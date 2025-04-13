告別永旺夢樂城接著來到谷茶灣【麗山海景皇宮渡假酒店】，
在這兒入住2晚，目的沒別的....就是隨興、放懶、不走行程，好好享受2天的渡假時光XD
車子直接開到飯店門口，多位服務人員已經就位，準備幫你下行李
下完行李，原斜坡下去，停車場就在馬路對面(平面非常大)，有專人服務，
告訴停車場專員入住對面的麗山海景皇宮渡假酒店，專員會給你一張停車卡並引導停車 。
Lobby寬敞，check in 後櫃檯給了房卡和這2天飯店的票卷，
相關說明不用擔心聽尬霧煞煞，有中文服務 。
飯店大，電梯也很氣派
拉著行李來到房間門口已經是晚上10點，「叩叩，抱歉打擾了.....」，
門一開.....Wow ! 娘子跟在後面....也跟著WoW.... !!
check in時，櫃檯小姐說幫我們"升等".......
原來如此，雙人海景房升為4人海景房，WoW~太幸運了 ! 超、寬、 敞 。
共四張單人床左右各2，一組四人沙發，雙陽台落地窗海景 !
來了7~8幾趟日本，這回最有渡假Fu !
電器&衛浴設備
每層樓都設有2處簡單的生活便利間，能洗烘衣服(洗衣粉免費)，
有微波爐、販賣機和冰塊可以取用 。
飯店內設有不少餐廳和商店，西式、日式、酒吧；沖繩特產、紀念品，遊樂場、三溫暖、按摩等....，
著名渡假飯店就是不一樣，一切生活日常通通在飯店就能解決，
飯店裡也有自營超商，若覺得不夠，出飯店步行5分鐘就有全家 。
晚上睡得舒服，一覺到天亮，2人睡4人床，嘿 ! 每張床輪睡2小時 (最好是啦 !
起床第一件事，當然就是拉開兩面落地窗窗簾.......
眼前這一幕.....感動~
相較上回的陰雨，這次映入眼簾的，是陽光、沙灘、碧海、藍天....，嘖嘖讓咱們極雀躍 !
忍不住大喊 : 「早安 ! 谷 ))) 茶 ))) 灣 ))).... !!! 」
朝食可選擇吃1樓或2樓，今兒吃2F餐廳，同樣能一覽海景。
瞧這個座位.....Oh，是個無邊際的概念 !!
but已經被預約了.....嘆 !
沒關係，座這兒也很有Fu~同樣能吃飯配海景XD
os : 雖然等級有差......
日、西複合式自助早餐，咖啡、麵包；麵、飯、粥......煎、煮、炒等菜色還算豐富，
而對咱家來說，一早有鮭魚吃是件最幸福的事 。
吃完早餐悠哉的下來沙灘走走散步，和陽光、大海照照面，
沿途經過的室內、外泳池 。
選好喜歡的位置租把陽傘(700日幣)，擦好防曬......開始給他 拍+曬、下、 去 !
放空又放懶，沙灘、碧海、藍天美得好不真實 !
出飯店 ? 完全沒有這個打算，渡假模式運轉中..... 。
若不想早起吃朝食，或外出來不及吃，早餐票可以用來吃中餐buffet，這一點個人覺得滿貼心的~
所以，咱們第一天吃早餐，第二天就用來體驗一下自助午餐的滋味.....
午餐buffet其實菜色不多，餐質也不精緻，但就是個樸實、道地的路線，
牛、豬、雞、海鮮、甜點、水果、飲料不缺 。
其中沖繩料理展現出在地特色，簡單的沖繩苦瓜炒蛋、炒海鮮，讓咱們回味無窮......
在外面的沖繩料理店一盤苦瓜炒蛋就要500~700日幣，在這兒任你吃，熱呼呼新鮮擱呵呷 !
有供應沖繩啤酒，必須額外付費
更特別的是....咖哩 ! 現場供應四種咖哩，印度、日式、泰式和歐式 。
歐式咖哩 ? 咱家學淺還真是第一次看到......
這不是重點，重點是.....這四種咖哩怎麼可以這麼好吃 !?
而且是淋在日本米上 ! 吼 ! 太罪過惹.......
慢食2小時，熱情的太陽阿伯終於稍稍歇息，嗯哼，tee time 時刻~
甜點、咖啡、果汁，咱們把陣線移到落地窗外，和谷茶灣來場夏日約會 !
這才是渡假唄，海景、美食，發懶+發福 ! 9453的啦 !
吼，又想起當天的黑糖蕨餅.....正翻 !
待在陽台迎接夕陽西下，候著半個小時只為最美的一刻 。
夕陽無限好，只是近黃昏.....很有感欸 !
os : 不是才睜開眼對著谷茶灣大喊早安而已.... ? 此刻又望著它的美.....道再見 。
短短幾個小時，是興奮→美→感動→不捨的情緒轉換 。
不禁悲從中來哼了一段 : 「 美的東西往往太早枯萎.....」，
一旁滑著手機的娘子 : 「 夠嘍.... 」。
哈，總之來到這裡會讓你很有渡假的Fu，許多水上設施也會讓你玩得盡興 。
而且價格只需要一旁喜來X的半價，有中文服務 。
最後，感謝上帝給咱們烙印個充滿陽光的谷茶灣回憶~
沖繩恩那村四星級大型海景渡假飯店【麗山海景皇宮渡假酒店】推薦給各位 。
檢視地圖 : 麗山海景皇宮渡假酒店谷茶灣
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