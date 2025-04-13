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2025最新Ｉ南投牛肉麵只要100元：南投中興新村美食景點全攻略！ - 理智派的生活手札

老夫子牛肉麵 南投牛肉麵 中興新村美食 100元牛肉麵 more
2025-04-13 13:34:00 文字：Jacob
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Jacob

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2025最新Ｉ南投牛肉麵只要100元：南投中興新村美食景點全攻略！ - 理智派的生活手札

2025最新Ｉ南投牛肉麵只要100元：南投中興新村美食景點全攻略！

嘿！來南投不吃碗熱騰騰的牛肉麵，怎麼對得起自己的胃？我理智派今天要帶你直衝中興新村的傳說級老店「老夫子牛肉麵」，一碗牛肉麵只要100元，湯頭香、麵條Q，還有紅油炒手跟滷味小菜随便點，平價到讓人想直接搬來南投！不只牛肉麵好吃，中興新村跟南投市區周邊還有超多景點跟美食等你去踩點，這篇直接給你滿滿攻略，收藏起來，揪團衝南投吃喝玩樂一條龍吧哈哈！

P.S. 理智派前陣子搭配實境遊戲貓影尋蹤，吃飽來玩搭配逛逛景點超舒服的。

延伸閱讀：南投景點分享Ｉ貓影尋蹤正式上線，中興新村牌樓周邊親子同樂超Chill！

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這邊追理智派的生活

老夫子牛肉麵攻略：100元吃到幸福滿點

為什麼要去老夫子牛肉麵？三大亮點告訴你！

2025最新Ｉ南投牛肉麵只要100元：南投中興新村美食景點全攻略！ - 理智派的生活手札
  1. 超佛心價格：一碗牛肉麵只要100元，小菜30元起，平均每人消費100-200元，荷包完全沒壓力！台北隨便一碗牛肉麵都快200起跳，這裡100元吃到飽足，我都懷疑老闆是不是在做公益了！
  2. 菜色超豐富：牛肉麵、乾麵、炸醬麵、紅油炒手樣樣有，還有滷味小菜跟飲料，點一桌滿滿吃到撐，幸福感直接爆棚！
  3. 眷村風味正宗：中興新村老店，開業31年（1984年至今），湯頭清爽不死鹹，小菜滷得入味，滿滿懷舊滋味讓人一口接一口！

理智派OS：這價格在南投根本無敵，100元吃到牛肉麵還能加小菜，台北人看到都想打包行李搬來！湯頭香麵條Q，吃完還能拍個照po網炫耀！

營業資訊：隨時衝都行！

  • 地址：南投縣南投市光華路86號（中興新村光華里）
  • 電話：+886 4 9231 2368
  • 營業時間：每日營業，至晚上19:30結束（建議提早到，避開用餐高峰）
  • 價位：NT$100–200/人
  • 服務內容：內用可、外帶可、無外送

理智派OS：營業到晚上7點半，午餐晚餐都能衝，內用外帶都方便，就是沒外送，懶人如我還是得親自跑一趟，但為了這牛肉麵，值得！

熱門菜色評價：理智派親測大公開！

老夫子牛肉麵可是中興新村的美食傳奇，Google Maps評分3.7/5（超2000則評論），以下是熱門菜色跟真實評價整理，幫你點餐不踩雷！

2025最新Ｉ南投牛肉麵只要100元：南投中興新村美食景點全攻略！ - 理智派的生活手札

牛肉麵（主打，100元）

  • 特色：湯頭清爽不死鹹，帶點酸菜香，麵條軟硬適中，牛肉塊厚實有嚼勁。
  • 評價：大多數人愛湯頭的溫和風味，適合不愛重口味的饕客，但有些人覺得牛肉偏乾，口感稍柴。
  • 理智派OS：100元吃到這湯頭我已經感動到想哭！牛肉雖然不是入口即化，但份量誠意滿滿，吃完超滿足，性價比直接打爆！

乾麵（55元）

2025最新Ｉ南投牛肉麵只要100元：南投中興新村美食景點全攻略！ - 理智派的生活手札
  • 特色：簡單肉燥配蔥花，麵條Q彈有嚼勁，味道清爽不油膩。
  • 評價：乾麵粉絲不少，口感滑順，適合想吃輕食的朋友，搭配小菜剛剛好。
  • 理智派OS：這乾麵簡單卻超涮嘴，55元吃到這品質，我都想每天來報到！加點辣油更香，愛吃麵的你絕對別錯過！

炸醬麵（65元）

2025最新Ｉ南投牛肉麵只要100元：南投中興新村美食景點全攻略！ - 理智派的生活手札
  • 特色：醬料帶點甜香，麵條吸附醬汁，口味中規中矩。
  • 評價：有人覺得醬料份量可以再多點，但整體不偏甜或鹹，還算順口。
  • 理智派OS：炸醬麵吃起來像家裡媽媽煮的，沒什麼大驚喜，偶爾想換口味點這個準沒錯！

紅油炒手（60元）

  • 特色：餛飩皮薄餡多，紅油香氣撲鼻，辣度適中不嗆口。
  • 評價：人氣單品之一，很多人愛它的香辣平衡，適合當小點或主食配菜。
  • 理智派OS：這紅油炒手真的香到不行！一口咬下餡料爆汁，辣得剛好，吃完還想再點一盤，超欠吃！

小菜綜合評價（30-60元）

2025最新Ｉ南投牛肉麵只要100元：南投中興新村美食景點全攻略！ - 理智派的生活手札
  • 豬耳朵：Q彈脆口，滷香濃郁，配乾麵或白飯超搭。
  • 滷白菜：入味不油膩，長輩特別愛，解膩神器。
  • 海帶、豆干、滷蛋：標準滷味風味，搭配主食剛好，但有些人覺得偏鹹。
  • 理智派OS：小菜自取超方便，豬耳朵咬下去嘎滋嘎滋，滷白菜清爽到不行，我可以吃三盤！只是鹹度有時抓不準，得多喝水哈哈！

整體評價：優缺點一次看！

  • 優點
    • 上菜快，趕時間也能吃飽衝行程！
    • 價格親民，份量實在，小資族的最愛。
    • 店員親切，眷村風情滿滿，氛圍超懷舊。
  • 缺點
    • 用餐高峰人多超吵，服務有點忙亂。
    • 非招牌菜（像三杯雞飯）容易踩雷，點主打比較穩。
    • 口味偏清淡，重口味朋友可能要自己加辣油。

理智派OS：老夫子就是那種「平價好吃又接地氣」的店，沒什麼花俏但超實在，吃完覺得心滿意足！只是人多時要耐心點，畢竟好吃大家都想搶哈哈！

老夫子牛肉麵真實體驗：理智派親測報告！

進店第一印象：滿滿眷村味！

2025最新Ｉ南投牛肉麵只要100元：南投中興新村美食景點全攻略！ - 理智派的生活手札

走進老夫子牛肉麵，位在中興新村光華路的小店面雖然不起眼，但滿滿人潮告訴你這裡絕對不踩雷！牆上貼著報章雜誌報導，還有宅配資訊，店內桌椅簡單樸實，冰箱裡放著自製酸梅湯、蓮子湯，滿滿懷舊感讓我想起小時候跟爸媽吃飯的畫面。

理智派OS：這氛圍真的好親切，像回到老家吃飯！雖然人多有點吵，但聞到牛肉湯香氣，肚子馬上咕咕叫，準備開吃啦！

點餐流程：自助超方便！

2025最新Ｉ南投牛肉麵只要100元：南投中興新村美食景點全攻略！ - 理智派的生活手札

進門先到櫃檯拿菜單跟鉛筆，勾選想吃的餐點後交給店員，小菜櫃跟飲料冰箱自取，最後結帳一次搞定。我點了牛肉麵（100元）、紅油炒手（60元），還拿了豬耳朵跟滷蛋，一桌滿滿不到300元，完全無痛！

2025最新Ｉ南投牛肉麵只要100元：南投中興新村美食景點全攻略！ - 理智派的生活手札

理智派OS：自助點餐超省事，小菜随便挑，價格親民到我都想多拿幾盤！只是人多時要眼明手快搶位子，不然只能站著流口水哈哈！

餐點開吃：牛肉麵超滿足！

牛肉麵上桌，湯頭清亮帶酸菜香，喝一口溫潤順口，麵條Q彈不軟爛，牛肉塊大約5-6塊，雖然有點嚼勁但不至於柴，份量對小鳥胃的我來說剛剛好。紅油炒手更是一絕，皮薄餡多，紅油香辣不嗆，咬下去湯汁爆出來，超欠吃！小菜豬耳朵脆彈，滷蛋滷得入味，簡單卻超搭！

理智派OS：這牛肉麵100元真的值到爆，湯頭清爽不膩，紅油炒手直接搶戲！小菜雖然普通，但配著吃就是爽，吃完想再來一碗！

整體感受：平價美味無負擔！

整餐吃下來，肚子撐到走路都慢半拍，這性價比真的無敵！店內環境雖然簡單，但乾淨親切，滿滿人情味。唯一小缺點是用餐高峰有點吵，座位稍微擠，但為了這價格跟味道，我完全可以接受！

理智派OS：老夫子牛肉麵就是那種「吃完心滿意足」的店，沒什麼高級但超實在，吃完還想再來！南投旅遊一定要來朝聖，不然真的會後悔！

南投中興新村周邊景點推薦：吃完牛肉麵去哪逛？

吃飽喝足，當然不能直接回飯店躺平，中興新村跟南投市區有超多景點適合散步消化，理智派幫你整理幾個必訪地點，順便走走讓肚子舒服點哈哈！

中興新村牌樓周邊：貓影尋蹤

這款遊戲以南投中興新村牌樓四周為舞台，距離跟難度都設計得恰到好處，絕對是親子同樂或朋友聚會的完美選擇。遊戲透過手機查閱謎題，正式版耗時約2.5小時（比試玩時的3-4小時縮短一點，地圖調整後更輕鬆），定價1500元一盒，首月還有優惠(還不趁現在快衝)。

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南投文化局圖書館（車程約10-15分鐘）

  • 亮點：建築設計超有特色，環境清幽，有書香氣息，適合親子同遊或靜靜散步。
  • 理智派OS：吃完牛肉麵來這裡晃晃，感覺自己瞬間變文青！環境超舒服，帶小孩來看書也很讚，消化完再去下一攤！

南投縣政府文化園區（車程約10-15分鐘）

  • 亮點：常有展覽跟文創活動，還有綠地可以放鬆，偶爾有市集超熱鬧！
  • 理智派OS：文化園區走走看看展，感覺自己很有氣質！吃太飽來這裡散步剛好，說不定還能淘到文創小物！

南投市中山公園（車程約10-15分鐘）

  • 亮點：綠樹成蔭，有涼亭跟步道，適合飯後散步，晚上還有夜景可看。
  • 理智派OS：公園超適合放空，吃完牛肉麵來這裡走一圈，肚子舒服心情也好，簡直是一舉兩得！

草屯九份二山紀念碑（車程約10-15分鐘）

  • 亮點：紀念921地震的景點，有地質教育意義，還有自然風景可看，適合想來點深度旅遊的朋友。
  • 理智派OS：開車一小段路就能到，風景美又能學點知識，吃完牛肉麵來這裡吹風，感覺整個人都升華了！

南投中興新村周邊美食推薦：牛肉麵之外還有什麼好吃？

老夫子牛肉麵超滿足，但南投還有其他美食等著你，理智派精選幾個中興新村跟南投市區的必吃選擇，吃完牛肉麵還能繼續開吃哈哈！

1. 阿財意麵（南投市民族路368號，步行約15分鐘）

  • 亮點：老字號南投意麵，肉燥香濃，麵條Q彈，小菜選擇多，還有每日限量滷肉飯！
  • 價格：約80-150元/人
  • 理智派OS：南投意麵不吃可不行！阿財的肉燥超香，吃完牛肉麵隔天再來這，胃口完全被征服！

2. 圓環意麵（南投市南投圓環附近，步行約12分鐘）

  • 亮點：在地人超愛，意麵細嫩，肉湯CP值高，早上6點就開，早餐也能吃！
  • 價格：約60-120元/人
  • 理智派OS：圓環意麵簡單卻超涮嘴，肉湯一喝就暖心，吃完老夫子再來這，感覺南投美食都被我吃遍了！

3. 美惠越南美食（草屯虎山路，車程約15分鐘）

  • 亮點：道地越南料理，魚露湯頭超鮮，環境乾淨有冷氣，牛肉河粉超受歡迎！
  • 價格：約100-200元/人
  • 理智派OS：想換口味吃越南菜，這家絕對不踩雷！湯頭鮮甜，河粉滑順，吃完牛肉麵來這再吃一輪，胃口無敵！

4. 阿宏眷村麵食館（中興新村第三市場，步行約5分鐘）

  • 亮點：平價大份量，牛肉麵跟水餃都好吃，內用還能免費加麵！
  • 價格：約80-150元/人
  • 理智派OS：眷村味濃濃，麵量多到吃不完，免費加麵簡直是吃貨福音！老夫子吃完再來這，幸福感加倍！

理智派南投美食之旅總結：老夫子牛肉麵＋周邊全攻略

老夫子牛肉麵：平價美味的天堂！

「老夫子牛肉麵」真的是南投中興新村的美食傳奇，100元一碗牛肉麵，湯頭清爽、麵條Q彈，紅油炒手跟滷味小菜更是搶戲，CP值高到我都想每週來報到了！雖然高峰期人多有點吵，口味偏清淡，但這價格能吃到這品質，已經夠讓人感動到想給老闆一個大拇指了！只是記得點招牌菜比較穩，别亂點三杯雞飯，不然可能會小失望哈哈！

理智派OS：這家店不吃你會後悔到哭！便宜又好吃，吃完還能拍個照po網，朋友看到都問我哪來的這神店，快衝吧！

周邊玩法：吃完牛肉麵繼續嗨！

南投文化局圖書館文青放鬆、縣政府文化園區看展挖寶、中山公園散步舒服、九份二山紀念碑深度探索，周邊美食從意麵到越南料理再到眷村麵食，樣樣都讓你吃到不想回家！搭配老夫子牛肉麵，這趟南投之旅直接滿分完美收尾！

理智派OS：吃完牛肉麵再去逛去吃，腿酸了也有地方休息，南投中興新村真的是美食旅遊天堂，我已經開始計畫下次再來了！

如何讓你的老夫子牛肉麵之旅更完美？理智派小秘訣！

  1. 避開高峰：午餐12點跟晚餐6點人最多，11點或下午3點去，座位多又舒服！
  2. 帶現金：老夫子只收現金，沒帶錢可就只能流口水了！
  3. 搭配小菜：紅油炒手跟豬耳朵必點，解膩又開胃，吃起來更爽！
  4. 順遊景點：吃完走路去文化局圖書館或中山公園，消化一下再吃下一攤，效率滿點！

理智派OS：這些秘訣是我親身試過的，保證讓你吃得爽又玩得開心，快筆記下來，下次南投行直接照著走！

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phone049--2312368
place南投縣南投市中興新村光華里光華路86號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
2.50
CP值
3.25
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