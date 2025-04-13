在Hotel Gracery Naha那霸格拉斯麗飯店待了2個晚上後，
第三天早上起程北上，往沖繩中部移動，準備入住谷茶灣海景渡假飯店，
but，在這兒之前，有個地方必須先去，那就是沖繩最大MALL【永旺夢樂城沖繩來客夢】 。
沖繩可不只是一條國際通、海景和幾座漁港這麼簡單，很多人會覺得沖繩.....不就像澎湖、馬祖一樣....
真的大錯特錯 ! Okinawa光是大型的購物中心就3、4間，其中...沖繩最大MALL永旺夢樂城當然要來給它好好逛一下 !
來到停車場，室內+室外嘖嘖嘖範圍之大，足以用遼闊來形容，而且是免費 。
停好車一進門就有驚喜 ! 眼前是一座巨型水族箱正迎接著遊客們 !
疑....這裡不是shopping mall 嗎 ? 怎麼會有來到美麗海水族館的錯覺 ! 哈~就當是前哨站嘍 !
水族箱只是永旺客來夢的小小一嶼......
其他吃、喝、3C、生活百貨應有盡有，大到會讓你有種走不完看不盡的Fu !
重點是在這裡逛街很舒服，空間大、棟線非常寬敞，
整體的設計不管是本身結構還是品牌店面一點也不輸日本其他大城市的百貨公司 。
而且隨處可見座椅、沙發休息區，走累了不用擔心找不到地方歇腳，
逛街....也能感受到一股很悠閒的渡假氣息 。
咖啡專賣店，在門口就能聞到濃濃的烘焙香，國產、進口；吃的、喝的、沖泡的靈瑯滿目，
小姐給我們一杯冰鎮咖啡試喝.....嘖嘖，超正 ! 完全不亞於星巴X 。
西點麵包店看起來也非常有質感，附設的內用空間也很雅致 。
結帳方式採自助式，這咱們的信義三越也有類似的收銀機，
店員會將單價和總價顯示出來，之後就自行投幣嘍 。
美食廣場也不乏知名連鎖店進駐，晃了一圈決定來一碗超有型的牛排丼飯 。
牛肉吃起來出奇的鮮嫩，一片一片層層堆疊成塔狀，看起來相當霸氣 !
使用日本國產米，蛋汁溶入肉片和米飯，一進嘴裡的滋味....嗯~呵呷 !
除了美食廣場，讓咱們逗留最久的就是這間帽子店，
不管是遮陽或西式宴會穿搭，從流行到復古滿滿一整間，而且價格比國際通商店便宜許多，
到Okinawa變身沖繩風，這裡絕對有你想要的Style 。
帶上帽子，唉呀~大叔又被魯夫上身惹 !
還真巧，今兒穿紅色吊尬啊((笑))
最後，來杯道地的沖繩黑糖拿鐵+甜點作為ending，
話說這杯黑糖拿鐵實在超正 ! 咱家非常推薦 。
就醬在這兒一晃就是5小時，直到晚上9點.....其實還有些區塊沒看完 。
太好逛了，寬敞走起來舒服，一點也不輸日本其他大城市的百貨公司，連咱家這臭男人都晃到不想出來((掩面)
而且距離咱們即將下榻的谷茶灣海灘飯店不遠，但距離那霸市需要大約30分鐘車程，其實也還好 。
沖繩最大MALL【永旺夢樂城沖繩來客夢】推薦給各位 。
檢視地圖 : 永旺夢樂城沖繩來客夢
電話 : 098-930-0425
營業時間 : 早上10點~晚上10點
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