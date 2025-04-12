「九號和和民宿」位於台南安平區州平二街，擁有兩間六人房、兩間四人房及一間雙人房，可加床使用，最多可容納 24人

民宿的分館「九號光舟民宿」就緊鄰在旁，非常適合員工旅遊或大家族一同包棟，享受自在又熱鬧的團體旅行時光！

入住當天管家會給予密碼，大門進出輸入密碼即可，出門不用特地帶鑰匙很方便～

民宿提供免費WIFI

若遇到雨天有提供雨具使用

「九號和和民宿」一樓公共空間非常寬敞，充滿自然採光，讓人一走進來就覺得舒適放鬆～

整排沙發椅可以容納多人圍坐聊天，乾淨的木質地板也很適合席地而坐，帶小朋友很安心

最吸睛的是那台 86 吋的大電視，無論是追劇還是看球賽，畫面超震撼、看得超過癮！

可愛的搖搖馬，是紜紜的最愛！每次騎上去都可以開心地玩好久，怎麼叫都不想下來，還會拉著大人一起陪玩～

廚房有小烤箱可以加熱食物

民宿有提供免費泡麵，宵夜肚子餓時可以吃

貼心提供茶包和小點心解饞～

櫥櫃裡備有簡易的加熱設備和一些鍋碗瓢盆

民宿裡還備有東方不敗電動麻將桌，親朋好友聚在一起動動腦、鬥鬥運氣，超級好玩！

這裡還準備了好多有趣的玩具，小朋友們可以盡情玩耍，開心玩上一整天，絕對不會無聊！

冰箱有為住客提供清涼冷飲，這點很加分～

一樓公共區就有廁所，不用特別回房間上廁所～

位於頂樓的區域有半露天烤肉區，民宿可幫忙代訂烤肉食材～

和和日式滑梯六人房搭配的是乾式分離浴室，房間內的日式風格窗戶，採光超棒！

最吸引小朋友的當然是那個木製滑梯，滑起來超刺激，下面還有一隻大熊熊作為緩衝

完全不用擔心撞到牆壁，讓孩子們既能盡情玩耍，又能保持安全～

「和和親子泳池四人房」擁有舒適的浴缸和兩張寬敞的雙人床，讓全家人都能徹底放鬆～

專屬的獨立大陽台，配有親子泳池和充氣躺椅，是一家大小共享悠閒時光的完美選擇！

我們當天入住了「和和星空劇院四人房」，陽光灑進來，整個房間顯得格外溫馨明亮

床墊與地面落差不大，即使小孩不小心滾下床，也不用擔心會受傷～

床的周邊有插座可以充電，睡前小物品眼鏡和手機可以直接擺放床的兩側

床墊剛好不會太軟，讓整個人不會陷進去，羽絨枕的高度和羽絨被的厚薄度也都恰到好處

躺下後立刻感到放鬆，享受一晚安穩的好睡眠，隔天醒來精神滿滿，輕鬆迎接美好新的一天

窗邊有小小的平台可以放置物品，提供四個漱口杯～

提供非按壓式的吹風機，不會按到手很痠～

房間內配備了100吋劇院等級的投影機，無論是看電影還是追劇，都能享受超大螢幕的震撼畫面～

提供大浴巾和小毛巾，使用完畢可以丟到下方籃子裡～

房間裡有浴缸，真的是大加分！能在一天的旅遊後，好好放鬆浸泡，絕對是放鬆身心的好方式～

沐浴乳、洗髮乳和潤髮乳，聞起來味道還不錯～

民宿提供寶寶洗澡盆，睡前玩個水紜紜好開心！

房間的亮點之一就是天花板上的星空彩繪，展現了夢幻般的星空景象～

燈光一暗，星星和奇幻圖案便在天花板上悄然出現，營造出宛如置身銀河般的神秘氛圍

房間私人影院與夢幻星空的完美融合，躺在床上能全身心沉浸其中，享受這份獨特的放鬆時光，真的好喜歡這樣的氛圍～

如果來台南旅遊，真的很推薦住「九號和和民宿」！這裡不僅環境寬敞舒適，還有許多適合全家大小的設施

無論是有日式滑梯的房間、親子泳池的房型，還是星空影院的房間，甚至還有大電視和麻將桌，都能讓你放鬆又開心～

九號和和民宿

電話：0915 495 335

地址：708台南市安平區州平二街53號

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