為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > [台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tainan－OINN 巷弄潮旅/巷弄裡最有設計感的旅店/GOGORO租借專案/頂樓有空…

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tainan－OINN 巷弄潮旅/巷弄裡最有設計感的旅店/GOGORO租借專案/頂樓有空中影院、小島戲水超Chill

2025-04-12 19:59:00 文字：星晴小步
share
星晴小步

星晴小步

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

OINN巷弄潮旅位於在台南巷弄裡

之前好幾次都有騎機車經過

都會覺得這一家旅店很有時尚感～

我覺得每次經過一些台南巷弄裡

我都會感受到新世界

也許也因為這樣

我其實挺能知道許多旅人說

＂台南最吸引人的就在於巷弄＂

因為像我發現OINN巷弄潮旅也是如此的深刻

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

OINN巷弄潮旅不僅有專屬的背包房（單人床位＆雙人床位）

也有雙人房、四人房甚至還有樓中樓房

所以不管你是獨旅還是跟家人或是朋友一起來台南旅行

都可以在這裡享受台南的一切美好

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

台南巷弄其實騎單車也相當適合

如果有需要也可以跟櫃台詢問租借

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

OINN巷弄潮旅大廳空間真的很寬敞

且還滿多沙發位可以讓旅客好好休息

或是跟三五好友聊聊天

並有飲料販賣機跟扭蛋

還有誠實商店的概念

販售泡麵以及生活必需品

有需要的人可以投幣到豬公並拿取～

泡麵可以到頂樓沖泡並在公共交誼廳享用

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

GOGORO租借專案
 
一小時100、兩小時200
 
三小時以上
 
可以租到隔天下午兩點388
 
OINN巷弄潮旅近鄰
 
武聖、花園夜市
 
還有安平跟海安商圈都不遠
 
開車停車也不方便
 
所以租借GOGORO真的好方便
 
 
[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

R頂樓有公共廚房、洗衣間

廚房是大家都能使用

但使用完後請好好整潔歸位

空間很大我個人覺得很舒服

需要洗衣粉櫃台旁誠實商店有販售

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

戶外區

也有座位區還有游泳池

周末這裡還會播放電影

晚間吹過來徐徐的風

在這邊待著望著星空

真的好Chill讓人大大的放鬆

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

進入女生背包客房

會看到鞋櫃

可以換上乾淨的拖鞋

讓人更有在家的感覺

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

再來介紹女生的共用浴室&洗手間

整體都是純白色系

是不是整個超有質感~~~

淋浴的空間也不小

我還滿喜歡他們提供的洗髮&沐浴乳

味道很天然很讚~

再來是我最在乎的吹風機~~

因為女生都很怕吹很久又吹不乾吧

還好這裡提供的超快就能吹乾~~

整體又加分了XD

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain

這次入住背包房雙人床位  

他也有單人床位  

像我這次平日去住     

背包客雙人床位   

居然一晚只要800上下   
 
平均一人只要400元   
 
若一個人想要滾來滾去   
 
我覺得訂雙人床位會舒適很多
[台南住宿推薦]台南行旅Hotel Leisure Tain
 
還有提供台灣LV包
可以讓妳裝換洗衣物
也有提供耳塞
就怕會有其他旅客吵到
真的好貼心呢
 
台南行旅 Hotel Leisure Tainan－OINN 巷弄潮旅
住址 台南市中西區文和街29號
16:00後入住

隔天12:00前退房

電話 06-3501101

文章標籤
台南行旅 OINN巷弄潮旅 oinnhotel&hostel巷弄潮旅 OINN 巷弄潮旅 台南住宿推薦 台南旅店
創作者介紹
創作者 星晴小步 的頭像
星晴小步

✪星晴小步的美食之旅✪

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

台南行旅 Hotel Leisure Tainan－OINN 巷弄潮旅

phone
place台南市中西區文和街29號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up