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健司Kenji法式薄片開箱：辦公室療癒零食、派對吸睛點心，香脆可口不踩雷！

2025-04-17 00:11:00 文字：桃紅小姐的抖擻生活
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桃紅小姐的抖擻生活

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健司Kenji法式薄片開箱：辦公室療癒零食、派對吸睛點心，香脆可口不踩雷！哈囉大家好！今天桃紅小姐要來跟大家分享一個超讚的辦公室零食和派對點心新選擇喔！鏘鏘～就是這個健司Kenji法式薄片夾心禮盒啦！裡面有香草跟巧克力兩種口味，保證讓你在辦公室下午茶時光，或是舉辦熱鬧派對點心的時候，都能輕鬆搞定大家的嘴饞！而且這款來自台北市內湖區的健司Kenji法式薄片，不論是自己享用，還是招待來訪的客人，都超級方便的啦。

健司Kenji法式薄片開箱：辦公室療癒零食、派對吸睛點心，香脆可口不踩雷！

這次開箱的【健司Kenji法式薄片禮盒】真的太適合放在辦公室的零食櫃裡了，不管是想要招待突然來的訪客，還是下午上班上到一半，肚子咕嚕咕嚕叫、腦袋快要當機的時候，隨手拿一片來吃，真的是超方便的啦。而且啊，這時候如果再來一杯熱熱的茶或咖啡，簡直就是絕配！健司Kenji法式薄餅不只適合當作辦公室下午茶的小點心，晚上追劇肚子餓的時候來一片也很棒，我覺得也很適合出現在各種派對場合，當作招待客人的精緻點心喔。

 

健司Kenji法式薄片開箱：辦公室療癒零食、派對吸睛點心，香脆可口不踩雷！

一盒法式薄片禮盒總共有60片，裡面有香草跟巧克力兩種口味，每種口味各有30片喔。粉紅色包裝的是香草口味，圓圓的薄餅上面還印著浪漫的巴黎鐵塔圖案呢。聽說這個餅乾的餅體有特別添加糙米粉，用很厲害的工法製作，吃起來才會這麼爽脆！而且大約兩公分的餅皮，夾著超濃郁的香草內餡，讓我一吃完一片，就忍不住想再開一片來吃。

健司Kenji法式薄片開箱：辦公室療癒零食、派對吸睛點心，香脆可口不踩雷！

咖啡色包裝的就是巧克力口味啦，餅乾上面一樣也有可愛的巴黎鐵塔圖案。而且這個健司Kenji法式薄片沒有添加防腐劑，所以也很適合當作小朋友的零食點心喔。這麼一大盒的法式薄片禮盒，一次就可以吃到兩種不同的口味，真的很划算。兩種口味都吃過之後，我個人是比較喜歡香草口味勝過巧克力口味啦。不過整體來說，我覺得這種大包裝的禮盒，裡面還貼心地採用單片包裝設計，不管是自己拿來吃，還是要分給客人，都超級方便的。

健司Kenji法式薄片開箱：辦公室療癒零食、派對吸睛點心，香脆可口不踩雷！

最近我在IG上常常看到很多網友分享辦性別派對的影片，他們通常會用杯子蛋糕來進行投票，我就想說，用這個健司Kenji法式薄片禮盒來做性別派對的投票，感覺應該也會蠻特別又有趣的耶。

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✻本文為品牌邀約✻

 
 

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