最近就喜歡剝皮辣椒(還有皮蛋、九層塔、香菜、......等等食物啦)

發現嘉義文國華街上的「波波食堂」就有剝皮辣椒雞湯和剝皮辣椒水餃

還有雞肉飯、雞魯飯和多種熟菜和涼菜

少油少鹽調味，自家手工水餃的豬肉餡也是瘦肉為主，我一人點好幾道菜飯，吃得飽足又不膩

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商家名稱：波波食堂(嘉義市西區國華街137號)

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營業資訊：05-2289099 10:30-20:00

餐點介紹：飯類/熟菜/涼菜/輕食系列/湯品/水餃

用餐日期：2025.04



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▲波波食堂 店面

▲波波食堂 用餐環境

一個店面寬、兩個房間的深度，是個蠻深的室內空間。前半空間是半開放廚房，後半則是內用區域

(客串演出:J哥、Na哥)

▲波波食堂 用餐環境

內用有三組四人座、三組兩人座和最後方一桌面牆的長桌。桌面完全淨空，餐具和衛生紙都放在自助區

牆面上則展示著老闆孩子的畫作，搭配橘黃色的馬賽克圓吊燈，真的也很有藝術畫廊的質感

而且老闆們還會替換畫作，讓孩子的作品們都能有機會曝光展示(有點羨慕，想到我小時的圖畫至今都深埋在衣櫃深淵裡呢OwQ)

雞魯飯 NT 50/ 小

手切雞肉片十分軟嫩，滷肉燥大塊有口感，且精瘦完全沒有肥肉，澆淋的醬汁也很清爽，雖然不如傳統火雞肉飯或滷肉飯有撲鼻誘人的油脂香氣，但這樣少油的版本我反而吃的更開心

剝皮辣椒豬肉水餃 NT 10/ 顆

水餃塊頭不大，餡料有不算很圓渾飽滿；餃子皮略有厚度，有Q勁的口感我蠻喜歡的；水餃餡的豬肉精瘦，僅偶吃到一小顆肥肉；不僅有較明顯的顆粒感，咀嚼時還會吃到肉的甜味和水分而不油膩，同時也有高麗菜的脆度和韭菜與剝皮辣椒的淡淡味道。整體來說是相當好吃的水餃，但剝皮辣椒太細碎且量不足，所以不論口感、香氣和辣都不夠明顯，有些可惜。不過老闆說他們也還在調整配方中，所以之後可能會不一樣吧？

麻辣鴨血 NT 45

鴨血滑嫩柔軟、有些微彈性，僅微辣等級，表面也沒有沾附太多紅油；滷湯汁也是僅有少量漂浮的紅油，還有一股淡淡中藥材清香會在鼻腔中縈繞

白菜滷 NT 45

除了大白菜，還有胡蘿蔔片、黑木耳絲、蝦米和兩顆虱目魚丸。大白菜煮滷到剛好入味卻又不透爛的程度(嘉義很多火雞肉飯的白菜滷都滷得 很軟爛，也是蠻好吃的啦)，所以菜葉還是青綠的，大塊的葉梗也還有些脆度；滷湯極少油，微甜微鹹，直接喝或澆飯都可，不會覺得吃進太多油或鹽而有負擔感

剝皮辣椒雞湯 NT 50

剝皮辣椒燉煮到軟而不爛但也無脆度，金橘色湯頭清澈、有些許浮油，一入口就是明顯剝皮辣椒醬汁的甜韻，隨後浮現些微辣感，沁甜不燥熱。雞肉是一支分兩段的二節雞翅，翅肉軟嫩，能輕易從骨頭分離；雞皮很完整，口感半Q半嫩

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波波食堂 菜單(拍攝日期：2025.04)

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以上。