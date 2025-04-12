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台中北區美食 巷弄老味道 鄉味赤肉羹 獨特的魷魚羹 傳統家鄉味 在地小吃

2025-04-12 13:29:00 文字：詹騟橤
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詹騟橤

詹騟橤

台中北區美食 巷弄老味道 鄉味赤肉羹 獨特的魷魚羹 傳統家鄉
有些美食，從來不是靠宣傳或打卡紅起來的，而是靠著一碗又一碗傳承的滋味
這家隱身在巷弄裡的赤肉羹老店,就是朋友口耳相傳下來的
某一天晚上下班帶著孩子前往探店,一走近，就聞到那股濃濃的羹湯香氣
真的會讓人食慾大開！進到店裡，沒有過多裝潢，就是最純粹的小吃店樣貌
點餐不手軟，經典菜色幾乎全點了一輪，準備好好體驗這家傳說中的老味道。

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#經典赤肉羹

招牌中的招牌，絕對不能錯過。羹湯濃稠香濃、帶點微甜
肉塊都是手工裹粉現煮，外滑內嫩，咬下去那種扎實又Q彈的口感太迷人了
加點烏醋和香菜，酸香提味，每一口都是懷舊又溫暖的味道
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#赤肉羹米粉

米粉版的赤肉羹同樣精彩。細米粉吸飽湯汁，入口滑順、湯頭濃而不膩
赤肉一樣彈牙鮮嫩。推薦加點烏醋提酸，更耐吃！

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#魯肉麵

如果你是麵控，那就不能錯過這碗！
滷肉的香氣與彈牙的麵條完美融合
濃郁的醬香緊緊包裹住每一根麵條
讓人一口咬下就能感受到層層堆疊的風味
每一口都是家的味道。

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#魯肉飯
滷到軟嫩的滷肉，滿滿地覆蓋在熱騰騰的白飯上，醬汁緩緩滲透米飯
一碗簡單卻充滿靈魂的台灣經典美食，就此誕生。


#筍乾油豆腐
滷得透徹的筍乾散發淡雅的酸香，細嫩的纖維帶著微微的脆感
與吸飽滷汁的油豆腐一同入口，形成絕妙的對比。

#皮蛋豆腐
夏天首選的清爽小菜。嫩豆腐冰冰涼涼，皮蛋滑Q不腥
搭配醬油、香油、柴魚與蔥花，鹹香適中又清新解膩，是非常好的配角。

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#冷泡茶

吃了滿滿一桌，來杯冷泡茶剛剛好。茶湯清透，帶點天然甘甜
不苦不澀，冰冰涼涼的入口超解膩，完美收尾。

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結帳也很多元化有全支付跟 LINE Pay
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店家也有配合外送服務,讓你在家也可以吃到喔^^

台中北區美食 巷弄老味道 鄉味赤肉羹 獨特的魷魚羹 傳統家鄉

附上菜單

台中北區美食 巷弄老味道 鄉味赤肉羹 獨特的魷魚羹 傳統家鄉

 

餐具配料都可以自取喔

台中北區美食 巷弄老味道 鄉味赤肉羹 獨特的魷魚羹 傳統家鄉

整體吃下來,不是什麼浮誇系料理，也沒有新潮花樣
但就是實在、純粹、有靈魂。每一道小吃都吃得出用心
那這家店，絕對值得一試。

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店家資訊

鄉味赤肉羹

官網 https://xiangwei-rougeng.weebly.com/

電話:04-2323 0355

地址:台中市北屯區北平路四段110

營業時間11:00-14:00；16:00-21:00

禮拜日公休

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鄉味赤肉羹

phone04-23230355
place台中市北區北平路四段110號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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