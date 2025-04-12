OINN巷弄潮旅位於在台南巷弄裡
之前好幾次都有騎機車經過
都會覺得這一家旅店很有時尚感～
我覺得每次經過一些台南巷弄裡
我都會感受到新世界
也許也因為這樣
我其實挺能知道許多旅人說
＂台南最吸引人的就在於巷弄＂
因為像我發現OINN巷弄潮旅也是如此的深刻
OINN巷弄潮旅不僅有專屬的背包房（單人床位＆雙人床位）
也有雙人房、四人房甚至還有樓中樓房
所以不管你是獨旅還是跟家人或是朋友一起來台南旅行
都可以在這裡享受台南的一切美好
台南巷弄其實騎單車也相當適合
如果有需要也可以跟櫃台詢問租借
OINN巷弄潮旅大廳空間真的很寬敞
且還滿多沙發位可以讓旅客好好休息
或是跟三五好友聊聊天
並有飲料販賣機跟扭蛋
還有誠實商店的概念
販售泡麵以及生活必需品
有需要的人可以投幣到豬公並拿取～
泡麵可以到頂樓沖泡並在公共交誼廳享用
R頂樓有公共廚房、洗衣間
廚房是大家都能使用
但使用完後請好好整潔歸位
空間很大我個人覺得很舒服
需要洗衣粉櫃台旁誠實商店有販售
戶外區
也有座位區還有游泳池
周末這裡還會播放電影
晚間吹過來徐徐的風
在這邊待著望著星空
真的好Chill讓人大大的放鬆
進入女生背包客房
會看到鞋櫃
可以換上乾淨的拖鞋
讓人更有在家的感覺
再來介紹女生的共用浴室&洗手間
整體都是純白色系
是不是整個超有質感~~~
淋浴的空間也不小
我還滿喜歡他們提供的洗髮&沐浴乳
味道很天然很讚~
再來是我最在乎的吹風機~~
因為女生都很怕吹很久又吹不乾吧
還好這裡提供的超快就能吹乾~~
整體又加分了XD
這次入住背包房雙人床位
他也有單人床位
像我這次平日去住
背包客雙人床位
隔天12:00前退房
電話 06-3501101