漫步兼六園一圈，呃...不，應該是半圈......
帶著遊園3個小時的美好也殘留了未走完的遺憾，我們回到起點....桂坂口 。
慶幸的是，太陽阿伯依舊笑臉迎人 。
對面就是【金澤城公園】.....，也是咱們接下來要探遊的所在 。
- 連結地圖 : 金澤城公園
- 地址 : 〒920-0937 石川県金沢市丸の内１−1
- 電話 : +81 76-234-3800
- 開放時間 : 09:00~16:30
石川橋與兼六園相接，若是四月前來，便能欣賞石川橋兩側的櫻花綻放.......
這群櫻亂舞的畫面真會讓人激動尖叫.....! 有興趣的朋友不妨google欣賞一下 。
石川橋另一端，首先迎接我們的文化遺產石川門.....
屋頂的瓦礫是用鉛製成，加上白色漆牆，藍天白雲下非常耀眼奪目，
當然目前看到的是重建後的石川門，距今也已經有2百多年歷史 。
當然目前看到的是重建後的石川門，距今也已經有2百多年歷史 。
石川門之所以著名，並非只有一扇門那麼簡單，而是由2門1櫓組合而成，完全是為了防衛所設計 。
第一道門最小也最薄弱名為高麗門主要是誘敵，讓敵軍誤以為城門破而大舉壓境.....
沒想到真正的城門是第二道名為櫓門(堅實的鐵門)，敵軍發現中計卻已經入甕.....想退已晚，
此刻緊連的石川櫓居高臨下已經屠殺般的朝敵軍落下箭雨.....!
通過石川門來到三の丸廣場，放眼望去相當遼闊，而被白雪覆蓋的....其實是一大片草地 。
我若是攻城的敵軍，好不容易破了石川門傷亡慘重來到這兒......肯定退軟 !
因為前方的五十間長屋、菱櫓、橋爪門緒櫓上的火槍、大砲已經朝這裡開火 !
菱橹
雖然沒有天守閣來得高大雄偉，但依附藍天白雲的畫面....馬系水噹噹 。
不說的話，完全看不出來.....遭攻城時它擁有讓敵軍重創的殺傷力 。
橋爪門續橹
和前面的石川門一樣也是2門1橹的防衛結構，擋在二の丸前再一次故技重施....誘敵後殲之 !
當然，聰明的攻城主帥有了前車之鑒，來到這兒便不敢躁進，但也只能活生生的受到牽制 。
五十間長屋是守護二の丸最重要的防衛建築，左右連接3層3樓具強大火力的菱櫓及橋爪門續櫓，
長屋內部用來存放武器，同時有數個窗台和砲口可以架設火砲火槍直接參與防衛 。
而石牆不僅高厚，還有強大的防火特性，所以金澤城在戰國時期就嫌少因戰事受到巨大的毀損，
返倒是屢屢受天災重創，就連本丸的天守閣也是遭受雷擊而燒毀 。
這裡的"間"是長度單位 。
二の丸廣場(五十間長屋後方)
歷代城主曾在此處整建御殿做為居所，也是許多重臣們的宅邸 。
過了極樂橋，沿著石階上去就來到了三十間長屋，
是當時存放武器彈藥和糧食的地方，也是日本指定重要文化遺產 。
除了欣賞外觀也能走進長屋及菱櫓好好瞧瞧......感受不用釘子和螺絲全實木打造的建築工法 。
佔地30萬平方公尺的金澤城公園，真不是2~3個小時就能消化的.....
而金澤城公園之所以有現在的壯闊，主要還是歸功於前田氏家族......
豐臣秀吉將金澤城賞賜前田利家起開始整建，加上前田利長、前田利常3代大規模的整修及擴建，方有如今巨大的規模 。
若對日本戰國歷史有興趣的朋友不妨google或參考日本見聞錄 。
除了賞雪，這裡也是賞楓、賞櫻的好選擇，
而且對面就是日本三大名園兼六園，有興趣的朋友花個一整天時間在此漫步、欣賞及拍照定覺得不虛此行 。
日本100名城之【金澤城公園】推薦給各位 。
- 連結地圖 : 金澤城公園
- 地址 : 〒920-0937 石川県金沢市丸の内１−1
- 電話 : +81 76-234-3800
- 開放時間 : 09:00~16:30
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