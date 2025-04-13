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2025最新｜日本大阪旅遊Vlog-1Ｉ大阪旅遊美食一把抓：理智派初次大阪就上手，省錢吃喝玩到翻Ｉ日本自由行全解析 - 理智派的生活手札

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2025-04-13 13:47:00 文字：Jacob
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Jacob

Jacob
2025最新｜日本大阪旅遊Vlog-1Ｉ大阪旅遊美食一把抓：理智派初次大阪就上手，省錢吃喝玩到翻Ｉ日本自由行全解析 - 理智派的生活手札

2025最新｜日本大阪旅遊Vlog-1Ｉ大阪旅遊美食一把抓：理智派初次大阪就上手，省錢吃喝玩到翻Ｉ日本自由行全解析

大阪旅遊懶人包，看著Vlog-1開玩啦！

說到日本自由行，理智派又來挑戰自己啦！這次我可是揹著新手包，準備直衝日本大阪旅遊玩一波。第一次去大阪，當然得稍微做點功課，但說真的，理智派這種懶蟲哪來美國時間研究到骨子裡？所以第一次到大阪我直接放棄郊區，鎖定市區亂玩，省時又不累。出發前，我在桃園機場貴賓室晃來晃去，順手在KLOOK買了網路跟大阪周遊卡，2日券才1160台幣，划算到爆，旅遊必備小幫手，直接搞定交通跟景點票，超爽der！

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飛機下午3點起飛，到大阪已經晚上8點40分，理智派第一天決定廢到不行，啥行程都沒排，直接窩進新今宮飯店。這飯店離地鐵近到誇張，出門3分鐘左轉就到，4晚3000台幣在trip.com撿到的便宜貨，CP值高到我都想給它跪了。房間雖不大，但一個人睡剛剛好，洗澡要跑樓上淋浴間，房裡只有馬桶，簡單乾淨，旅遊新手也能秒上手。晚餐隨手在全家便利商店搞定！

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第二天早餐，理智派衝去大寅食堂，走路3分鐘就到，Google說這家超便宜，500日幣定食套餐有飯、有菜還有味噌湯加玉子燒，小資族的福音。接著跑去樂高樂園跟大摩天輪，結果樂高樂園要帶小孩才能進，理智派只好摸摸鼻子買個唐老鴨吊飾（950日幣）自娛自樂。摩天輪用大阪周遊券免費搭，20分鐘轉一圈超chill。然後搭聖瑪利亞號觀光船，45分鐘航程也免票，雖然下雨有點掃興，但船上有遮雨區跟餐廳，還算能撐。午餐在商場二樓嗑1200日幣的牛肉便當，嫩到不行，大阪旅遊有這樣的美食直接加10分！

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理智派OS：大阪初體驗的第一天，笑到噴淚的真心話

理智派承認啦，第一次去大阪我就是個菜鳥，心態整個像小學生春遊，興奮得要命又怕出包。在桃園機場貴賓室晃的時候，我還幻想第一天可以吃的很飽，結果到了晚上8點40分，啥都玩不了也吃不了，只能抱著全家便當回飯店哭哭。新今宮飯店真的佛心價，3000台幣住4晚，地鐵3分鐘就到，懶人救星無誤！這價位還能這麼乾淨，理智派只能說：跪著也要推啦！

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第二天早餐跑大寅食堂，500日幣的豬肉湯套餐真的有料。味噌湯裡有豬肉，玉子燒嫩到像在跳恰恰，雖然主菜有點肉醬義大利麵的番茄味，感覺像中日混血風，但吃下去還是很爽。理智派邊吃邊想，這要是在台灣，應該早就被早餐店阿姨的蔥油餅KO了吧！吃飽衝樂高樂園，結果被規定打臉，沒小孩不能進，當場變成呆瓜。我腦海裡已經上演自己抱著唐老鴨吊飾大喊「我要進去啦」的戲碼，還好理智派有點羞恥心，花950日幣買吊飾假裝自己是唐老鴨鐵粉，自我安慰滿分。

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接著搭摩天輪，理智派一個人霸氣包場，20分鐘轉一圈，風景美到不行，但冷風吹得我鼻涕都快飆出來。想到自己沒帶夠衣服，第一天就中標感冒，真是衰到家。後來跑聖瑪利亞號觀光船，帆船造型帥炸了，但下雨加狂風，我站在甲板上差點變成「落湯鴨」。船上餐廳救我一命，玻璃窗看出去風景不賴，我還偷瞄別人沒點餐也坐著，心想自己真是太憨了。午餐的牛肉便當1200日幣，肉嫩到我想給它取名叫「粉紅小可愛」，旅遊美食瞬間開花，幸福感爆棚啦！

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說真的，這趟大阪行有夠衰，天氣爛、感冒來攪局，身體直接喊卡逼我回飯店躺平。本來還想多跑幾個地方，但理智派覺得，旅遊就是要輕鬆啊，幹嘛把自己搞得像跑馬拉松？有些人愛塞滿行程，我舉雙手贊成，但像我這種懶人，能吃美食、看風景、睡飽飽，這才是王道啦！

大阪周遊卡怎麼玩才夠本

理智派這次靠大阪周遊卡省了一屁股錢，2日券1160台幣，含地鐵、公車還有超多景點門票，大阪自由行新手直接抱著它喊救命(是不是超誇張。像摩天輪免費搭，聖瑪利亞號觀光船掃QR code就上船，連海遊館旁邊的點都能用，算下來省了至少2000日幣，超划算。建議大家買之前先瞄好想去的點，理智派這種懶鬼就鎖定市區熱門景點，搭配周遊卡直接玩到飛起來。

住宿嘛，新今宮飯店是理智派的心頭好，3000台幣4晚，地鐵超近，房間乾淨又實用，旅遊預算不多的朋友快抄起來。早餐大寅食堂也很讚，500日幣吃到飽足感，走路3分鐘就到，懶人出門的第一站。午餐牛肉便當1200日幣有點小貴，但品質很不錯。

第一天的大阪市區必踩點跟美食地圖

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理智派這次主攻大阪市區，像是樂高樂園、大摩天輪、聖瑪利亞號觀光船，都是熱門必訪。樂高樂園藏在Tempozan Marketplace百貨裡，雖然要帶小孩才能進，但旁邊商店有唐老鴨吊飾，950日幣不算貴，粉絲可以衝。大摩天輪走路5-10分鐘就到，周遊券免費搭，20分鐘一圈超放鬆。聖瑪利亞號觀光船離摩天輪2分鐘，45分鐘航程有歷史介紹加餐廳，雨天也能玩得下去。

美食部分，大寅食堂是早餐王者，500日幣定食超值，豬肉湯跟玉子燒超搶眼。午餐牛肉便當在商場二樓，1200日幣有加熱服務，適合想吃好一點的旅人。全家便利商店則是晚餐救星，隨手買個飯團或炸雞，旅遊美食懶人包就是這麼簡單又好用！

大阪旅遊新手必備生存Tips

理智派提醒大家，第一次去大阪別太硬ㄍㄧㄥ，像我沒帶夠衣服，第一天就感冒，慘到想哭。大阪周遊卡一定要入手，2日券1160台幣能玩一堆景點，地鐵隨便搭，超省錢。住宿挑近地鐵的，像新金宮飯店這種，3000台幣4晚，便宜又方便。美食別貪心，早餐大寅食堂，午餐吃個便當，晚餐全家搞定，小資旅遊也能很chill。

天氣也很關鍵，理智派這次被雨天搞得亂七八糟，建議出發前查好氣象。行程別塞太滿，像我第二天撐不住就回飯店耍廢，旅遊就是要放鬆，別把自己逼成上班族2.0啊！

理智派OS：大阪旅遊第一天新手慘兮兮，但還是笑著愛大阪

理智派這次大阪行第一天就讓我自己笑到噴淚，沒帶夠衣服第一天就感冒，害我懷疑自己是來受訓的。但大阪周遊卡真的買的很不錯，1160台幣玩到摩天輪跟觀光船，省錢省到我都想給它磕頭。新今宮飯店地點好，3000台幣4晚真的香到不行。美食嘛，目前吃到的大寅食堂跟牛肉便當讓我吃到心花怒放，全家便利商店更是我的深夜小天使，旅遊美食體驗直接滿分啦！

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不過第一天的天氣真的有夠機車，下雨加狂風，害我行程亂成一團，還好理智派夠隨性，反正後面還有好幾天，第一天直接回飯店耍廢。說真的，旅遊就是要隨遇而安，排滿行程的鐵人我佩服，但我這種懶人只要吃好玩好睡好就夠啦。這就是理智派在大阪旅遊的第一天，接下來到底會不會比較好，繼續看理智派的Vlog！

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