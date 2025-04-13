日、西複合式 自助早餐 ，咖啡、麵包；麵、飯、粥......煎、煮、炒等菜色還算豐富，

而對咱家來說，一早有鮭魚吃是件最幸福的事 。

吃完早餐悠哉的下來沙灘走走散步，和陽光、大海照照面，

沿途經過的 室內、外泳池 。

選好喜歡的位置租把陽傘(700日幣)，擦好防曬......開始給他 拍+曬、 下、 去 !

放空又放懶，沙灘、碧海、藍天美得好不真實 !

出飯店 ? 完全沒有這個打算，渡假模式運轉中..... 。