2025最新｜日本大阪旅遊Vlog-2：理智派第二天Vlog大阪旅遊美食一把抓：感冒撐不住還是硬玩通天閣！Ｉ日本自由行全解析

理智派昨天感冒把我搞得半死，回飯店吃了藥直接昏過去，買的藥效強到我都懷疑自己被搶了身體，結果啥行程都沒跑成，只能抱著全家便當哭哭。還好今天早上醒來覺得有點力氣，決定硬撐著把昨天的計畫補回來，順便把這篇Vlog接下去給你們看！大阪第二天，感冒也擋不住我的玩心，從今昔館到通天閣再吃燒肉放題，廢話不多說，開記錄啦！

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早安感冒日，硬撐出發今昔館

早安啊，昨天吃了藥昏睡一整晚，沒出門實在有點虧，原本計畫跑的那個巧克力豆豆點心（應該是巧克力口味什麼吧），我昨天試了覺得還不錯，今天早上抓了一個墊胃就出發。第一站直衝「大阪金昔館」，這地方Google導航有點坑，會帶你走另一個入口，理智派提醒你，沿著建築繞一下，找到正門搭電梯到8樓就對了。

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我用大阪周遊券掃QR code進場，順便省了一張門票費，這裡是「大阪今昔館」，還原江戶時代跟昭和時期的生活場景。一進去看到江戶街景，店鋪模樣超復古，還有個煮飯的灶台，跟韓劇古裝場景有點像，上面貼著「用火小心」的標語，挺有味道。我之前去鹿兒島住過榻榻米房，地板硬到睡得我腰痛，這邊還能試穿和服拍照，想有意境的可以試試。8樓近代區更可愛，1927年的心齋橋筋商店街已經有了，昭和20年（1955年）的冰箱、彩色電視超復古，我邊看邊笑，資訊還搞錯亂七八糟，懶人認證無誤！

理智派OS：復古街景好拍，感冒還是拖後腿

理智派承認，這今昔館還蠻有趣的，江戶時代街景像穿越，昭和區的復古電器也挺可愛，隨手拍幾張就很有fu。不過感冒真的拖累我，腿有點軟，走一圈就喘，半小時逛完就差不多了。旁邊商店街不大，我隨手挑了家賣神戶牛肉包的店，點一個牛肉包（大概500日幣吧）跟春捲墊胃，師傅不在我還等了一下，味道還行，嫩嫩的牛肉咬下去挺香，就是感冒味覺有點鈍，沒吃出驚喜。

下午按摩翻車，通天閣硬上

吃完小包子，理智派決定放鬆一下，選了商店街裡的「一星中國整體院」，60分鐘全身按摩3000日幣，附近按摩店價格差不多，比台灣便宜不少。結果這體驗有點糗，老太太按摩師只會日文，我也不好意思喊用力。背部按得太輕，像在撓癢，沒啥感覺，每秒都在想啥時結束；翻到正面她突然自信爆棚，手法變猛，腳抬起來放下去還「砰」一聲摔地板，老太太自己都嚇到，我整個笑出來。整體來說，正面力道夠，3000日幣還能接受，運氣沒改到但至少放鬆一點。

下一站直奔「通天閣」，原本搭車站出了小意外誤點，我乾脆走路15分鐘過去，用大阪周遊券換了「Dive Walk」票，在沒柵欄的高空走一圈，138階樓梯爬得我腿軟，懼高症發作差點叫出來。還有個跳樓活動我直接pass，沒體力也不敢玩。進展望台用周遊券玩溜滑梯，15秒嗖一下就結束，怕個2秒而已，沒手機不能拍，官方照片我會貼上來。展望台街景普普，晚上應該更美，白天就隨便看看，順手蓋了6、7個紀念章，蒐集控記得帶章冊！

理智派OS：通天閣腿軟，燒肉救我

理智派得說，通天閣這「Dive Walk」真的刺激，沒柵欄走一圈心跳爆表，爬樓梯累到想躺，感冒還沒好全我真的撐得很辛苦。溜滑梯倒是快得很，15秒下去還沒怕完就結束，懶人表示OK啦。展望台沒啥特別，街景隨手拍拍，晚上再來可能更有fu。

天王寺動物園，北極熊帥炸

從通天閣走5分鐘到「天王寺動物園」，大阪周遊券又派上用場，入園免費。裡面有狸貓、長頸鹿、北極熊，我最想看北極熊，結果一開鏡頭牠就想下班回家，站起來超帥又萌，帥到我尖叫，可惜其他動物園很少見。長頸鹿可愛但臭，小浣熊也萌炸，跟韓國咖啡廳互動過一次就愛上了。4點08分逛到一半，園區5點關，我看到北極熊就滿足，直接出園吃晚餐。

晚餐燒肉放題，298日幣吃到撐

晚餐衝「298燒肉放題」，台灣就查好的必吃，1000日幣（含稅）吃到飽，白飯、泡菜、生菜随便裝，飲料加436日幣我沒點。肉盤有豬肉、牛碎肉、雞肉，火旺到烤得噗噗響，牛肉調味不錯，雞肉也好吃，第二輪再加牛肉，吃到撐才收手。排隊人多，對面有名拉麵沒人，理智派覺得這家果然有料！

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夜遊大頓堀，船票收尾

最後用大阪周遊券換大頓堀乘船票，5點58分換到6點10分的船，堂島科旁邊就是乘船口。導遊超熱情，一天跑幾十趟還這麼high，講解有趣又熱鬧，運動看板拍一拍，票價1800日幣沒周遊券也值得。夜景不錯，逛逛附近就回飯店，感冒一天硬撐到這，夠了！

理智派OS：感冒硬玩也值得，燒肉跟船救一天

理智派承認，今天感冒拖累我，沒昨天計畫跑完有點殘念，但硬撐下來還算爽。金龍館復古好拍，按摩半翻車，通天閣腿軟心跳，動物園北極熊帥炸，燒肉放題吃到撐，大頓堀夜船收尾完美。感冒還沒好全，體力真的不行，但大阪周遊券省錢又好用，懶人旅遊還是得靠它。這天笑點跟衰事一樣多，回去睡飽再戰，晚安啦！

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