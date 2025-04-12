將近十年沒來羅東夜市，趁著連續假期和娘子來回味一番.......
走進夜市，彷彿置身沙丁魚群，人山人海的盛況依舊，環境也沒改變多少，
唯一變化較大的.....就是停車場變多了，停車不再那麼煎熬.....
首先鎖定當歸羊肉湯，赫赫有名的羊舖子和阿灶伯....兩家老店可謂人滿為患、大排長龍 ! 說是夜市最狂一點也不為過.....
吃哪家好呢 ? 咱們決定一個排阿灶伯，一個排羊舖子，那一邊較快就吃哪家 !
OK，最後是娘子這邊的【羊舖子】較快，不過說快.....其實也排了半個小時之久......
- 連結地圖 : 羊舖子
- 地址 : 265宜蘭縣羅東鎮民權路110號
- 電話 : 03-955-3520
- 營業時間 : 12:00~01:30 (週四休息)
羊肉炒麵
點了一份當歸羊肉湯和一盤羊肉炒麵，心想.....花了不少時間再排隊，真的很想多點它幾道嚐嚐....
但，坐位空間完全不允許......
羊肉片和空心菜加上沙茶醬快炒，麵條就是一般的油麵，很大眾化的口味，不錯吃但不會覺得特別 。
當歸羊肉湯
湯頭還挺清甜的，加了些薑絲均化了當歸藥膳的氣味，喝起來更加清爽，
羊肉片薄切吸附了湯汁騷味不重，口感像是五花肉，軟嫩帶有Q勁，嗯~好吃，
搭配炒麵的組合還挺對味的，65元一碗覺得OK 。
服務上都是上了年紀的阿姨，大辣辣的態度也見怪不怪，直率才能應付這宛如打仗般的場面吧 !
環境是個需要考慮的重點，座位擁擠空間小，衛生方面也是個疑慮......
其實剛開始看到這樣的環境真的會毫無味口，一旁的阿灶伯也差不多，
os : 反正都來了，就是一個吃名氣.....看看聲名大噪的原因在哪兒的心態 。
總結就是【羊舖子】不錯吃，沒吃過就嚐嚐吧~但沒有到傳說中非吃不可的地步 。
- 連結地圖 : 羊舖子
- 地址 : 265宜蘭縣羅東鎮民權路110號
- 電話 : 03-955-3520
- 營業時間 : 12:00~01:30 (週四休息)
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