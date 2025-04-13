為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 新北市新店區慢悠享食~熱浪島南洋蔬食茶堂-裕隆城店︱南洋風味蔬食︱熱浪島X乖乖攜手聯名南洋風味零嘴~

新北市新店區慢悠享食~熱浪島南洋蔬食茶堂-裕隆城店︱南洋風味蔬食︱熱浪島X乖乖攜手聯名南洋風味零嘴~

南洋風味蔬食 熱浪島南洋蔬食茶堂 乖乖聯名 南洋風味蔬食乖乖 more
2025-04-13 00:10:00 文字：夢旅獅
share
夢旅獅

夢旅獅

痞客邦封面.png

假日家人餐聚拉媽媽吃好料，我們到  熱浪島南洋蔬食茶堂  享食，

  熱浪島南洋蔬食茶堂  有不同的分店，我們在  裕隆城店  享用，假日的  裕隆城  人氣十分熱絡，

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 22.png

誠品區一樓大型展示主題會更換，主題角色很受大小孩喜歡，這陣子主題是拿著放大鏡的變色龍好奇咖咪CA ME

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 21.png

  裕隆城  內6樓的入場不限時暢玩的  Love ME 樂米樂園  親子室內景點很受大家喜愛，入口處排放了好多嬰兒推車。

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 19.png

450坪大空間的Love ME 樂米樂園 門票380元起不限時暢玩！有興趣的話還有不同的會員方案可到官網參考。

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 20.png

熱浪島餐廳位於裕隆誠6樓，  熱浪島創辦人因長期信仰下一直茹素飲食，由於工作關係，時常往返馬來西亞、新加坡，熱愛美食的她，總是不斷嘗試各類美味的蔬食料理，並引進台灣造福台灣的朋友。

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 01.png

餐廳入口處旁有編織鳥巢佈景可拍攝人像美照，

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 04.png

櫃位前有擺設  全素無蛋的蛋糕、麵包  ，款式口味眾多，品牌是卡帛咖啡素食烘焙坊這家，我與家人吃過他們家的無蛋款做的很好吃，不吃蛋的也可以吃的到多款類型口味的點心。

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 02.png

餐廳冰淇淋是花蓮北埔的甜村天然手作繡球花霜淇淋

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 03.png

到店內享食的人也很多，套餐部分主食之外有3樣菜與一碗湯。

下面是  南洋咖哩排燒飯  ，不小的咖哩排很吸睛，隨餐有附上安全剪刀供我們剪切食物。

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 05.png

這道是  南洋椰香麵  ，湯頭好喝，我們家媽媽很喜歡，湯麵款的椰香麵套餐部分除3小菜之外另外一碟是酥脆豆皮，  酥脆豆皮  店內有販售常溫包裝可以買回家品嚐。

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 06.png

這道是  叻沙麵條  ，叻沙分為咖哩叻沙與亞三叻沙  熱浪島偏咖哩叻沙，有濃郁椰香的微辣叻沙十分好吃。

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 07.png

這道是  麻辣嫩雞煲  ，有素魚板、油條與其他青菜配料，椒麻香十分明顯~喜歡椒麻香的不要錯過。

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 08.png

餐點還有  串燒薑黃飯  ，姪女想吃的串燒，這道料理的薑黃飯十分好吃。

加點小菜部分有  植物但(2入)、咖哩棒棒腿、素魚餅

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 09.png

十分好奇  植物蛋  這款料理，特別點來嚐嚐，旁邊搭配的醬料是香椿醬。

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 10.png

蛋白口感跟一般雞蛋比起來略扎實，荷包蛋雖沒有百分百相似，但也挺棒的，香椿醬味道十分濃郁，植物蛋部份我們家媽媽也喜歡。

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 11.png

  素魚板  品嚐起來，酥脆薄的豆皮外衣，內餡部分像丸子，整體來說是好吃的。

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 12.png

  咖哩棒棒腿  ，酥脆的外衣有灑上辣粉，會辣，由豆皮製作而成的棒棒腿挺可愛的，中間骨頭是冰棒棍(❛◡❛✿)

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 13.png

當天甜點是熱紅豆紫米，其他點的是  摩摩喳喳、泰奶珍珠雪糕  還有  霜淇淋 

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 14.png

  泰奶珍珠雪糕  泰奶味道濃郁不會太甜吃的到滿滿Q軟珍珠。

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 15.png

美麗的  繡球花霜淇淋  品嚐起來鮮奶香氣十分濃郁~

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 16.png

餐廳內有冷凍料理包與點心可以讓大家買回家，自己在家想來一下南洋風味料理或是配茶零嘴都可以。

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 17.png

吃飽後就可以在室內的各櫃位走逛消食一下，這次假日有碰到視障街頭藝人，現場有很多不同的造型氣球，有庫洛米還有美少女戰士、、除攤位上的款式之外也可以現場指定造型(❛◡❛✿)。

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 18.png

最近  熱浪島    乖乖  攜手聯名推出2款南洋風味零嘴，全家通路獨家販售；兩款零嘴都帶有微辣，風味部份我們家比較偏愛南洋叻沙麵口味。

(下圖為熱浪島南洋蔬食茶堂官網圖片)

慢悠享食~熱浪島南洋蔬食茶堂-裕隆城店︱南洋風味蔬食還有多款

憑聯名款乖乖截角到熱浪島、熱浪小島用餐，點"主餐系列"一份可折抵一個截角。

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店) 23.png

 

 

餐廳資訊👇👇👇

  熱浪島南洋蔬食茶堂 (裕隆城店)  

地址： (裕隆城) 231新北市新店區中興路三段70號6 樓

官網 : (點我) FACEBOOK臉書粉絲專頁 : (點我


檢視較大的地圖

 
文章標籤
南洋風味蔬食 熱浪島南洋蔬食茶堂 乖乖聯名 南洋風味蔬食乖乖 裕隆城素食餐廳 裕隆城素食 新店素食 全素料理 奶素料理
創作者介紹
創作者 夢旅獅 的頭像
夢旅獅

夢旅獅

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

熱浪島南洋蔬食茶堂(裕隆城店)

phone02-86653366
place新北市新店區中興路三段70號6樓
4.45 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up