OINN巷弄潮旅位於在台南巷弄裡

之前好幾次都有騎機車經過

都會覺得這一家旅店很有時尚感～

我覺得每次經過一些台南巷弄裡

我都會感受到新世界

也許也因為這樣

我其實挺能知道許多旅人說

＂台南最吸引人的就在於巷弄＂

因為像我發現OINN巷弄潮旅也是如此的深刻

OINN巷弄潮旅不僅有專屬的背包房（單人床位＆雙人床位）

也有雙人房、四人房甚至還有樓中樓房

所以不管你是獨旅還是跟家人或是朋友一起來台南旅行

都可以在這裡享受台南的一切美好

台南巷弄其實騎單車也相當適合

如果有需要也可以跟櫃台詢問租借

OINN巷弄潮旅大廳空間真的很寬敞

且還滿多沙發位可以讓旅客好好休息

或是跟三五好友聊聊天

並有飲料販賣機跟扭蛋

還有誠實商店的概念

販售泡麵以及生活必需品

有需要的人可以投幣到豬公並拿取～

泡麵可以到頂樓沖泡並在公共交誼廳享用

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GOGORO租借專案 一小時100、兩小時200 三小時以上 可以租到隔天下午兩點388 OINN巷弄潮旅近鄰 武聖、花園夜市 還有安平跟海安商圈都不遠 開車停車也不方便 所以租借GOGORO真的好方便 點我看短片介紹 R頂樓有公共廚房、洗衣間 廚房是大家都能使用 但使用完後請好好整潔歸位 空間很大我個人覺得很舒服 需要洗衣粉櫃台旁誠實商店有販售 戶外區 也有座位區還有游泳池 周末這裡還會播放電影 晚間吹過來徐徐的風 在這邊待著望著星空 真的好Chill讓人大大的放鬆 進入女生背包客房 會看到鞋櫃 可以換上乾淨的拖鞋 讓人更有在家的感覺 再來介紹女生的共用浴室&洗手間 整體都是純白色系 是不是整個超有質感~~~ 淋浴的空間也不小 我還滿喜歡他們提供的洗髮&沐浴乳 味道很天然很讚~ 再來是我最在乎的吹風機~~ 因為女生都很怕吹很久又吹不乾吧 還好這裡提供的超快就能吹乾~~ 整體又加分了XD 這次入住背包房雙人床位 他也有單人床位 像我這次平日去住 背包客雙人床位 居然一晚只要800上下 平均一人只要400元 若一個人想要滾來滾去 我覺得訂雙人床位會舒適很多 還有提供台灣LV包 可以讓妳裝換洗衣物 也有提供耳塞 就怕會有其他旅客吵到 真的好貼心呢 台南行旅 Hotel Leisure Tainan－OINN 巷弄潮旅 官網 https://www.oinnhostel.com/ 住址 台南市中西區文和街29號 16:00後入住 隔天12:00前退房 電話 06-3501101

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