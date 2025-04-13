水族箱只是永旺客來夢的小小一嶼......

水族箱只是永旺客來夢的小小一嶼......

其他吃、喝、3C、生活百貨應有盡有，大到會讓你有種走不完看不盡的Fu !

重點是在這裡逛街很舒服，空間大、棟線非常寬敞，

整體的設計不管是本身結構還是品牌店面一點也不輸日本其他大城市的百貨公司 。

而且隨處可見座椅、沙發休息區，走累了不用擔心找不到地方歇腳，

逛街....也能感受到一股很悠閒的渡假氣息 。