2025最新Ｉ南投景點分享Ｉ貓影尋蹤正式上線，中興新村牌樓周邊親子同樂超Chill！Ｉ理智派解謎遊戲推薦

貓影尋蹤解謎遊戲，中興新村牌樓周邊開玩，1500元一盒超值

說到南投景點，理智派前陣子有幸搶先體驗的「貓影尋蹤」解謎遊戲終於正式上線了！這款遊戲以南投中興新村牌樓四周為舞台，距離跟難度都設計得恰到好處，絕對是親子同樂或朋友聚會的完美選擇。遊戲透過手機查閱謎題，正式版耗時約2.5小時（比試玩時的3-4小時縮短一點，地圖調整後更輕鬆），定價1500元一盒，首月還有優惠(還不趁現在快衝)。

地點就在中興新村牌樓周邊，官方建議適合14歲以上，3-6人一組，隨到隨玩的模式超方便(不過理智派認為其實8歲以上就合適了啦哈哈)。理智派覺得這遊戲既有挑戰又不累人，週末出遊或假日放鬆都很可以！

遊戲全程在戶外進行，手機需全程開啟網路和GPS，建議電量充飽，帶上水和防蚊液。

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真心話時間：1500元玩2.5小時，中興新村解謎超適合親子，我已經心動！

真心話時間！我試玩「貓影尋蹤」時就覺得這遊戲超棒，正式上線後更對我的胃口。中興新村牌樓周邊的戶外路線走起來輕鬆，邊用手機解謎邊欣賞風景，難度不會太燒腦，卡關還有提示可用，完全不怕挫折。原本試玩3-4小時有點長，正式版縮到2.5小時後剛剛好(是的沒錯，2.5小時正式版本真的比較人性化XD)。1500元一盒3-6人玩，平均每人不到500元，性價比真的很讚。適合14歲以上玩家，小孩也能在大人的陪伴下一起動腦又運動，週末隨到隨玩不用預約，自由度滿分。我已經準備找家人或朋友試試正式版，中興新村我來啦！

只是戶外活動得注意手機電量和安全，我建議帶充電寶和水，防蚊液也別忘。這種輕鬆又有趣的解謎遊戲真的很對味，不體驗太可惜！

貓影尋蹤遊戲細節與中興新村亮點全解析

遊戲基本資訊

我整理了一下，「貓影尋蹤」是款實境解謎遊戲，正式版的規格很明確：

地點 ：中興新村牌樓四周，戶外路線為主。

：中興新村牌樓四周，戶外路線為主。 適合年齡 ：14歲以上，14歲以下需成人陪同。

：14歲以上，14歲以下需成人陪同。 人數 ：每盒建議3-6人，團體合作解謎更有趣。

：每盒建議3-6人，團體合作解謎更有趣。 時長 ：約2.5小時（許多人試玩反饋後調整，比原3-4小時短，路線更精簡）。

：約2.5小時（許多人試玩反饋後調整，比原3-4小時短，路線更精簡）。 自備物品 ：手機或平板（需開啟網路+GPS），建議攜帶飲用水、防蚊液，注意車輛安全。

：手機或平板（需開啟網路+GPS），建議攜帶飲用水、防蚊液，注意車輛安全。 營業時間 ：創生驛11:00-18:00，週二公休，隨到隨玩無需預約。

：創生驛11:00-18:00，週二公休，隨到隨玩無需預約。 活動期限 ：即日起至2025年6月30日（若展延會另行公告）。

：即日起至2025年6月30日（若展延會另行公告）。 價格 ：1500元/盒，首月超殺優惠進行中。

：1500元/盒，首月超殺優惠進行中。 官網 ： 請點我

： 購買連結： 請點我

遊戲特色

這款遊戲用手機查看謎題，難度設計適中，不會讓人卡到崩潰，還有貼心的提示系統，適合解謎新手或親子玩家。試玩時有些人覺得路線稍長，廠商聽取建議後縮小地圖，2.5小時走完剛好不累，步行距離跟腦力挑戰平衡得很好。理智派覺得這種調整很聰明，既保留樂趣又不耗體力，週末輕鬆出遊超適合。

中興新村亮點

中興新村牌樓周邊是遊戲主場，這地方本身就很有看頭：

氣候 ：4-6月氣溫20-30度，綠樹成蔭，走起來舒服不悶熱。

：4-6月氣溫20-30度，綠樹成蔭，走起來舒服不悶熱。 氛圍 ：懷舊的省政府舊址，牌樓周邊有濃濃復古感，拍照打卡很出片。

：懷舊的省政府舊址，牌樓周邊有濃濃復古感，拍照打卡很出片。 美食 ：附近小吃像肉圓、米糕、滷味，解謎完吃一波剛好補充能量，價格親民（約50-100台幣）。

：附近小吃像肉圓、米糕、滷味，解謎完吃一波剛好補充能量，價格親民（約50-100台幣）。 環境：戶外路線多在步行區，綠意多又安全，適合全家出動。

理智派覺得這地點選得妙，解謎之餘還能順便散步、吃小吃，輕鬆又有趣。

真心話時間：中興新村牌樓解謎，1500元2.5小時chill又好玩，我愛了！

真心話時間！拿著手機，邊走邊解謎，2.5小時剛好玩得盡興又不累，1500元3-6人分下來真的超划算。14歲以上就能自己玩，小孩有大人陪也沒問題，週末到創生驛隨到隨玩，自由度高到不行。戶外路線滿是綠蔭，拍幾張懷舊照，再吃個肉圓或米糕，完美放鬆一天。廠商聽試玩建議縮地圖真的很貼心，這種輕鬆解謎我超可以，準備找朋友一起衝！

只是戶外得顧好手機電量，理智派建議帶行動電源和水，防蚊液也要記得。

理智派實用建議：玩貓影尋蹤更聰明的Tips

一、事前準備怎麼做？

遊戲全靠手機，電量是關鍵。我建議出發前充到100%，帶個行動電源（至少10000mAh），網路跟GPS不能斷。戶外走2.5小時，水跟防蚊液必備，夏天再加防曬。穿輕便鞋子，走起來舒服又安全。理智派我會先看官網 （請點我） ，了解遊戲背景，玩起來更投入。

二、最佳遊玩時間？

創生驛營業時間11:00-18:00，週二公休。我建議早上11點開始，下午1:30左右結束，正好吃午餐休息。4-6月氣溫20-30度，拍照跟解謎都舒服。避開中午太熱的時段，玩得更愉快。

三、預算怎麼抓？

1500元一盒是基本花費，3-6人分攤每人250-500元。加上交通（假設從台中出發，高鐵+公車約500台幣往返）、小吃（100-200台幣），一人總花費約800-1,200台幣。理智派覺得這價格玩2.5小時超值，比室內密室逃脫便宜又chill。

四、怎麼買最划算？

首月優惠正在跑，1500元可能再打折。我建議直接走購買連結（ 請點我 ），線上訂購省時間，到創生驛領盒就能玩。團體3-6人一起買，分攤下來最划算。

貓影尋蹤，中興新村的輕鬆解謎之旅，理智派給滿分！

「貓影尋蹤」這款遊戲真的很對理智派的胃口，中興新村牌樓周邊的戶外路線懷舊又chill，2.5小時的解謎時長剛好動腦又放鬆，1500元一盒的價格親民又划算。14歲以上就能玩，親子或朋友團體都適合，隨到隨玩的自由度讓週末出遊超簡單。廠商調整地圖後，路線更輕鬆，走起來不累還能順便拍美照、吃小吃。

戶外遊戲記得顧好手機電量跟安全，帶上充電寶、水、防蚊液就萬無一失。想知道更多細節，快去官網（ 請點我 ）或購買連結（ 請點我 ）瞧瞧。理智派覺得這種輕鬆解謎超值得，快計畫起來，中興新村等你來玩！

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