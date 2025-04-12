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台北市文山區台北聚餐美食 | 雞老闆桶仔雞萬隆店 當月壽星吃烤雞不用錢 生啤酒買2送1，還有清酒、梅酒無限量暢飲

2025-04-12 19:14:00 文字：Lulu~愛分享
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Lulu~愛分享

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台北市文山區台北聚餐美食 | 雞老闆桶仔雞萬隆店 當月壽星吃烤雞不用錢 生啤酒買2送1，還有清酒、梅酒無限量暢飲




這個月好友們齊聚慶生，選擇一個有「當月壽星慶生活動」的店家，雞老闆桶仔雞萬隆店 提供當月壽星消費滿 1800元(不含酒水)，就送桶仔雞乙隻；若是三五好友聚餐，沒有當月壽星可以參加吃桶仔雞免錢活動的話，店家也有提供消費達 2500 元(含餐點酒水)，送價值 桶仔雞一隻 免費。

歡樂聚餐當然少不了來點小酒助興，雞老闆桶仔雞萬隆店 提供同桌好友 清酒梅酒無限暢飲，1H / 299 元 （1人），還有生啤酒買2送1(限士林店/萬隆店內用)，真的是台北聚餐首選餐廳。

台北市文山區台北聚餐美食 | 雞老闆桶仔雞萬隆店 當月壽星吃烤雞不用錢 生啤酒買2送1，還有清酒、梅酒無限量暢飲貼心提醒：開車不喝酒，喝酒不開車

 


雞老闆桶仔雞萬隆店 另外還有提供學生專案，憑學生證來店消費的學生，吃雞只要 399 元(需消費滿 600 元/不限人數時間/含酒水/限內用)。

 

 

文章目錄

  1. 雞老闆桶仔雞萬隆店 | 地理位置 交通資訊
  2. 雞老闆桶仔雞萬隆店 | 環境介紹
  3. 雞老闆桶仔雞萬隆店 | 人氣菜單
  4. 雞老闆桶仔雞萬隆店 | 店家資訊





 

台北美食推薦 雞老闆桶仔雞萬隆店 | 地理位置 交通資訊

雞老闆桶仔雞萬隆店 座落於台北市羅斯福路五段上，搭乘公車可以坐到「師大分部」站下車，步行約4分鐘即可抵達，捷運則可坐到台北捷運「萬隆站」步行約8分鐘左右。


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台北聚餐餐廳推薦 雞老闆桶仔雞萬隆店 | 環境介紹

結合日式居酒屋風格的台式桶仔雞餐廳，用餐環境不算大，充分利用空間，開放式廚房採置中，間隔出可容納約40人左右的座位設置，最大桌的座位約8人左右，人多可以併桌，提供餐具自取，以及餘興節目的小道具，供顧客自行取用。


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▼ 各式飲品
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▼ 餐具自取
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▼ 清酒梅酒無限暢飲：一人一小時 299 元
（需同桌客人一併參加）
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台北慶生聚餐推薦 雞老闆桶仔雞萬隆店 | 人氣菜單

來到 雞老闆桶仔雞萬隆店，重點當然是為了“吃雞”啊~
所有餐點均採現點現做，尤其是現烤桶仔雞，烤雞出爐，至少需要等待約15~40分鐘的時間，建議來店前可以提前預約，避免久候。

雞老闆的人氣商品還有現烤串燒、烤物，以及海鮮，也都是來店必點，口味多變化，百吃不膩。


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▼ 菜單（menu）
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桶仔雞（約2斤半）

雞老闆桶仔雞的烤雞，外皮薄脆，肉質鮮嫩多汁，輕輕一咬，骨肉分離，單獨吃就覺得不錯吃，也可以沾點旁邊附的雞油 & 胡椒鹽，他們家的胡椒鹽是店家特製，口味很特別，吃起來帶點蒜香風味的胡椒鹽。


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▼ 附雞油 & 特製胡椒鹽
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▼ 肉質鮮嫩多汁
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鹽烤吳郭魚一尾

吳郭魚鹽烤時間也很長，需約30~35分鐘左右。
吳郭魚的size還蠻大一尾的，身體厚度有點肥，可見它活體時的活動力非常好，肉質當然是紮實飽滿，吃起來沒有土味。


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牛小排

火烤牛小排的肉質鮮嫩，有咬勁。


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燙高麗菜

高麗菜清爽鮮甜，可以降低吃多烤串的油膩感。


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▼ 雞老闆人氣商品（現烤串燒、烤物）
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十種肉串拼盤

人多聚餐最適合點肉串拼盤，所有口味、肉品，一次滿足，裡面有孜然、鹽烤、蒜香、明太子以及蔥鹽肉串，肉串有牛、豬、雞、羊，依照串燒籤子不同，可以分辨自己吃的是什麼口味的肉串。


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帶皮玉米筍

鮮甜清脆的玉米筍，單獨吃可以吃到食材的原始鮮甜，沾點店家特製胡椒鹽，吃起來的風味也不錯。


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四季豆

香烤四季豆的特製醬燒烤汁結合四季豆的特殊風味，吃起來爽脆可口。


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雞油拌飯

吃起來不油膩，非常開胃。


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麻油雞湯泡飯

冷冷的冬天來碗麻油雞湯泡飯，再合適不過，尤其人多聚餐，一起分食，吃起來特別有暖意。


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鳳梨苦瓜雞湯鍋

利用台灣鳳梨的甜味綜合苦瓜的苦，雞湯的雞肉燉的軟嫩入味，湯頭喝起來相當清甜。


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[ 店家資訊 ］

雞老闆桶仔雞官方FB

【長春店(創始總店)】
(晚上每日都有營業/白天公休日以官方粉絲團公告為主)
營業時間:PM12:00~凌晨 02:30
電話::(02)2717-5777 
住址:台北市長春路 454 號

【萬隆店】
(公休日以官方粉絲團公告為主)
營業時間:PM5:00~凌晨 02:30
電話:(02)2933-0520 
住址:台北市文山區羅斯福路五段 69 號

【士林夜市店】
(公休日以官方粉絲團公告為主)
營業時間:PM5:00~凌晨 02:30 
電話:(02)2881-0777 
住址:台北市士林區文林路 101 巷 2 號






 

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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。

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雞老闆桶仔雞萬隆店

phone02-2933-0520
place台北市文山區羅斯福路五段69號
4.73 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.73
服務品質
4.65
裝潢氣氛
4.62
CP值
4.81
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