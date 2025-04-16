哈囉大家好，我是桃紅小姐，這次因為公司三年一度的健康檢查安排在花蓮慈濟醫院，想說乾脆就提早一天來花蓮住宿一晚，隔天直接去醫院做檢查卡方便啦～這次我選的花蓮住宿地點是位於花蓮慈濟大學附近的北歐先生民宿，從這裡走路幾分鐘就可以到慈濟醫院喔，超級近！而且這次還有用到花蓮旅宿補助，原本雙人房一晚要1500元（還不含早餐），補助後竟然只要500元（一樣不含早餐），我覺得真的是有夠划算捏。

雖然說北歐先生民宿的位置離花蓮市區跟一些觀光景點是有一點點距離啦，不過它離慈濟大學跟慈濟醫院真的是無敵近，附近也有停車場，民宿旁邊就是花蓮考職安證照的場地，如果跟我一樣有需要一大早到醫院健檢，或是來考證照的朋友，真心可以考慮住這間花蓮住宿喔。



從花蓮火車站的後站搭計程車或是自己開車過來，大概5到10分鐘的車程，走路的話大概要20分鐘左右。民宿的門口跟路邊都可以停車，這點很方便。如果想搭公共交通工具，可以搭太魯閣客運305、306跟307到花蓮慈濟大學站下車，再走一下就到民宿了。不過我要提醒大家，花蓮的客運班次比較少，如果沒趕上，就要等很久，聽說至少要等一個小時起跳喔！

抵達民宿的時候，民宿老闆直接用Line傳給我們大門的密碼，整個就是很自助式。

一進到民宿裡面，在鞋櫃旁邊有放好幾個籃子，上面都有標示不同的房號，大家就在這裡換穿室內拖鞋。一樓的Lobby有兩張桌椅、沙發，民宿還有準備Espresso咖啡膠囊機跟開水，可以讓房客自己用，想在Lobby喝咖啡、看看書、吃東西都可以。民宿裡面還有電梯喔，如果有帶比較大型行李的朋友，完全不用擔心要扛著行李爬樓梯，這個設計超貼心。

北歐先生民宿是採自助式入住，老闆已經把房間鑰匙放在桌上，我們只要傳Line跟老闆說已經入住就可以了。老闆直接傳民宿訊息給我們，像我這種比較內向的人，覺得這樣超級自在又舒適。

有問題直接傳訊息問老闆，他也會馬上回覆。Lobby走到最後面有一道門，打開後是一排付費的洗衣機跟烘衣機，另一邊則有飲水機跟可以借用的餐具。

這次我入住的是北歐紅雙人房，一打開房門，整個房間的擺設就是我夢想中的北歐風格啊！

木質的床框、床頭櫃配上跳色的牆面，房間的採光超級好，陽光灑進來感覺好溫馨。床的前面還放了一張小沙發，兩個人一起坐在那邊看電視休息剛剛好，房間內的插座也蠻多的，特別是床邊也有插座，床邊櫃上還有小燈，睡前要放眼鏡、手機或是看書都很方便。

房間裡面有提供電視、冰箱（裡面還有小冷凍櫃喔）、除濕機、熱水器這些東西可以使用，民宿有MOD全選餐和包月電影跟Netflix這些頻道可以看，不怕無聊。冰箱上面放了一台Espresso咖啡膠囊機，照著老闆傳的使用訊息操作，馬上就可以泡一杯香濃的咖啡來喝。除了咖啡之外，還有牛奶跟Twinings的茶包，這個茶包我很喜歡。

電視機下面放了牙刷、漱口杯、梳子、刮鬍刀這些備品，民宿還多放了一包衛生紙跟毛巾，完全不用擔心浴室的衛生紙會不夠用！浴室是乾濕分離的設計，洗手台上放了洗手乳，淋浴間裡面有沐浴乳、洗髮乳跟潤髮乳，簡單的擺設看起來就很舒服。

不過，淋浴的空間比較小一點，身材比較高大的朋友，洗起來可能會覺得有點卡卡的。洗澡的水量很大，水溫也很穩定，洗起來蠻舒服的，而且我喜歡沐浴乳清爽的味道。

這次在北歐先生民宿住了一個晚上，一進到房間把行李放好就直接坐在沙發上看電視休息，真的超級愜意。我很喜歡房間的擺設跟氛圍，到了吃晚餐的時間，我還不太想離開房間，真的是太舒服了啦！

一直到肚子餓到咕嚕咕嚕叫才出去覓食。之後如果有親朋好友或是同事要來花蓮玩，或是要到慈濟醫院做健檢，我一定會把這裡列入他們的住宿清單啦！真的大推這個北歐風格的花蓮住宿。

北歐先生民宿

地址：花蓮縣花蓮市中央路三段663號︱顯示地圖

電話：0928-156863

連結：北歐先生民宿官網∣北歐先生民宿臉書

*下午3:00後可入住，隔日上午11:00退房，無附早餐。

*民宿房價依照民宿官網為主。

*入住日期：2024.09