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2025最新｜日本大阪旅遊Vlog-3：大阪旅遊最後一天：早餐喫茶Doremi與勝尾寺達摩之旅Ｉ日本自由行全解析 - 理智派的生活手札

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2025-04-13 13:55:00 文字：Jacob
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Jacob

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2025最新｜日本大阪旅遊Vlog-3：大阪旅遊最後一天：早餐喫茶Doremi與勝尾寺達摩之旅Ｉ日本自由行全解析 - 理智派的生活手札

2025最新｜日本大阪旅遊Vlog-3：大阪旅遊最後一天：早餐喫茶Doremi與勝尾寺達摩之旅Ｉ日本自由行全解析

大家早安！今天是我獨自大阪旅遊最後一天，準備用一頓大阪早餐推薦和一場輕鬆的大阪景點之旅完美收尾。這幾天在大阪旅遊的經歷讓我愛上這裡的大阪美食與氛圍，今天就從喫茶Doremi開始，然後前往勝尾寺走走，最後跟大阪自由行說聲再見吧

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早餐時光：喫茶Doremi

2025最新｜日本大阪旅遊Vlog-3：大阪旅遊最後一天：早餐喫茶Doremi與勝尾寺達摩之旅Ｉ日本自由行全解析 - 理智派的生活手札

早上從飯店出發，步行十幾分鐘來到通天閣正對面的喫茶Doremi。這間喫茶店體驗在Google上有4.2星的喫茶Doremi評價，價格不貴，評價也不錯，於是我決定進來吃個日本早餐

進店後點了餐，沒多久餐點就上桌了：

  • 綜合三明治：700日幣（約154台幣，1 JPY = 0.22 TWD），用的是清爽三明治沒烤過的吐司，吃起來不乾，裡面的蛋還是熱的，給人溫暖的感覺
  • 冰可可：500日幣（約110台幣），上面加了一坨鮮奶油，喝起來不會太濃，層次豐富又順口。

理智派OS：總共才264台幣，真的符合大阪物價的親民印象，這大阪隱藏美食我真心喜歡！吐司沒烤過的口感不會乾乾的，冰可可加鮮奶油也很棒，店裡還有其他甜點，看起來不錯，下次可以再來試試。不過店內可以抽菸，怕煙味的朋友要先考慮一下哦！這頓早餐讓我對日本喫茶文化更有興趣了。

下一站：勝尾寺

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吃完早餐，我搭地鐵到千里中央站，然後往旁邊走，很快就找到接駁車搭乘點。這裡的勝尾寺交通很方便，接駁車攻略是搭去很多地方，但我猜大部分人跟我一樣，目標是勝尾寺這個日本許願景點

接駁車小提醒

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  • 搭乘地點千里中央接駁車在6號B車月台。
  • 建議：至少提早15分鐘來排隊！人真的很多，一台巴士估計只有20個座位，現在車子滿了，我只能站著，外面還排了一堆人。假日和平日回程時間不太一樣，下車時記得確認一下。

理智派OS：拜託大家一定要早點來排隊，不然像我一樣只能站著，真的有點累！這段大阪交通經驗告訴我，大阪步行路線加接駁車是大阪省錢旅遊的好方法。

下了接駁車，走不到2分鐘就到勝尾寺入口。門口滿是可愛的小達摩，超療癒！勝尾寺門票500日幣（約110台幣），付完後會拿到一張達摩明信片和入場QR Code，掃碼就能進去。

勝尾寺：蓋印章與達摩許願

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一進去就看到有人在排隊，原來這張空白的明信片是要蓋勝尾寺印章用的！總共有6個印章站，蓋滿6個就能完成一張圖案。我現在只拿到1個，沒關係，就且走且看吧。

這裡空間很大，有山有湖，勝尾寺風景真的漂亮，四處散落著勝尾寺達摩，有些背後還有字，應該是許願的作用。最吸睛的是滿山滿谷的達摩區，據說跟東京的招財猫神社一樣，來這裡許願很靈驗

理智派OS：人要有願望才會進步，這滿山的達摩讓我覺得有願望很棒！我只蓋到1個印章有點慢，但這邊大阪自然景點太美，勝尾寺拍照停不下來，大家看到好畫面幫我截圖哈！這應該是大阪熱門景點之一吧。

整個園區很大，照路線走一圈大概要1到1.5小時，起點和終點都在入口附近。蓋滿6個印章需要點耐心，還好這裡有很多可以拍照的地方，邊走邊玩很舒服，就是得準備點體力。

大阪最後一天總結

這就是我的大阪最後行程，從通天閣附近喫茶Doremi溫暖早餐，到勝尾寺體驗的達摩之旅，感覺既充實又放鬆。大阪一日遊這樣安排很棒，大阪物價親民、風景迷人，真的讓我捨不得走。那我們一起跟大阪再見吧！

理智派OS大阪再見啦！這趟日本旅遊行程吃得開心、玩得盡興，下次還要再來吃更多三明治推薦和蓋滿6個勝尾寺印章！這篇大阪旅遊日記就到此結束，大家有什麼大阪行程規劃靈感也歡迎分享哦！

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