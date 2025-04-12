唯一變化較大的.....就是停車場變多了，停車不再那麼煎熬.....

唯一變化較大的.....就是停車場變多了，停車不再那麼煎熬.....

唯一變化較大的.....就是停車場變多了，停車不再那麼煎熬.....

走進夜市，彷彿置身沙丁魚群，人山人海的盛況依舊，環境也沒改變多少，

走進夜市，彷彿置身沙丁魚群，人山人海的盛況依舊，環境也沒改變多少，

走進夜市，彷彿置身沙丁魚群，人山人海的盛況依舊，環境也沒改變多少，

將近十年沒來 羅東夜市 ，趁著連續假期和娘子來回味一番.......

將近十年沒來 羅東夜市 ，趁著連續假期和娘子來回味一番.......

將近十年沒來 羅東夜市 ，趁著連續假期和娘子來回味一番.......

首先鎖定 當歸羊肉湯 ，赫赫有名的 羊舖子 和 阿灶伯 ....兩家老店可謂人滿為患、大排長龍 ! 說是夜市最狂一點也不為過.....

吃哪家好呢 ? 咱們決定一個排阿灶伯，一個排羊舖子，那一邊較快就吃哪家 !

OK，最後是娘子這邊的【 羊舖子 】較快，不過說快.....其實也排了半個小時之久......

連結地圖 : 羊舖子

地址 : 265宜蘭縣羅東鎮民權路110號

電話 : 03-955-3520

營業時間 : 12:00~01:30 (週四休息)

羊肉炒麵 點了一份 當歸羊肉湯 和一 盤羊肉炒麵 ，心想.....花了不少時間再排隊，真的很想多點它幾道嚐嚐.... 但，坐位空間完全不允許...... 羊肉片和空心菜加上沙茶醬快炒，麵條就是一般的油麵，很大眾化的口味，不錯吃但不會覺得特別 。

當歸羊肉湯 湯頭還挺清甜的，加了些薑絲均化了當歸藥膳的氣味，喝起來更加清爽， 羊肉片薄切吸附了湯汁騷味不重，口感像是五花肉，軟嫩帶有Q勁，嗯~好吃， 搭配炒麵的組合還挺對味的，65元一碗覺得OK 。 服務上 都是上了年紀的阿姨，大辣辣的態度也見怪不怪，直率才能應付這宛如打仗般的場面吧 ! 環境 是個需要考慮的重點，座位擁擠空間小，衛生方面也是個疑慮...... 其實剛開始看到這樣的環境真的會毫無味口，一旁的阿灶伯也差不多， os : 反正都來了，就是一個吃名氣.....看看聲名大噪的原因在哪兒的心態 。 總結就是【 羊舖子 】不錯吃，沒吃過就嚐嚐吧~但沒有到傳說中非吃不可的地步 。