，座位多且舒適，二樓還有更大空間適合多人聚餐或包場~

▼【韓家雞】整間店都是滿滿的韓國人，伴隨著此起彼落的韓語及氛圍，真的有種置身在韓國的感覺啊~

▼【韓家雞】提供酒精和無酒精飲料，品項會多可以挑選，很特別的提供韓國容器享用!

韓家雞 菜單

韓家雞 餐點介紹

招牌東大門一隻雞💰1200 元

▼招牌東大門一隻雞使用新鮮小雞熬煮，湯頭保留了雞的原汁原味，濃郁的蒜頭香氣及馬鈴薯的清甜味，無過多調味，喝起來非常爽口好喝。

▼不得不說這個肉量真的很誇張~隨便撈都是滿滿滿的雞肉，雞肉超級無敵軟嫩，新鮮和嫩度完全沒話說，隨著咀嚼散發出迷人的甜香，湯底的料還包含年糕、刀切麵和馬鈴薯，份量很多，很適合多人分食享用!

▼在煮雞和等待湯滾的同時，會有服務人員在桌邊服務，幫忙剪肉和教你如何調味享用老闆娘獨家調配的醬汁，結合辣椒、醬油、韭菜等，是當地正宗的吃法，可以沾著雞肉吃更加夠味，完全跟我在韓國吃到的感覺一模一樣，

粥(+💰100 元)

▼最後可以留些雞湯升級成粥，由服務人員將白飯及雞蛋等食材拌入，熬煮成濃郁綿密的口感，跟台灣的粥風格完全不同，每一口都能吃到雞湯的精華!

春川炒辣雞💰600 元（炒飯+💰100元/起司+💰100元）

▼光用看就讓人口水直流的春川炒辣雞，大概2-3人份一起吃剛剛好，服務人員先把雞肉炒熟保有高麗菜的清脆感，接著霸氣加入爆量級的起司，加熱後擁有邪惡的牽絲效果，超浮誇的起司居然拉得比人還高!

▼鹹香的辣炒雞肉口感很軟~整體炒完之後相當入味，用生菜包著吃格外清爽，也推薦可以升級成炒飯吃法更豐富!

起司蒸蛋💰200 元

▼外型超級可愛的起司蒸蛋，頂頭鋪上濃郁的起司點綴，入口滑嫩估溜，蓬蓬的口感中充滿水份!

起司海鮮韭菜煎餅💰399元

▼讓起司控發瘋的起司海鮮韭菜煎餅，拉起時會有邪惡牽絲效果，滿足視覺和味覺的雙重享受。

韓家雞 用餐心得

不用飛韓國也能感受道地風味!【韓家雞】將當地正宗的韓式料理，原汁原味的搬來呈現，光看整家店滿滿的韓國人，就知道這家認真是正統的韓式料理，每一道都好吃無雷，個人私心推薦招牌東大門一隻雞和春川炒辣雞，完全就是在韓國吃到的味道!

韓家雞 店家資訊

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地址： 台北市中山區長安東路一段83之1號

營業電話 : 0937917068

營業時間 : 16:30～00:30

內用餐收10%清潔費

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