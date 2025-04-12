





這個月好友們齊聚慶生，選擇一個有「 當月壽星慶生活動 」的店家， 雞老闆桶仔雞萬隆店 提供當月壽星消費滿 1800元(不含酒水)，就送桶仔雞乙隻；若是三五好友聚餐，沒有當月壽星可以參加吃桶仔雞免錢活動的話，店家也有提供消費達 2500 元(含餐點酒水)，送價值 桶仔雞一隻 免費。



歡樂聚餐當然少不了來點小酒助興，雞老闆桶仔雞萬隆店 提供同桌好友 清酒梅酒無限暢飲 ，1H / 299 元 （1人），還有生啤酒買2送1(限士林店/萬隆店內用)，真的是台北聚餐首選餐廳。



貼心提醒：開車不喝酒，喝酒不開車



雞老闆桶仔雞萬隆店 另外還有提供學生專案，憑學生證來店消費的學生，吃雞只要 399 元(需消費滿 600 元/不限人數時間/含酒水/限內用)。













台北美食推薦 雞老闆桶仔雞萬隆店 | 地理位置 交通資訊

雞老闆桶仔雞萬隆店 座落於台北市羅斯福路五段上，搭乘公車可以坐到「師大分部」站下車，步行約4分鐘即可抵達，捷運則可坐到台北捷運「萬隆站」步行約8分鐘左右。



















台北聚餐餐廳推薦 雞老闆桶仔雞萬隆店 | 環境介紹

結合日式居酒屋風格的台式桶仔雞餐廳，用餐環境不算大，充分利用空間，開放式廚房採置中，間隔出可容納約40人左右的座位設置，最大桌的座位約8人左右，人多可以併桌，提供餐具自取，以及餘興節目的小道具，供顧客自行取用。















▼ 各式飲品





▼ 餐具自取





▼ 清酒梅酒無限暢飲：一人一小時 299 元

（需同桌客人一併參加）





台北慶生聚餐推薦 雞老闆桶仔雞萬隆店 | 人氣菜單

來到 雞老闆桶仔雞萬隆店，重點當然是為了“吃雞”啊~

所有餐點均採現點現做，尤其是現烤桶仔雞，烤雞出爐，至少需要等待約15~40分鐘的時間，建議來店前可以提前預約，避免久候。



雞老闆的人氣商品還有現烤串燒、烤物，以及海鮮，也都是來店必點，口味多變化，百吃不膩。







▼ 菜單（menu）





桶仔雞（約2斤半）

雞老闆桶仔雞的烤雞，外皮薄脆，肉質鮮嫩多汁，輕輕一咬，骨肉分離，單獨吃就覺得不錯吃，也可以沾點旁邊附的雞油 & 胡椒鹽，他們家的胡椒鹽是店家特製，口味很特別，吃起來帶點蒜香風味的胡椒鹽。











▼ 附雞油 & 特製胡椒鹽





▼ 肉質鮮嫩多汁













鹽烤吳郭魚一尾

吳郭魚鹽烤時間也很長，需約30~35分鐘左右。

吳郭魚的size還蠻大一尾的，身體厚度有點肥，可見它活體時的活動力非常好，肉質當然是紮實飽滿，吃起來沒有土味。











牛小排

火烤牛小排的肉質鮮嫩，有咬勁。







燙高麗菜

高麗菜清爽鮮甜，可以降低吃多烤串的油膩感。







▼ 雞老闆人氣商品（現烤串燒、烤物）





十種肉串拼盤

人多聚餐最適合點肉串拼盤，所有口味、肉品，一次滿足，裡面有孜然、鹽烤、蒜香、明太子以及蔥鹽肉串，肉串有牛、豬、雞、羊，依照串燒籤子不同，可以分辨自己吃的是什麼口味的肉串。







帶皮玉米筍

鮮甜清脆的玉米筍，單獨吃可以吃到食材的原始鮮甜，沾點店家特製胡椒鹽，吃起來的風味也不錯。







四季豆

香烤四季豆的特製醬燒烤汁結合四季豆的特殊風味，吃起來爽脆可口。







雞油拌飯

吃起來不油膩，非常開胃。







麻油雞湯泡飯

冷冷的冬天來碗麻油雞湯泡飯，再合適不過，尤其人多聚餐，一起分食，吃起來特別有暖意。







鳳梨苦瓜雞湯鍋

利用台灣鳳梨的甜味綜合苦瓜的苦，雞湯的雞肉燉的軟嫩入味，湯頭喝起來相當清甜。















[ 店家資訊 ］



【雞老闆桶仔雞官方FB】



【長春店(創始總店)】

(晚上每日都有營業/白天公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間:PM12:00~凌晨 02:30

電話::(02)2717-5777

住址:台北市長春路 454 號



【萬隆店】

(公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間:PM5:00~凌晨 02:30

電話:(02)2933-0520

住址:台北市文山區羅斯福路五段 69 號



【士林夜市店】

(公休日以官方粉絲團公告為主)

營業時間:PM5:00~凌晨 02:30

電話:(02)2881-0777

住址:台北市士林區文林路 101 巷 2 號













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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。