假日家人餐聚拉媽媽吃好料，我們到 熱浪島南洋蔬食茶堂 享食，

熱浪島南洋蔬食茶堂 有不同的分店，我們在 裕隆城店 享用，假日的 裕隆城 人氣十分熱絡，

誠品區一樓大型展示主題會更換，主題角色很受大小孩喜歡，這陣子主題是拿著放大鏡的變色龍好奇咖咪CA ME。

裕隆城 內6樓的入場不限時暢玩的 Love ME 樂米樂園 親子室內景點很受大家喜愛，入口處排放了好多嬰兒推車。

450坪大空間的Love ME 樂米樂園 門票380元起不限時暢玩！有興趣的話還有不同的會員方案可到官網參考。

熱浪島餐廳位於裕隆誠6樓， 熱浪島創辦人因長期信仰下一直茹素飲食，由於工作關係，時常往返馬來西亞、新加坡，熱愛美食的她，總是不斷嘗試各類美味的蔬食料理，並引進台灣造福台灣的朋友。

餐廳入口處旁有編織鳥巢佈景可拍攝人像美照，

櫃位前有擺設 全素無蛋的蛋糕、麵包 ，款式口味眾多，品牌是卡帛咖啡素食烘焙坊這家，我與家人吃過他們家的無蛋款做的很好吃，不吃蛋的也可以吃的到多款類型口味的點心。

餐廳冰淇淋是花蓮北埔的甜村天然手作繡球花霜淇淋。

到店內享食的人也很多，套餐部分主食之外有3樣菜與一碗湯。

下面是 南洋咖哩排燒飯 ，不小的咖哩排很吸睛，隨餐有附上安全剪刀供我們剪切食物。

這道是 南洋椰香麵 ，湯頭好喝，我們家媽媽很喜歡，湯麵款的椰香麵套餐部分除3小菜之外另外一碟是酥脆豆皮， 酥脆豆皮 店內有販售常溫包裝可以買回家品嚐。

這道是 叻沙麵條 ，叻沙分為咖哩叻沙與亞三叻沙 熱浪島偏咖哩叻沙，有濃郁椰香的微辣叻沙十分好吃。

這道是 麻辣嫩雞煲 ，有素魚板、油條與其他青菜配料，椒麻香十分明顯~喜歡椒麻香的不要錯過。

餐點還有 串燒薑黃飯 ，姪女想吃的串燒，這道料理的薑黃飯十分好吃。

加點小菜部分有 植物但(2入)、咖哩棒棒腿、素魚餅。

十分好奇 植物蛋 這款料理，特別點來嚐嚐，旁邊搭配的醬料是香椿醬。

蛋白口感跟一般雞蛋比起來略扎實，荷包蛋雖沒有百分百相似，但也挺棒的，香椿醬味道十分濃郁，植物蛋部份我們家媽媽也喜歡。

素魚板 品嚐起來，酥脆薄的豆皮外衣，內餡部分像丸子，整體來說是好吃的。

咖哩棒棒腿 ，酥脆的外衣有灑上辣粉，會辣，由豆皮製作而成的棒棒腿挺可愛的，中間骨頭是冰棒棍(❛◡❛✿)

當天甜點是熱紅豆紫米，其他點的是 摩摩喳喳、泰奶珍珠雪糕 還有 霜淇淋 。

泰奶珍珠雪糕 泰奶味道濃郁不會太甜吃的到滿滿Q軟珍珠。

美麗的 繡球花霜淇淋 品嚐起來鮮奶香氣十分濃郁~

餐廳內有冷凍料理包與點心可以讓大家買回家，自己在家想來一下南洋風味料理或是配茶零嘴都可以。

吃飽後就可以在室內的各櫃位走逛消食一下，這次假日有碰到視障街頭藝人，現場有很多不同的造型氣球，有庫洛米還有美少女戰士、、除攤位上的款式之外也可以現場指定造型(❛◡❛✿)。

最近 熱浪島 與 乖乖 攜手聯名推出2款南洋風味零嘴，全家通路獨家販售；兩款零嘴都帶有微辣，風味部份我們家比較偏愛南洋叻沙麵口味。

(下圖為熱浪島南洋蔬食茶堂官網圖片)

憑聯名款乖乖截角到熱浪島、熱浪小島用餐，點"主餐系列"一份可折抵一個截角。

餐廳資訊👇👇👇

熱浪島南洋蔬食茶堂 (裕隆城店)

地址： (裕隆城) 231新北市新店區中興路三段70號6 樓

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