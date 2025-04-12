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竹山山坪頂七星步道 南投觀光品茶新亮點 與茶園零距離的接觸

山坪頂七星步道 南投 竹山 山坪頂 more
2025-04-12 20:34:00 文字：夫子
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夫子

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南投竹山山坪頂七星步道位於 [投52 (坪頂路)] 瑞龍瀑布園區前方 2.5公里處，結合步道與茶園風光以北斗七星圖案為概念規劃設計，石階小徑貫穿茶園，能與茶園做零距離的接觸，步道頂端的七星茶亭視線遼闊展望極佳，可俯瞰層層堆疊的茶園美景，也可預約旭美製茶廠的茶席體驗，是 2025年南投觀光品茶新亮點。竹山山坪頂七星步道 南投觀光品茶新亮點 與茶園零距離的接觸

投52 (坪頂路) 上一座「山坪頂金萱茶專區」牌樓是前往山坪頂七星步道的明顯路標。如果你是開車族，山坪頂七星步道很適合安排在瑞龍瀑布園區的回程。
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山坪頂七星步道海拔約 500公尺，步道入口處在「山坪頂金萱茶專區」牌樓前方 150公尺處，一座意象清晰明顯。
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嶄新的山坪頂七星步道，全長約有 285公尺，啟用於 2024年12月14日，以北斗七星圖案為概念規劃設計，星名由斗口至斗杓依序為天樞、天璇、天璣、天權、玉衡、開陽和瑤光，前四星稱「斗魁」，後三星稱「斗杓」，二者合而為斗。
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山坪頂七星步道入口處，一條筆直的水泥道路直上天權休憩平台，不要誤會！這是茶區的農用車道，健行山坪頂七星步道步道，請在步道入口處左轉走石階步道。
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山坪頂是竹山二大茶產區之一 (另一處是照鏡山)，茶樹品種以金萱為主，因山坪頂臨近知名度高的瑞龍瀑布，為區別其他金萱產區，所產茶葉又稱「瑞龍金萱茶」。
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「金萱」茶樹品種名，茶業改良場命名為「台茶12號」，茶葉葉片大型呈橢圓型，葉緣鋸齒較疏、葉肉稍厚、濃綠且富光澤、生長適應力強。
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茶農依其特色將金萱製作成半發酵的烏龍青茶 ，茶葉沖泡後帶有淡淡的天然奶香及花香，茶水的獨特奶香味是品茗愛好者喜愛的茶品之一。
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山坪頂七星步道石階小徑貫穿茶園，沿線設置瑤光、天權二個休憩平台，步道頂端的七星茶亭視線遼闊展望極佳，可俯瞰層層堆疊的茶園美景，往上續行可達茶王亭。
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石階小徑沿線種植杜鵑花與繡球花，為整片綠意盎然的茶園，抹上一抹嫣紅。竹山山坪頂七星步道 南投觀光品茶新亮點 與茶園零距離的接觸

瑤光休憩平台
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天權休憩平台
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步道高點處的茶王亭
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七星茶亭設有石桌、石椅，健行民眾可在此小歇，或預約旭美製茶廠的茶席，體驗金萱茶葉的美好。
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七星茶亭有大面積的遮陽，天清氣朗時微風輕坲，非常適合三五好友在此小聚，天南地北泡茶聊天。
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七星茶亭視線遼闊展望極佳，可俯瞰層層堆疊的茶園美景，遠眺加走寮溪與雲嘉大尖山。
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夜晚這裡無光害也能觀星，流星雨爆發時，不想舟車勞頓前往武嶺、合歡山暗空公園，這裡應該是最佳選擇。
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旭美製茶廠茶席體驗 (需預約，電話：0937 622 473)
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山坪頂七星步道
地址：南投縣竹山鎮坪頂路100號 (旭美製茶廠)
電話：049 271 1234 / 0937 622 473 (旭美製茶廠，茶席、品茗，請預約)

你可順遊：南投瑞龍瀑布園區 空中觀瀑平台 瀑布近在咫尺彷彿觸手可及
南投瑞龍瀑布是加走寮溪的最後一個瀑布，有「竹山第一美瀑」之譽。沿著無障礙高架步道走過瑞龍吊橋，一座高架觀景平台正前方能全覽加走寮溪峽谷之景，側面可遠望瑞龍瀑布整體之美，瀑布前方一座跨河道的「空中觀瀑平台」是瑞龍瀑布園區的亮點，空中觀瀑平台與瀑布只有咫尺距離，溪水由峭壁傾瀉而下，水勢奔騰咆哮喧聲如雷，空氣中充滿負離子能量。南投瑞龍瀑布園區 空中觀瀑平台 瀑布近在咫尺彷彿觸手可及

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