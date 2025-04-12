這趟日本冬旅，在行程規劃上原本只鎖定愛知縣和歧阜縣，
但這一早的好天氣.....咱們決定來個臨時起義 !
目標鎖定了距離飯店一個鐘頭車程的金澤市，是的....準備前往石川縣，首站日本三大名園之一【兼六園】 。
抵達【兼六園】，其實就等於來到【金澤城】，因為兩者相鄰 。
拉車60分鐘便能同時欣賞必遊兩大景點，又有太陽阿伯讚聲，醬優的行程....豈能一句來日方長帶過 。
- 連結地圖 : 兼六園
- 地址 : 〒920-0936 石川県金沢市兼六町１
- 電話 : +81 76-234-3800
還沒踏進兼六園大門，週邊一整排茶屋倒完全吸引咱們的目光，
雖然沒機會到店內一探究竟，但單是外觀建築....就夠咱們欣賞好一陣子 。
每間茶屋二樓都是清一色大面落地窗，想必對面就是金澤城的緣故吧，
也是.....邊喫茶邊欣賞雪白中的金澤城，尤其是櫻花盛開時.....該是人生一大快事 。
我們從桂坂入口進入兼六園，還好.....幾天前的大雪尚未溶化，
雪景加上太陽阿伯露臉，一入園整個心中的忐忑便卸了下來，
os : 今天的兼六園挺好拍的，我們來對時機了....
若是要賞櫻，咱們抵達的時間點完全不對，賞梅....也不是時候，
梅林、櫻崗，每株樹幹又大又粗，看得出是幾百年的老欉，
嘆....能想像當它們集體盛開的模樣有多麼美、多讓人感動與震撼.....
今天的能見度還不錯，瞭望台可以清楚遠眺金澤市容
陽光下的霞池，池邊有白雪勾勒，池水清如明鏡....晶瑩剔透，水噹噹....好不真實 。
松樹也是園區的主角之一，百年松木隨處可見，尤其位在霞池蓬萊島這顆老松....四面倒影，更是搶眼 。
為了避免大雪壓垮這些百年樹瑞，用麻繩緊拉支撐枝幹，這稱為雪吊，
一條條繩索構成傘狀，這冬季才看得到的特殊工法，已成了兼六園必賞的景觀 。
攝氏0度的空氣中，有著陽光溫暖......這樣的天氣在伴著白雪散步是一種愜意，
我們邊走邊拍，2個小時過去，才發現.....兼六園比想像中大上許多 !
翻開導覽，佔地.....夭壽喔 ! 是駭人的11萬平方公尺 ! 剩下1個小時.....咱們還走得這麼悠哉....哈 !
霞池邊的最佳主角....內橋亭 ! 就在眼前 。
對焦內橋亭....緩緩繞著霞池，每個角度總吸引著遊客們為它停下腳步，按下快門拍下最美的記錄 。
慢走是一種雅性，而換個角度想其實也是一種蹉跎.....呵~個人是這麼覺得 。
雖然能細細品嚐走過的，卻也錯失前方未知的景色，就如同今日的兼六園之行.... 。
時間有限.....整座兼六園真無法完整的用雙眼將它打包 ! 嗯...也無妨，旅行嘛~保留些遺憾.....會更難忘 。
會因晨昏晴雨、四季變換而萬種風情的【兼六園】，咱們雖錯過春櫻，也來不及一窺夏綠與秋楓，
但冬雪之美.....今日已如願烙印於心，下次....若下回決定再訪，咱們會用一天的時間......
將這宏大、幽邃、人力、蒼古、水泉、眺望...等6勝兼具的兼六園之美來個完整收藏 。
- 連結地圖 : 兼六園
- 地址 : 〒920-0936 石川県金沢市兼六町１
- 電話 : +81 76-234-3800(兼六園管理事務所)
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