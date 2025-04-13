桃園中壢美食「有鬆精釀啤酒餐廳」，位在麗陽商場、中壢大時鐘廣場附近，主打世界各地少量手工精釀啤酒，每一滴都是匠心釀造，入口層次豐富，品味每一口的獨特風味！餐點延續丸山燒肉的高品質，烤物、沙拉、炸物都很推薦，份量實在又有誠意，餐點和酒水還免收服務費，真的是很貼心！一樓有吧台，二樓能享用洋酒、咖啡或抽雪茄，氛圍輕鬆自在～即日起，每晚18:00到21:00，紅點喝起來及日式黑啤買一送一，當月壽星出示證件還送精選菜品一份，生日就是要開心乾杯！

有鬆精釀啤酒餐廳怎麼去？

有鬆精釀啤酒餐廳位在麗陽商場、中壢大時鐘廣場附近，開車可停麗陽商場停車場，機車則可停在周邊停車格，交通便利。

有鬆精釀啤酒餐廳的前身是丸山燒肉，延續了高品質的餐飲水準。餐廳主打精釀啤酒，並結合美味的烤物與創意菜品，讓顧客可以在輕鬆的氛圍中，品味美食與啤酒的完美搭配。

一樓是以吧檯為主的設計，吧檯後方擺滿精釀啤酒瓶，讓整個空間充滿啤酒的氛圍。兩個大電視牆播放球賽節目，讓大家在享受美食和啤酒的同時，也能一起感受比賽的熱血氣氛。

餐廳主打來自世界各地的手工精釀啤酒，選擇多達50種以上，最多甚至可以達到70-80種，每一款都很有特色，喝起來風味十足。

他們的生啤酒除了常見的Asahi朝日，還有紅點手工啤酒，這是台灣精釀的代表，由兩位美籍釀酒師親手釀造，融合了美式精釀風格，帶來很不一樣的味道。

【酒後請勿開車、未滿十八歲禁止飲酒】

二樓提供紅酒、洋酒和咖啡，坐在優雅的英倫風裝潢中，輕鬆品酒、抽雪茄，享受放鬆時光。此外，還設有吸菸區和不吸菸區，讓每位客人都能選擇最舒適的環境。未來，三樓將推出預約制私廚料理。

有鬆精釀啤酒餐廳菜單

有鬆精釀啤酒餐廳的菜單採掃碼點餐，除了來自世界各地的少量手工精釀啤酒，還有烤物、沙拉和炸物等選擇。而且餐點和酒水都免收服務費！

因為店家前身是丸山燒肉，餐點中也有烤肉選項，甚至可以看到員工在前面現場烤製。

餐點

那天下班後，我們約了朋友一起來用餐，點了六道餐點，包括沙拉、烤物、炸物，還有兩瓶啤酒，邊享受美食邊輕鬆聊天，度過了愉快的下班時光。

有鬆特製沙拉

有鬆特製沙拉，裡面有自製堅果醬、乳酪絲和新鮮生菜，再搭配香脆的麵包，口感層次豐富，吃了讓人想再來一份！

墨西哥玉米片

墨西哥玉米片選用美國進口的玉米片，搭配自製的椒鹽肉醬，味道很不錯，吃起來口感十足，讓人停不下來！

水牛城辣雞翅

水牛城辣雞翅先醃漬過，再搭配特調醬汁，肉質軟嫩，微辣的口感讓人回味無窮！

德式香腸共和國

德式香腸共和國提供兩種不同口味的香腸，除了可以單吃，還能搭配柚子胡椒、黃芥末醬和自製洋蔥，味道更有層次。

炸麥克雞塊

店家的麥克雞塊也特別挑選過，外酥內嫩，口感好吃。

炸比目魚條

炸比目魚條我們也好喜歡，肉質細嫩綿密，清爽好吃又不油膩！

有鬆精釀啤酒餐廳的啤酒來自亞洲、歐洲、美洲和大洋洲，各種黑啤酒應有盡有。如果不知道怎麼選擇，店員也會提供推薦喔！

浮光愉悅柚香小麥啤酒330ml4.5%(台灣)

這款浮光愉悅柚香小麥啤酒很適合女生，喝起來清爽，酒味不會太濃烈，適口性很好。

龍洞窖藏美式拉格330ml4.8%(台灣)

另外一款龍洞窖藏美式拉格，我覺得比較濃郁，尾韻帶有清香味。

和朋友們舉杯乾杯，聊著天、看著球賽，輕鬆愉快的時光最放鬆！

即日起，每晚18:00到21:00，紅點喝起來及日式黑啤買一送一！紅點喝起來生啤酒麥味濃郁，口感順口，很適合下班後來一杯！

【酒後請勿開車、未滿十八歲禁止飲酒】

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